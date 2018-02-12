Армии Латвии мешают больные зубы(5)

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Анатолий Тарасов
13:42 12.02.2018
Наша Латвия / Социум

Проблемы с зубами у потенциальных новобранцев создают кадровый дефицит в латвийской армии. Национальные вооруженные силы вынуждены за свой счет лечить солдатам зубы.

В целом профессиональная служба Национальных вооруженных сил Латвии укомплектована на 70%. Сейчас это 5 тысяч военнослужащих, тогда как необходимы 6,5 тысячи.

 

«Оказалось, что у жителей Латвии есть проблемы с зубами и с их гигиеной. Порой у приходивших к нам людей было до 40% плохих зубов. В таком случае мы не можем сразу взять их на службу, а за свои средства помогаем рекрутированным вылечить зубы», — сказал журналистам командующий НВС Леонид Калниньш.

 

В Латвии профессиональная армия. Срочный призывы был отменен перед вступлением страны в НАТО в 2004 году. Несмотря на возможность сделать престижную карьеру в Национальных вооруженных силах, бесплатное образование, зарплату от 850 евро на руки, бесплатное здравоохранение и ряд других бонусов, желающих идти в профессиональную армию недостаточно.

 

Ранее Vesti.lv сообщал о планах Национальных вооруженных сил снизить требования к уровню физической подготовки и здоровья новобранцев для того, чтобы набрать необходимое количество человек. По словам начальника Объединенного штаба НВС Иво Могильного, комиссия по рекрутированию будет разрешать потенциальному новобранцу вступить в ряды НВС, даже если состояние его здоровья не соответствует минимальному стандарту. Затем в самой армии будут работать над тем, чтобы в течение трех месяцев молодой человек смог достичь минимального уровня. Если за этот срок это удастся, ему разрешат продолжить основные курсы на службе в армии, если нет, тогда с потенциальным солдатом армия распрощается.

 

Латвийские политики и обычные граждане время от времени высказывают идеи о восстановлении обязательного призыва в армию. Однако министр обороны Раймондс Бергманис заявил, что Латвия не может себе позволить ввести обязательную военную службу, так как для этого нужны значительные ресурсы и развитая инфраструктура, которой на территории Латвии нет.

Delfi / Фото
Комментарии (5)
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narod 13:56 12:02:2018

dazhe zubi ne mogut vilechitj, o kakoj zawite idjot rechj, na aminicii xvatit na paru chasov vojni, daljshe streljatj serim goroxo iz rogatok

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Это не так страшно 14:07 12:02:2018

Хорошо, что киви не мешают.

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jauki! 14:29 12:02:2018

Лицо Латвии - Ваш президент: зубы - ужасные, 5000 зарплаты, видимо, не хватает, плюс - проблемы с сердцем. Слабая страна, как и политики импотентные. Вспомнилась песня : " Рваная обувь, деревянный костыль... Солдаты шли, глотая пыль, и шёл с ними вместе король хромой..."

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хаха 15:02 12:02:2018

В латвийские нвс уже берут тех кто сцится?

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фыв 17:19 12:02:2018

Плохому танцору яйца мешают

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (7)

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