Apple сдаст переписку пользователей властям(1)

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Герман Бергер
16:45 26.02.2018
Техно / Гаджеты

Власти Китая получат более легкий доступ к переписке пользователей и другим личным данным после того, как Apple перенесет китайские аккаунты iCloud в дата-центр в КНР. Об этом в субботу, 24 февраля, передает Reuters.

Переноса данных требует новое китайское законодательство. В том числе в китайский дата-центр перенесут ключи для разблокировки аккаунта iCloud, которые ранее хранились в США.

 

Чтобы получить эти ключи, правительству любой страны требовалось разрешение американского суда. С момента, когда аккаунты китайских пользователей сервиса перенесут в Китай, властям страны не нужно будет обращаться в суд в США для доступа к пользовательской информации.

 

Центр обработки данных Apple построила вместе с китайской госкомпанией Guizhou-Cloud Big Data Industry в провинции Гуйчжоу. Reuters утверждает, что фирма тесно связана с правительством КНР и китайской компартией.

 

Решение компании подчиниться требованиям властей КНР подчеркивает сложность работы американских технологических компаний в этой стране, отмечает агентство. В случае если та или иная корпорация откажется их выполнять, она потеряет доступ к прибыльному китайскому рынку.

 

К примеру, в Китае блокируются сервисы Google, поскольку компания отказалась внедрить в поисковик фильтрацию результатов поиска.

 

О планах Apple построить в Китае дата-центр стало известно середине 2017 года. Как писал портал 9to5mac, пользовательские данные компания перенесет к 28 февраля 2018-го.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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Profile_default
22 17:34 26:02:2018

Загнули пендосов, процесс пошел.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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