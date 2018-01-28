Главы правительств сразу двух федеральных земель Германии выступили за пошаговую отмену антироссийских санкций, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как заявил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов, штрафные меры ЕС против России — это «мёртвая лошадь, и далеко на ней не уедешь».

Премьер-министры сразу двух восточных федеральных земель Германии выступили за пошаговую отмену санкций Европейского союза против Российской Федерации, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В понедельник на встрече глав правительств восточных федеральных земель ФРГ в Берлине премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф намерен выработать «единый курс глав правительств восточных земель» в вопросе антироссийских санкций, отмечает немецкое издание.

Как заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов, санкции против России — это «мёртвая лошадь, и далеко на ней не уедешь». Проблемы Украины «не решить при помощи символической политики, расплачиваться за которую приходится нашим предприятиям», констатировал глава правительства Тюрингии.

За предложением премьер-министров постепенно отменить антироссийские санкции стоят не только «традиционно тесные отношения восточно-немецких фирм с Россией, но и всё более негативные последствия от санкций для немецкого бизнеса», поясняет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Именно поэтому политики из восточных федеральных земель Германии раз за разом выступают за ослабление штрафных мер Европейского союза против Российской Федерации», — подчёркивает немецкое издание.