Bild составила список «супероружия современности», в который попали российские бомба и танк.

Одним из супервооружений России, по мнению издания, является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности, известная как «папа всех бомб». Этот боеприпас превосходит самый мощный неядерный американский снаряд. Взрывная сила боеприпаса сопоставима с атомной бомбой. Отмечается, что при взрыве «папа всех бомб» образует гигантский огненный шар, стирая в пыль и сжигая все вокруг в районе действия. Однако, по мнению издания, российскому снаряду может составить конкуренцию американская «мать всех бомб».

Также газета уделила вниманию новейшему танку Т-14 «Армата», который назвала одним из наиболее эффективных. Российский танк быстрее американского «Абрамса» (80 километров в час против 64-х) и обладает более мощной пушкой, способной стрелять до 12 раз в минуту. Кроме того, Т-14 может использовать и управляемые по радиоканалу ракеты, радиусом действия в восемь тысяч метров.

Помимо этого, в список попали китайские ракеты DF-21D «Восточный ветер», немецкий танк «Леопард 2», израильская ПРО «Железный купол», американский авианосец класса «Нимиц», истребитель F-22 «Рэптор» и бомбардировщик B-2 Спирит. Также издание обратило внимание на использование беспилотников и ослабление противника с помощью кибертехнологий.

Современная российская армия делает ставку не на численность, а на тактические приемы и высокие технологии, говорится в исследовании американского аналитического центра Rand. Основные выводы экспертов публикует издание The National Interest.

Специалисты не нашли признаков того, что Россия стремится к полномасштабному вооруженному конфликту, поэтому в своей работе они исходили из того, что главная задача российской армии – защита страны, крупных городов и промышленных центров.

Реформы последних лет, как сказано в исследовании, позволили значительно увеличить боеготовность большей части сухопутных войск и при этом сократить их численность.

В случае вооруженного конфликта российские войска будут применять весь спектр ракетного вооружения наземного, воздушного и морского базирования. Однако главной «страховкой» Москвы эксперты называют ядерный арсенал, который она может пустить в ход в ответ на нападение.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение, что западные военные и аналитики просто не могут не замечать очевидные качественные изменения, происходящие в российской армии.

«Их действительно пугают умение и способность российских Вооруженных Сил выполнять задачи, прежде всего со стороны офицеров, их способности управлять подразделениями и решать эти задачи. Ведь серьезную почву для анализа дает и военная операция по борьбе с терроризмом в Сирии, в которой участвуют более 60 стран, в том числе Россия. В Сирии Россия все это время вела высокотехнологичную современную войну, и ВКС сегодня – это именно такие войска. Конечно, их пугает и уровень боевой подготовки, материально-технического оснащения и вооружения личного состава наземных войск, прежде всего спецназа», – отметил Франц Клинцевич.

Другие виды Вооруженных Сил РФ, по его мнению, также не могут не производить впечатления на иностранных специалистов.

«Средства, которые имеет Россия в плане боевого обеспечения возможностей радиоэлектронной борьбы – это запредельный уровень в их понимании… Они отлично знают и какого уровня современная российская бронетехника. Основной танк, модернизированный Т-72 сегодня превосходит образцы новой американской техники. Я уже не говорю про Т-90 и «Армату»… Ядерная триада и наличие современных крылатых ракет, ракета «Калибр» с универсальной пусковой установкой, новые ракетные крейсера – все это вызывает их большое серьезное беспокойство», – сказал Франц Клинцевич.

В то же время, по его словам, любой грамотный западный военный аналитик должен признать, что задачи ВС России – чисто оборонительные.

«Они отлично понимают, что будучи высокотехнологичными, Вооруженные Силы России не способны проводить широкомасштабные захватнические войны. И, самое главное – у них нет таких задач. Наша военная доктрина предусматривает только оборону и обеспечение безопасности своей страны», – отметил Франц Клинцевич.

Сенатор высказал предположение о том, почему американские аналитики представили в данном случае в целом объективный доклад.

«Я могу предположить, что это, возможно, некие новые сигналы. Потому что ограничить наш суверенитет, «нагнуть» Россию, как это звучит на разговорном языке, у Запада не получилось и не получится. То есть, с Россией нужно договариваться. А для этого нужно вести открытый диалог. Ну и давать, соответственно, открытую, объективную информацию – пример чего, на мой взгляд, этот анализ и демонстрирует», – сказал Франц Клинцевич.