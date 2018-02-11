Как свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД), на конец января на вооружении НВС состояло 1988 единиц транспорта, еще 104 числились за Военной полицией. Военная техника типа танков и БТР в ДБДД не регистрируется.
Самой популярной машиной в вооруженных силах была Nissan Navara, их было куплено 54 штуки. Вопросов это не вызывает — пикап обладает хорошей проходимостью и пригоден для разных жизненных обстоятельств.
А вот 50 компактных хетчбеков 308 удивляют. Также, как и по крайней мере 35 Ford Custom Tourneo, предназначенных для хороших дорог «семейных бусиков». В свою очередь Военная полиция разжилась 23 новенькими Subaru Forester. Плюс армия обзавелась четырьмя «Хаммерами», несколькими грузовиками и прицепами.
Из этого ряда выпадает моторная лодка Fjordstar 750, приобретенная для нужд Военной полиции, которая, вроде бы, никак не связана с водой. С другой стороны, а что Военной полиции останется делать, если военные водолазы решат уплыть в самоволку? Об это на портале Pietiek.com не подумали.
Кроме того для нужд армии купили люксовый седан Opel Insignia Limousine, а также четыре квадроцикла Bombardier Can-Am и два CFMoto CForce 450L.
А вот и «тяжелая техника» — четыре внедорожника Toyota LandCruiser. Интересно что, если остальной военный транспорт в Латвии снабжен номерными знаками, начинающимися с букв LA, у этих номера «гражданские» — HV4971, CN2614, EF7281 и GL3298. По неофициальной информации LA, к такому ходу могли прибегнуть для того, чтобы не повторить конфуз предыдущих годов, когда автомобили с армейским знаками были замечены у торговых центров или во дворах частных домов за исполнением отнюдь не боевых заданий.
когда бежать будут, всё нам достанется.« ответить
Так,если бежать,так что может быть лучше бусика с гражданскими номерами,а на Крузаках будут партизанить,те кому в хозяйском самолёте места не хватит.« ответить
Служба длинная. Может и семьи образуются . )))« ответить
Да, что-что, а воровать аборигены умеют отменно« ответить
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО,КТО РУЛИТ ЛАТВИЕЙ???!..« ответить
.А КТО ИХ КРЫШУЕТ???...ОККУПАЦИОННАЯ АМЕРИКАНСКАЯ АРМИЯ....
ОНИ ЗА ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ....