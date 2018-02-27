Apple приветствует однополые браки в рекламе нового iPhone X (видео)(1)

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Герман Бергер
19:10 27.02.2018
Lifenews / Интересно

Компания Apple выпустила рекламный ролик, подготовленный специально для австралийского рынка. В ролике сделан акцент на однополые пары. Таким образом, компания Apple (которую возглавляет открытый гей Тим Кук) выразила своё отношение к признанию брачного равноправия в Австралии.

Apple приветствует признание брачного равноправия в Австралии в видео, продвигающем новый iPhone X. Одноминутный ролик под названием «Первый танец» говорит сам за себя.

 

Как сообщает Cnet.Com, ролик полностью снят на iPhone X. А съемочной площадкой стали брачные церемонии с участием однополых пар, первые из которых состоялись в декабре 2017 года.

 

 

Ранее рекламу с однополыми парами запустили известные бренды одежды, например, нидерландская компания SuitSupply:

 

 

Также в честь Дня святого Валентина Versace выпустил рекламу с однополыми парами:

 

life.ru / Фото
Комментарии (1)
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Ринька 19:17 27:02:2018

Наши рулят.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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