Apple признала уязвимость всех своих устройств

Компания Apple признала, что все ее устройства — как мобильные, так и стационарные — потенциально уязвимы для хакеров.

Meltdown и Spectre поражают работу компьютерных процессоров, и облегчают хакерам доступ к базе данных: вредоносные программы могут получить доступ к защищенной части памяти ядра и выявить место хранения конфиденциальной информации

«[Проблема] затрагивает все устройства, работающие на операционных системах Mac OS и iOS, однако на данный момент неизвестно о способах ею воспользоваться», — говорится в заявлении Apple.

В компании также говорят, что пока никакой информации о взломах не поступало, однако Apple уже выпустила обновленную программу защиты.

Пользователи продукции Apple нередко утверждают, что их компьютеры и гаджеты менее уязвимы в вопросах безопасности, чем устройства на базе Android или Windows.

Однако в данном случае уязвимость выявлена в микрочипах, производимых компаниями Intel и ARM, которые снабжают своей продукцией весь компьютерный рынок.

Впрочем, как уверяют в компании, проблема Meltdown не коснулась часов Apple Watch.

Представители Apple говорят, что в последнем обновлении операционных систем всех устройств заложены механизмы, призванные закрыть проблему с Meltdown.

Система защиты против Spectre в виде апдейта интернет-браузера Safari будет выпущена в ближайшие дни.

Google и Microsoft также пострадали от вирусной атаки и выпустили соответствующие заявления.

Google утверждает, что смартфоны на базе Android, составляющие более 80% мирового рынка, защищены от подобных атак, если у пользователей установлены все последние обновления.

Microsoft экстренно выпустила антивирусную программу для большей части своей продукции.