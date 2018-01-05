Apple признала нерешаемые проблемы в iMac и iOS

«Эти уязвимости относятся ко всем современным процессорам и могут затронуть практически все вычислительные устройства и операционные системы. Опасности подвержены все модели Mac и устройства на операционной системе iOS», – говорится в сообщении пресс-службы Apple, передает ТАСС. Представители компании особо подчеркнули, что «умные» часы Apple Watch этих уязвимостей не имеют.
Речь идет об уязвимостях под названиями Meltdown и Spectre, однако программное обеспечение, которое использует их для заражения iMac и устройств на iOS, до сих пор не выявлено. Однако в пресс-службе Apple предупредили, что угрозу представляют зараженные вредоносным ПО приложения, и призвали не скачивать ничего из непроверенных источников.
По заверениям компании, обновления для защиты iOS 11.2, macOS 10.13.2 и tvOS 11.2 от Meltdown уже вышли, на очереди в ближайшее время – обновления для защиты интернет-браузера Safari от уязвимости под названием Spectre.
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