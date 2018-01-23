Аптечный хаос(3)

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газета Сегодня
20:37 22.01.2018
газета Сегодня / Здравоохранение

Фармацевты недовольны недовольством пациентов и врачей

Обязательные электронные рецепты призваны были улучшить качество медицинских услуг, а на деле обернулись настоящим хаосом 

 

Фармацевты оказались в роли заложников, так как, действуя согласно новым правилам, вынуждены сталкиваться с недовольством со стороны пациентов и врачей. Аптекари считают, что врачи обязаны более ответственно разъяснять пациентам новый порядок получения рецептов, а пациенты — соблюдать этот порядок.

 

У электронных рецептов и системы э–здоровья много теоретических преимуществ — устраняются неясности в рецептах и возможность их потери, к тому же все врачи получают информацию о том, какие медикаменты пациент уже принимает, что позволяет избежать назначения несовместимых лекарств. Для получения выписанных лекарств в аптеке пациент должен предъявить свой удостоверяющий личность документ (паспорт или электронную ID–карту). В тех же случаях, когда пациент поручает приобрести медикамент другому лицу, это лицо должно предъявить аптекарю свое удостоверение личности, назвать имя и фамилию человека, которому выписаны лекарства, и указать идентификационный номер рецепта — его должен сказать врач или родственник, которому выписано лекарство. 

 

Однако на практике новая система создает много неясностей и хаоса. Зачастую пациенты не знают, что для получения медикаментов они должны предъявить в аптеке документ, удостоверяющий личность. 

 

«Мы выражали поддержку новой системе, призывали людей быть терпеливыми, — комментирует представитель одной из аптечных сетей Визма Виксна. — Однако в итоге столкнулись с упреками и даже грубым отношением к фармацевтам со стороны пациентов и порой — даже со стороны врачей. Но не мы придумали новые правила! Хочу подчеркнуть, что и впредь, не предъявив удостоверение личности и лишь назвав персональный код другого лица, нельзя будет получить лекарство, так как это противоречит защите личных данных, а также создает риски для общества и способствует совершению злонамеренных действий». 

 

Елена ЗИМА. 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Шпротамс 21:17 22:01:2018

Буквально всё,до чего дотягиваются кpивые лапы cвинoпасов пребывает в xаосе!
Слава Богу они интенсивно вымиpают и скоро изчeзнут совсем.
Большая просьба ко всем людям- не помогайте этим безголовым!
Окажетесь еще и виноватыми.У них в истории таких примеров тьма!
Сами сами сами сами.....

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пенсионер 22:01 22:01:2018

действительно зачем для выдачи лекарства по рецепту я должен показать удостоверение личности ? Зачем ?
А если у меня есть aprūpētāja и у неё 4 клиента и они меняются ..... всем нужны лекарства время от времени....не будет так , что все лекарства будут записаны или как то относиться к ней и потом не будут ли у неё самой проблемы ? Ведь моя aprūpētāja работает 3 года.
ГДЕ 100 % ГАРАНТИЯ ?

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Клиентка аптеки Менес 22:13 22:01:2018

Самое непонятное, что у меня сегодня спросили удостоверение личности на выписанный рецепт памперсов ! Разве не бред сумашедшего !....поеду в Эстонию !

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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