Стоит ли подписывать новый договор, который предложили жильцам?, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Наши читатели, которые проживают в рижском микрорайоне Пурвциемс в многоэтажках на хозяйской земле, обратились в редакцию газеты «СЕГОДНЯ» с жалобой: получены новые письма от «земельных баронов». В них имеется два предложения: 1) выкупить землю; 2) заключить соглашение о выплате арендной платы — причем 6% (!). Хотя потолок по закону уже ниже.

«Надо предупредить людей, чтобы они ничего не подписывали!» — призывает в этой связи депутат Рижской думы Регина Лочмеле. В общественной организации «Народ против «земельных баронов» указывают: сейчас ничего не надо подписывать, слишком много вопросов повисло в воздухе, надо серьезно во всем разобраться. Насколько можно судить, предложенная «баронами» арендная плата по новому соглашению превышает потолок, установленный по закону. Но соглашение есть соглашение — каждый волен платить сколько угодно. Видимо, расчет на то, что кто–то не разберется во всем этом. Но если есть возможность сэкономить, почему бы не воспользоваться своими законными правами?

«Напуганные люди могут не понять, что подписывают!»

Теперь мы приведем жалобу из конкретного дома в Пурвциемсе: «Хочу предупредить жильцов домов в Пурвциемсе. Наш дом по адресу Унияс, 76a, находится на хозяйской земле.

Сначала хозяином земли под нашими домами было физическое лицо, потом в конце 2015 года он переписал землю на AS (SIA) Mājokļu aģentūra, с середины прошлого года земля принадлежит AS Zemes īpašnieku ģilde. На нас всех было подано в суд и так далее.

На днях мы получили письмо от AS Zemes īpašnieku ģilde с предложением выкупить землю (об этом вы уже писали, наша земля тоже заложена) и соглашение в двух экземплярах.

Нам предложено подписать соглашение о том, что мы будем год платить за аренду земли какую–то сумму. Но если посмотреть на сумму, указанную в соглашении — то эта старая цена, то есть нам предлагают платить за аренду земли по 6% от кадастровой стоимости, несмотря на принятые поправки к законам о снижении арендной платы за землю!

Я боюсь, что наши жильцы, напуганные этими владельцами земли, подпишут эти соглашения и впредь будут продолжать платит по 6% от кадастровой стоимости земли (ведь они подписали соглашение, а значит, согласились), несмотря на принятые поправки к законам».

Щедрые предложения

А теперь приведем текст самого соглашения, предложенного владельцем земли.

«Информируем, что сейчас можно заключить индивидуальное соглашение или договор об аренде земли с Zemes īpašnieku ģilde об арендной плате за землю в период с 1 января 2018 года. Если хотите, подпишите один высланный экземпляр и вышлите по адресу Zemes īpašnieku ģilde.

Сообщаем также, что первая статья закона «О прекращении отношений принудительной аренды», утвержденная сеймом в первом чтении, предусматривает выкуп земли за 118% от кадастровой стоимости. Принятие закона в окончательном виде задерживается. Однако закон предусматривает альтернативы, которые существуют уже сейчас для прекращения отношений принудительной аренды. Призываем всех жителей оценить возможность выкупить землю, необходимую для вашей квартиры, за кадастровую стоимость. То есть на 18% дешевле, чем предусмотрено в законопроекте.

Таким образом, произойдет объединение здания и земли, прекратятся отношения принудительной аренды и существенно увеличится ценность квартиры и возможности развития дома».

Отметим от себя, уважаемые читатели: это не первое подобное предложение. Ранее его уже обсуждали в обществе «Народ против «земельных баронов».

Что очевидно: будущий закон (в нынешнем его проекте по крайней мере) предусматривает уплату денег не напрямую землевладельцам, а через счет судебного исполнителя. Здесь же придется рассчитываться с владельцем напрямую. А где гарантии, что человек отдаст деньги и действительно получит землю?

«Похоже на очередную схему», — высказывают сомнения пользователи в сети.

Но даже если с оформлением покупки все будет в порядке, член правления «Народ против «земельных баронов» Владимир Ткаченко в разговоре с нами выдвинул такие аргументы:

— Тут несколько моментов. Во–первых, сейчас все в подвешенном состоянии. В сейме назначено рассмотрение закона о принудительном выкупе. Со слов руководителя подкомиссии, которая занимается этим вопросом, Виктора Валайниса, сейчас выкуп за кадастровую стоимость плюс 18% — неактуален.

Рассматривается вариант, что выкуп будет не более кадастра. Сейчас непонятно, на каких условиях будет принят закон и когда. Но ведь нельзя исключать, что условия будут лучше. Во–вторых, сейм в прошлом году заморозил кадастр до 2020 года. За это время, есть надежда, стоимость снизится. Ну и третий момент: землю могут выкупить как все собственники вместе (для этого нужно согласие всех 100%), а могут выкупать и индивидуально. Эта доля не объединяется с квартирой, и человек становится сособственником земельного участка. Таким образом, он имеет право требовать с тех, кто не выкупил свою долю, арендную плату. Так среди ваших соседей могут появиться свои земельные бароны.

Еще один момент, который обсуждался ранее: если участок заложен в банке, а вы становитесь сособственниками (покупаете идеальную долю), как быть с выплатой кредита? Тут все зависит от внимательности покупателя и от того, сумеет ли он избавиться от невыгодных условий в договоре.

«Откуда именно эта цифра?»

Кроме того, как уже было сказано, письмо от землевладельца включает в себя соглашение об уплате арендной платы на год. В нем много цифр. Но итоговая выплата за 17/1000 долей конкретного жильца подсчитана как 119,37 евро плюс НДС. Итого 144,44 евро.

Есть и приписка, что соглашение продлевается на следующий год, если какая–то из сторон письменно не сообщает о своем нежелании расторгнуть договор.

Никаких расчетов в соглашении нет — 144,44 евро, и все.

Однако жилец сам сопоставил эту сумму с кадастровой стоимостью и возмутился: это же те же самые 6%, которые были отменены в прошлом году! Хотя сейм постановил, что в 2018 году максимальная ставка земельного налога составляет 5%.

Мало того, в следующем году, по плану депутатов, проценты еще должны снизиться — до 4%, а с 2020–го — до 3%. Здесь же людям предлагают согласиться платить 6%, да еще и продлить это удовольствие на последующие годы!

— Ничего не надо подписывать! — твердо заявила нам вчера член правления общества «Народ против «земельных баронов», депутат Рижской думы Регина Лочмеле–Лунева. — Пусть люди обращаются к нам, поможем разобраться!

— Строго говоря, индивидуальные договоры о принудительной аренде не предусмотрены законом об управлении жилых домов, — пояснил в свою очередь Владимир Ткаченко. — Можно заключить договор либо с управляющим, который обхозяйствует этот дом, либо жильцы из своей среды выбирают какого–то представителя, и он заключает договор от имени собственников. Судебная практика разрешает взыскивать долг в индивидуальном порядке, а вот индивидуальных договоров не предусмотрено.

Бароны ещё поборются за 6%

Стоит напомнить, что «бароны» подали иск в Конституционный суд, чтобы оспорить ограничение своих доходов. Иск землевладелицы Сони Трауб Конституционный суд рассмотрит 6 марта. Совсем скоро! Однако факт подачи иска не приостанавливает действие закона! Так что уменьшение процентов пока в силе.

Пока самого иска Сони Трауб в открытом доступе нет — дело готовится к рассмотрению. Однако из краткого содержания на странице Конституционного суда следует, что иск подан о несоответствии 1–й и 105–й статьям Сатверсме поправок от 1 июня 2017 года к закону «О приватизации государственных и муниципальных жилых домов», а также поправок от 22 июня 2017 года к закону «О земельной реформе в городах Латвийской Республики».

1–я статья Сатверсме гласит, что «Латвия является независимой демократической республикой». В 105–й, в свою очередь, говорится, что «каждый имеет право на собственность. Собственность нельзя использовать вопреки интересам общества. Право на собственность может быть ограничено только согласно закону. Принудительное отчуждение собственности в интересах общества допустимо только в исключительных случаях на основании отдельного закона за справедливое возмещение».

Подательница заявления указывает: ей принадлежит земельный участок, на котором находится принадлежащий другим лицам многоквартирный дом. Между заявительницей и жителями дома существуют отношения принудительной аренды. Начиная с 1 января 2018 года будет установлен новый порядок для оценки арендной платы. По словам заявительницы, это существенно снизит ее доходы от сдачи участка земли.

Таким образом, по мнению истицы, ограничиваются ее права на собственность. Что касается 1–й статьи Сатверсме, то, по ее мнению, оспоренные нормы существенно меняют правовое регулирование и негативно влияют на определенность правовых отношений и стабильность.

Защитники жильцов настроены скептически: Конституционный суд уже дважды становился на сторону землевладельцев. Неожиданно не в пользу поправок, защищающих жильцов, высказался и омбудсмен Юрис Янсонс. Он заявил, что при принятии решения об уменьшении платы сейм не обсуждал другие возможные альтернативные варианты. А какие варианты еще можно было обсуждать? — делится своим недоумением Владимир Ткаченко. — Тут должно было быть принято политическое решение, потому что рыночного механизма нет. Ситуацию можно сравнивать только с депозитом банке. Есть у человека свободные деньги — он может положить их в банк на депозит и получать проценты или купить землю. В жирные годы банки давали и 5, и 7, и 10%. А сейчас всего около 1%. И если мы исходим из этого, тогда все справедливо: собственник владеет землей и может сдавать ее в аренду жильцам, которые так и так ею пользуются. Никаких вложений, кроме административных расходов на получение платы, у него нет. Полтора процента землевладелец должен заплатить по налогу на надвижимость, так что мы должны его компенсировать. Ну и далее давайте накинем ему 1–1,5%. Изменится ситуация на депозитном рынке — можно рассмотреть вопрос в пользу увеличения, а пока справедливо так.

Николай КУДРЯВЦЕВ.