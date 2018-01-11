43 человека — столько российских спортсменов, выступавших на Играх Сочи–2014, дисквалифицировал МОК (Международный олимпийский комитет). Теперь дело за арбитражем. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дела пожизненно отстраненных МОК российских спортсменов до 27 января.

«CAS рассмотрит все иски в третьей декаде этого месяца — до 27 января включительно. Поданные иски не будут рассматриваться отдельно, все они объединены в одно дело, — рассказал спортивный юрист Артем Пацев. — При этом я не считаю даты рассмотрения исков поздними. Последним днем будет 28 января, когда сформируется окончательный список российских участников Олимпийских игр. Формируя предварительный список, комиссия руководствуется определенными критериями на базе тех списков, которые отправил в МОК Олимпийский комитет России (ОКР). Все отстраненные действующие спортсмены в списках ОКР есть. Если некоторые критерии отпадут после решения CAS, то списки будут дополнены».

На самом деле эта новость весьма печальна для тех, кто переживает за судьбу российских спортсменов, дисквалифицированных комиссией МОК. Пацев сообщил, что апелляции всех 43 обвиняемых объединены в одно дело. Чудеса, конечно, случаются, в том числе и в юриспруденции. Но это решение CAS (об объединении дел) резко ухудшает шансы россиян на успешный исход.

Стоит уточнить, что вся допинговая эпопея в юридическом плане делится на два стратегических вопроса: наличие государственной допинговой системы и сознательное участие в ней спортсменов. Если по первому вопросу российская сторона проиграла безнадежно и без вариантов, то по второму адвокаты готовились дать в Лозанне серьезный бой. Бой, где у защиты были неслабые козыри в виде отсутствия прямых доказательств соучастия и даже (у некоторых) прямых следов вскрытия проб. При этом надо понимать, что шансы на удовлетворение апелляций напрямую зависят от того, будет CAS рассматривать все дела в контексте системы и во взаимосвязи друг с другом (что, вообще говоря, более правильно) или предпочтет разбираться с каждым по отдельности. Во втором случае вероятность оправдания вырастала бы в разы.

Но этого не произойдет. Сам факт того, что все апелляции будут рассматриваться вместе, говорит о том, что CAS считает центральным вопрос о наличии допинговой системы. В этой связи понятно, что вероятность вынесения разных решений по разным спортсменам становится весьма призрачной: либо все апелляции удовлетворят, либо всем откажут. Шансы на первый исход кажутся почти нереальными.

Удовлетворение апелляций означало бы парадоксальную ситуацию: отсутствие виновных и отсутствие ответственности за беспрецедентную атаку на олимпийское движение. Не считать же адекватным наказанием отсутствие флага с гимном. С другой стороны, пожизненное лишение олимпиад спортсменов, которые явно не играли в схеме ключевую роль и не были ее инициаторами, — это тоже не верх справедливости. По сути, самое серьезное наказание наложено на тех, кто меньше всего виноват в этом кошмаре. Эта ситуация — издержки чрезмерного увлечения МОК принципом индивидуальности наказаний, на котором так любит настаивать российская сторона. Но что сделано, то сделано…

Впрочем, не все так страшно может завершиться для российских атлетов, если понимать, что объединение дел обусловлено прежде всего техническими факторами: мощности CAS не позволяют рассмотреть по существу 43 дела до Олимпиады. При этом на объединение должны были дать согласие адвокаты спортсменов. И наверняка их поставили перед выбором: либо рассмотрение всех дел до конца января, либо поштучно до конца декабря. Хотя с точки зрения спортсменов, подмена проб которых экспертизами не подтверждается, это явно не лучшее решение, поскольку на одном слушании будет использована вся имеющаяся доказательная база.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась ожиданиями от слушаний в CAS по делам отстраненных российских лыжников.

«Как говорится, надежда умирает последней. Всегда есть вера в справедливость. Мы ждем этого решения. Спортсмены сами примут участие в слушаниях, как это было и до того в CAS, и во время заседаний комиссии Дениса Освальда. Если будет возможность, приеду, но когда я была там в первый раз, то меня внутрь никто не пустил. Мое мнение там никому было не нужно. Комиссия Освальда ведь не предоставила никаких новых доказательств. Все решения были вынесены со слов Григория Родченкова. Использовался все тот же безосновательный и бездоказательный доклад Ричарда Макларена. Наши адвокаты готовятся. Времени мало, но они изучили все материалы, собрали доказательную базу, встретились с людьми, которые работали с командой, брали материалы из Следственного комитета. Спортсмены не имеют к этим нарушениям никакого отношения», — убеждена Вяльбе.

В общем, какие–то шансы еще остаются: если в CAS возобладает строгий «уголовно–правовой» подход с присущим ему формализмом и высочайшими стандартами доказывания, то решение может быть и положительным для россиян. Ждать осталось немного. Что потом?

Международный олимпийский комитет должен успеть утвердить список спортсменов из России для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане–2018 до 28 января.

«Как указано в пресс–релизе 15 декабря, комиссии МОК, которая занимается вопросом приглашения спортсменов–олимпийцев из России, со стороны комиссии по рассмотрению приглашений будет предоставлен список спортсменов, персонала и должностных лиц для его рассмотрения с анализом всей имеющейся информации. Комиссия успеет подтвердить окончательный список до крайнего срока заявки на Игры — 28 января», — сообщает пресс–служба организации.

Владимир ИВАНОВ.

На фото: здание Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, где все для дисквалифицированных российских спортсменов через три недели и решится.