Проблемы с зубами у потенциальных новобранцев создают кадровый дефицит в латвийской армии. Национальные вооруженные силы вынуждены за свой счет лечить солдатам зубы.

В целом профессиональная служба Национальных вооруженных сил Латвии укомплектована на 70%. Сейчас это 5 тысяч военнослужащих, тогда как необходимы 6,5 тысячи.

«Оказалось, что у жителей Латвии есть проблемы с зубами и с их гигиеной. Порой у приходивших к нам людей было до 40% плохих зубов. В таком случае мы не можем сразу взять их на службу, а за свои средства помогаем рекрутированным вылечить зубы», — сказал журналистам командующий НВС Леонид Калниньш.

В Латвии профессиональная армия. Срочный призывы был отменен перед вступлением страны в НАТО в 2004 году. Несмотря на возможность сделать престижную карьеру в Национальных вооруженных силах, бесплатное образование, зарплату от 850 евро на руки, бесплатное здравоохранение и ряд других бонусов, желающих идти в профессиональную армию недостаточно.

Ранее Vesti.lv сообщал о планах Национальных вооруженных сил снизить требования к уровню физической подготовки и здоровья новобранцев для того, чтобы набрать необходимое количество человек. По словам начальника Объединенного штаба НВС Иво Могильного, комиссия по рекрутированию будет разрешать потенциальному новобранцу вступить в ряды НВС, даже если состояние его здоровья не соответствует минимальному стандарту. Затем в самой армии будут работать над тем, чтобы в течение трех месяцев молодой человек смог достичь минимального уровня. Если за этот срок это удастся, ему разрешат продолжить основные курсы на службе в армии, если нет, тогда с потенциальным солдатом армия распрощается.

Латвийские политики и обычные граждане время от времени высказывают идеи о восстановлении обязательного призыва в армию. Однако министр обороны Раймондс Бергманис заявил, что Латвия не может себе позволить ввести обязательную военную службу, так как для этого нужны значительные ресурсы и развитая инфраструктура, которой на территории Латвии нет.