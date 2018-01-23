Фармацевты недовольны недовольством пациентов и врачей

Обязательные электронные рецепты призваны были улучшить качество медицинских услуг, а на деле обернулись настоящим хаосом

Фармацевты оказались в роли заложников, так как, действуя согласно новым правилам, вынуждены сталкиваться с недовольством со стороны пациентов и врачей. Аптекари считают, что врачи обязаны более ответственно разъяснять пациентам новый порядок получения рецептов, а пациенты — соблюдать этот порядок.

У электронных рецептов и системы э–здоровья много теоретических преимуществ — устраняются неясности в рецептах и возможность их потери, к тому же все врачи получают информацию о том, какие медикаменты пациент уже принимает, что позволяет избежать назначения несовместимых лекарств. Для получения выписанных лекарств в аптеке пациент должен предъявить свой удостоверяющий личность документ (паспорт или электронную ID–карту). В тех же случаях, когда пациент поручает приобрести медикамент другому лицу, это лицо должно предъявить аптекарю свое удостоверение личности, назвать имя и фамилию человека, которому выписаны лекарства, и указать идентификационный номер рецепта — его должен сказать врач или родственник, которому выписано лекарство.

Однако на практике новая система создает много неясностей и хаоса. Зачастую пациенты не знают, что для получения медикаментов они должны предъявить в аптеке документ, удостоверяющий личность.

«Мы выражали поддержку новой системе, призывали людей быть терпеливыми, — комментирует представитель одной из аптечных сетей Визма Виксна. — Однако в итоге столкнулись с упреками и даже грубым отношением к фармацевтам со стороны пациентов и порой — даже со стороны врачей. Но не мы придумали новые правила! Хочу подчеркнуть, что и впредь, не предъявив удостоверение личности и лишь назвав персональный код другого лица, нельзя будет получить лекарство, так как это противоречит защите личных данных, а также создает риски для общества и способствует совершению злонамеренных действий».

Елена ЗИМА.