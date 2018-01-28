Антироссийские санкции оказались мертвыми(23)

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Анатолий Тарасов
16:20 27.01.2018
Экономика / Мировая экономика

Главы правительств сразу двух федеральных земель Германии выступили за пошаговую отмену антироссийских санкций, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как заявил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов, штрафные меры ЕС против России — это «мёртвая лошадь, и далеко на ней не уедешь».

Премьер-министры сразу двух восточных федеральных земель Германии выступили за пошаговую отмену санкций Европейского союза против Российской Федерации, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

 

В понедельник на встрече глав правительств восточных федеральных земель ФРГ в Берлине премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф намерен выработать «единый курс глав правительств восточных земель» в вопросе антироссийских санкций, отмечает немецкое издание.

 

Как заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов, санкции против России — это «мёртвая лошадь, и далеко на ней не уедешь». Проблемы Украины «не решить при помощи символической политики, расплачиваться за которую приходится нашим предприятиям», констатировал глава правительства Тюрингии.

 

За предложением премьер-министров постепенно отменить антироссийские санкции стоят не только «традиционно тесные отношения восточно-немецких фирм с Россией, но и всё более негативные последствия от санкций для немецкого бизнеса», поясняет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

 

«Именно поэтому политики из восточных федеральных земель Германии раз за разом выступают за ослабление штрафных мер Европейского союза против Российской Федерации», — подчёркивает немецкое издание.

RT / Фото
Комментарии (23)
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П у т и н 16:34 27:01:2018

А всё потому, что расеянец будет жрать г о вно и жить в нём же, если царь прикажет.
Стадо бессловесное лишнехромосомное

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Александр Шерстобитов 16:41 27:01:2018

скаклы захлебнитесь свой желчью, вас кинули как шлюху

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психиатр 17:00 27:01:2018

варзилов это ты "стадо бессловесное лишнехромосомное". И не перекладывай свои комплексы неполноценности на других, а справку из психушки не теряй, пригодится.

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хуторянен 17:20 27:01:2018

Nevar būt miris tas kas nav bijis . Sankcijas sāksies tikai martā un turpināsies gadiem ilgi.

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CCCP 17:40 27:01:2018

Успокойтесь, не будет отмены санкций! Санкции на долго, лет так на 30. Отмена может быть после Мировой Войны, после Армагедона, после взрыва Йеллоустонского вулкана. Россия пользуется санкциями, наращивает импортозамещение, покупает санационные товары у дружественных стран. Так что Европе следует забыть про былые годы, про Российский рынок сбыта, места на полках уже давно заняты.

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Да 18:39 27:01:2018

Дебил ты хоть сам понял, что сказал.

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Latviešu patriots 16:37 27:01:2018

Vācijas austrumi vēl nav līdz galam izārstējušies no padomju sērgas.

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Ваня 16:44 27:01:2018

как раз таки они избавились, пора выгнать Омериканских апукантов

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Latviešu patriots 16:55 27:01:2018

ASV NATO valstīs principiāli nevar būt okupanti, krievu loh!

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Ваня 16:59 27:01:2018

сам лох,хуторской лапоть, крути горшки и плети корзинки на больше не способны

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Latviešu patriots 17:07 27:01:2018

Otrās šķiras cilvēk, marš uz savu mātušku Rašu.

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Александр Шерстобитов 17:10 27:01:2018

после брексита вам англики так же скажут марш на хутор мы не в ЕС

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Ваня 17:11 27:01:2018

если бы так в Омерике афроамериканцам сказали едте обратно в свою африку, тебя бы посадили лет этак на 300

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k 17:17 27:01:2018

когда мои далекие предки управляли ригой то собакам и лифляндским рабам вход в город был запрещён

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Уставши повторять 17:22 27:01:2018

Вот и я говорю, некоторые патриотSSы , возомнив себя цивилизованными, не понимают, насколько они дремучи. И это происходит в 21 веке, в типаевропейской стране.))))

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Latviešu patriots 17:33 27:01:2018

Okupanti un to pēcteči mūsu nacionālajā Latvijā ir tukšas vietas un nulles.

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Latgaliete 18:09 27:01:2018

Kads tu esi kretins. par sadiem vardiem tu tiesam vienreiz atbildesi tiesa.

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Какая тоска 16:49 27:01:2018

Вести, поменяйте уже свою концепцию. Или платите своим комментаторам побольше, чтобы они хоть какие-то МЫСЛИ озвучивали.

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эти тролли -бомжи 17:09 27:01:2018

Вести нормальных троллей найти не могут, только вот эти придурки безграмотные и психбольные согласились тяфкать и о6сирать Россию, россиян и Путина.
Нормальный человек не согласится на такую мерзость.

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Russija 17:20 27:01:2018

- Мёртвым стал бюджет Лотышей )))

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Russija 17:22 27:01:2018

Лотыши намотайте свои санкции против России СЕБЕ на "Х"

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Latviešu patriots 17:45 27:01:2018

Russian go Home! Mātuška Raša gaida!

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Да. Патриотсу. 18:43 27:01:2018

Ни куда я не пойду я здесь родился. Brauc pats labāk uz ASV turb tu būsi savējais.

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Мнение
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26.01.2018

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