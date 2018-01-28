Премьер-министры сразу двух восточных федеральных земель Германии выступили за пошаговую отмену санкций Европейского союза против Российской Федерации, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
В понедельник на встрече глав правительств восточных федеральных земель ФРГ в Берлине премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф намерен выработать «единый курс глав правительств восточных земель» в вопросе антироссийских санкций, отмечает немецкое издание.
Как заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов, санкции против России — это «мёртвая лошадь, и далеко на ней не уедешь». Проблемы Украины «не решить при помощи символической политики, расплачиваться за которую приходится нашим предприятиям», констатировал глава правительства Тюрингии.
За предложением премьер-министров постепенно отменить антироссийские санкции стоят не только «традиционно тесные отношения восточно-немецких фирм с Россией, но и всё более негативные последствия от санкций для немецкого бизнеса», поясняет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
«Именно поэтому политики из восточных федеральных земель Германии раз за разом выступают за ослабление штрафных мер Европейского союза против Российской Федерации», — подчёркивает немецкое издание.
А всё потому, что расеянец будет жрать г о вно и жить в нём же, если царь прикажет.« ответить
Стадо бессловесное лишнехромосомное
скаклы захлебнитесь свой желчью, вас кинули как шлюху« ответить
варзилов это ты "стадо бессловесное лишнехромосомное". И не перекладывай свои комплексы неполноценности на других, а справку из психушки не теряй, пригодится.« ответить
Nevar būt miris tas kas nav bijis . Sankcijas sāksies tikai martā un turpināsies gadiem ilgi.« ответить
Успокойтесь, не будет отмены санкций! Санкции на долго, лет так на 30. Отмена может быть после Мировой Войны, после Армагедона, после взрыва Йеллоустонского вулкана. Россия пользуется санкциями, наращивает импортозамещение, покупает санационные товары у дружественных стран. Так что Европе следует забыть про былые годы, про Российский рынок сбыта, места на полках уже давно заняты.« ответить
Дебил ты хоть сам понял, что сказал.« ответить
Vācijas austrumi vēl nav līdz galam izārstējušies no padomju sērgas.« ответить
как раз таки они избавились, пора выгнать Омериканских апукантов« ответить
ASV NATO valstīs principiāli nevar būt okupanti, krievu loh!« ответить
сам лох,хуторской лапоть, крути горшки и плети корзинки на больше не способны« ответить
Otrās šķiras cilvēk, marš uz savu mātušku Rašu.« ответить
после брексита вам англики так же скажут марш на хутор мы не в ЕС« ответить
если бы так в Омерике афроамериканцам сказали едте обратно в свою африку, тебя бы посадили лет этак на 300« ответить
когда мои далекие предки управляли ригой то собакам и лифляндским рабам вход в город был запрещён« ответить
Вот и я говорю, некоторые патриотSSы , возомнив себя цивилизованными, не понимают, насколько они дремучи. И это происходит в 21 веке, в типаевропейской стране.))))« ответить
Okupanti un to pēcteči mūsu nacionālajā Latvijā ir tukšas vietas un nulles.« ответить
Kads tu esi kretins. par sadiem vardiem tu tiesam vienreiz atbildesi tiesa.« ответить
Вести, поменяйте уже свою концепцию. Или платите своим комментаторам побольше, чтобы они хоть какие-то МЫСЛИ озвучивали.« ответить
Вести нормальных троллей найти не могут, только вот эти придурки безграмотные и психбольные согласились тяфкать и о6сирать Россию, россиян и Путина.« ответить
Нормальный человек не согласится на такую мерзость.
- Мёртвым стал бюджет Лотышей )))« ответить
Лотыши намотайте свои санкции против России СЕБЕ на "Х"« ответить
Russian go Home! Mātuška Raša gaida!« ответить
Ни куда я не пойду я здесь родился. Brauc pats labāk uz ASV turb tu būsi savējais.« ответить