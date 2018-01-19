Apple предупредила об опасном спам-сообщении

Впервые о вирусном сообщении рассказал в Twitter Абрахам Масри, который предупредил пользователей Apple с осторожностью относиться к такой рассылке.
Если вы перейдете по ссылке, указанной в СМС, это может замедлить работу смартфона, а также полностью разрядить батарею.
«Если вы не хотите, чтобы ваш iPhone, iPad или Mac неисправно работал, не переходите по ссылке», — предупреждает молодой человек.
Apple никак не отреагировала на спам-рассылку, но эксперты уверены, что в ближайшее время специалисты компании исправят проблему. Пока сообщений о серьезных поломках смартфонов не поступало: скорее всего, фейк-уведомление от Apple временно замедляет работу iPhone и сбивает некоторые настройки. Это, конечно, не критично, но все-таки неприятно.
В последнем посте Абрахам Масри сообщил, что Apple должна серьезнее подходить к решению таких проблем. Его пост поддержало большое количество подписчиков.
Это не первый случай, когда у Apple возникают подобные проблемы. В начале прошлого года пользователям пришло спам-сообщение с тремя значками Emoji: белый флаг, «0» и радуга. После открытия сообщения у многих блокировался экран, переставал работать сенсор, что приводило к полной перезагрузке смартфона.
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