Антироссийский ошейник задушит Балтию(25)

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Анатолий Тарасов
08:35 29.01.2018
Экономика / Энергетика

«Энергетическая изоляция России», заявленная еще в 2014 году, нарастает изо всех сил. Как и все остальные «изоляции»: политическая, экономическая, технологическая и прочие. Просто в энергетическом секторе она выглядит как-то особенно выпукло.

«Газпром» получил окончательное формальное разрешение Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции. О том, что это была формальность, свидетельствует простой факт: на морском участке к этому моменту было уложено уже несколько сотен километров газопровода.

 

Кроме того, как сообщается, в наступившем году «Газпром» планирует увеличить инвестиции в «южный маршрут» без малого в два раза по сравнению с прошлым, 2017 годом — до 182,4 миллиарда рублей.

 

Нас это интересует в первую очередь вот в каком контексте.

 

Российское государство в лице газового холдинга ведет последовательную политику по регулированию и диверсификации поставок энергоносителей — в Европу и не только.

 

Заметим, что диверсификация поставок для страны, уже неоднократно «обжигавшейся» на посредниках типа Украины, — отнюдь не «реагирование на вызовы». Это осознанная экономическая и политическая стратегия, во многом, кстати, согласующаяся с пресловутой европейской «энергетической безопасностью». Потому что (как, на уровне деклараций, и европейский Третий энергетический пакет) имеет целью бесперебойные поставки голубого топлива на европейские рынки.

 

Только вот стратегия России по обеспечению газом Европы по отношению к «собственно европейской» стратегии зеркальна.

 

Ибо, хотя формально политика «европейской энергетической безопасности» базируется на защите интересов покупателя, а российской — на «защите прав поставщика», на деле, как выясняется, все эти европейские «третьи пакеты» не очень-то на интересы покупателя работают. Потому что в любой момент может прийти большой заокеанский дядя с битой и настоятельно предложить свой сланцевый кирпич.

 

И в этот самый момент обнаружится множество брюссельских «защитников прав потребителя», которые охотно сдадутся, наплевав на интересы европейского бизнеса. Ибо они у этого «заокеанского дяди» на содержании, причем давно.

 

Не для того всех этих поляков с прибалтами прикупали да воспитывали, чтобы они интересы старого европейского бизнеса защищали.

 

И вся бюрократическая евросоюзовская настройка тут же начнет трещать по швам, ибо те же немцы внезапно с ужасом осознают, что Третий энергопакет, который, как им объясняли, нужен для их защиты, на самом деле не «боевой нагрудник», а банальный ошейник. Причем ошейник, при помощи которого вроде бы собирались «сдерживать русских». А теперь он душит их самих.

 

А русские вместо того, чтобы сдаваться, пожимают плечами и выстраивают совместно с турками газовый хаб, не подпадающий под Третий энергопакет (поскольку Турция — страна, которую в ЕС так и не взяли и которая уже не сильно хочет).

 

А еще русские тянут трубопроводы в Китай.

 

А главное — поскольку запасы газа в стране у русских хоть и колоссальны, но объемы поставок не бесконечны, то теперь уже намечается не «конкуренция между поставщиками», которую Брюссель (под контролем старшего брата из Вашингтона) так тщательно выстраивал, а «конкуренция между потребителями». В том числе конкуренция и за «маршруты доставки».

 

Помимо всего прочего, русские еще и строят гигантские мощности по сжижению (не верите — посмотрите на уже запущенную первую очередь Сабетты), и собираются выходить на глобальные рынки СПГ.

 

Тут поневоле задумаешься. Ситуация-то сложилась принципиально новая.

 

На кону, по сути, далеко не только свет и тепло в домах европейских бюргеров — с этим «звериный оскал» европейского капитализма еще мог бы как-то смириться. Из-за «экологической политики» и закрытия атомных электростанций счета на электричество для германских домохозяйств и так выше среднеевропейских примерно на 40 процентов, так что, в общем, переживут.

 

Тут хуже другое: на кону конкурентоспособность европейских товаров с очень высокой энергетической составляющей на мировых рынках. Например, про системообразующую для экономики Германии электротехническую промышленность, немецкую гордость и локомотив индустрии, без дешевого и качественного «русского газа» можно просто забыть. И готовность того же Siemens AG или Robert Bosch Gmbh к сотрудничеству с русскими «хоть чучелом, хоть тушкой» не имеет смысла даже и обсуждать.

