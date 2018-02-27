Apple приветствует признание брачного равноправия в Австралии в видео, продвигающем новый iPhone X. Одноминутный ролик под названием «Первый танец» говорит сам за себя.
Как сообщает Cnet.Com, ролик полностью снят на iPhone X. А съемочной площадкой стали брачные церемонии с участием однополых пар, первые из которых состоялись в декабре 2017 года.
Ранее рекламу с однополыми парами запустили известные бренды одежды, например, нидерландская компания SuitSupply:
Также в честь Дня святого Валентина Versace выпустил рекламу с однополыми парами:
Наши рулят.« ответить