 

И брюссельским бюрократам, нервно повторяющим вашингтонские мантры о Третьем энергопакете и прочей «сланцевой демократии», тут лучше все же думать не столько о том, как отвечает борьбе за права человека русский трубопроводный газ, сколько о том, на чьи деньги они живут. Потому что с учетом «турецких потоков», «Силы Сибири» и новых мощностей по сжижению на Ямале у Брюсселя со временем есть все шансы повторить судьбу Киева, в котором тоже однажды был побежден русский дешевый газ.

 

 

Дмитрий Лекух

Sputnik / Фото
Комментарии (25)
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лада 09:04 29:01:2018

" Бойтесь глупых людей, считающих себя умными!" Пусть и дальше пресмыкаются перед США, а цыплят по осени считать будут.

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CCCP 09:41 29:01:2018

Запрет на советское прошлое. Полная декомунизация, сносим памятники, серп и молот, газопровод.... все бывшие Советские газовые трубы на самом деле закроют. Победили Русофобы и борцы против Советской Оккупации и всеми запретами на все что нам напоминает о советской эпохе. Ядовитый газ Газпрома будем покупать из Германии и Стамбула.

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ваня 11:27 29:01:2018

Нет и не будет человеческого отношения к российской нечисти в прибалтике и в мире

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ин-на 12:14 29:01:2018

нет никаких сомнений, что в конце концов подпиндосовские шавки заткнуться получив ногой в живот от своего же хозяина

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СССР 14:40 29:01:2018

Глисты не человеки!

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не надо преувеличивать 09:06 29:01:2018

сама сдохнет

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Latviešu patriots 09:12 29:01:2018

Latvija izdzīvos, redzēs, kas būs ar Krieviju!

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54321 09:34 29:01:2018

к сожалению латвия уже труп , землю-заводы все продали, выживет маленькая кучка тот кто всех поимел.....

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Latviešu patriots 09:57 29:01:2018

54321. Tā domā tu, mēs Latvieši tā neuzskatām!

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Латыши, которые,в отличии от тебя, работают, 10:04 29:01:2018

Имеют свой бизнес, видят и чувствуют на своей шкуре и поболее. Но о чем с тобой говорить, писака ?)))

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Latvijas patriotam 10:04 29:01:2018

А,что придурок в Латвии алмазы нашли или запасы газа,а может ты в Даугаве золота намыл?Как она,бл..дь выживет-транзиту ж..па,производств нет(кроме водки и шпрот),народ уезжает,скоро ты сам пойдешь работать посудомойкой в Адажи.

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Редкая птица долетит до середины Днепра 10:07 29:01:2018

Он выживет, потому что он ЛАТЫШ.)))))))))))))))

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Latviešu patriotam 10:40 29:01:2018

Ну конечно Ваше племя не думает,что их поимели,потому что Вы ВСЕГДА живёте с чьим-нибудь членом в анусе!

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Доброжелатель 11:06 29:01:2018

"Латвиешу-Педриотс"-прикройся уже!надоел твой бред!ты глупый и необразованный пассажир!!

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Кос 11:23 29:01:2018

Патриотс ес редзу ка тев патык па вису диену лайка теребуншу саву пимпи

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Нф 11:48 29:01:2018

Скоро и про бухло на экспорт придется забыть. Россия поступательно засуживает Латвию в плане Столичной.

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Пророк 13:44 29:01:2018

Ну да практически труп! На суицидника тратить патрон полное безумие!

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Petriot 14:43 29:01:2018

Tu esi apmaksāts vai ierindas idiots..? Ar kalkulatoru strādāt māki? Piemet 2 diagrammas- valsts parāda % pieaugumu un iedzīvotāju skaita samazināšanos.. Mūsu rīcībā maksimums 10 gadu līdz kraham..Ja esi mileniālis, tad Tu pat nesaproti, ko es tev mēģinu pateikt)))

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ваня 11:23 29:01:2018

Энергоносители надо покупать у людей а не у выродков и нелюдей соссии

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Умно!)))) 12:27 29:01:2018

Это тебе тот, с разодранной задницей , из МИДа сказал?

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Karlis 11:33 29:01:2018

Budem topitj siskami. Cem menjse pescera, tem teplee budet.

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12

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» 

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