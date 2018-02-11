Портал разоблачений Pietiek.com пишет о том, что прошлый год стал урожайным для латвийской армии в смысле подкрепления транспортными средствами. Всего ее структуры приобрели почти 250 единиц средств передвижение. Некоторые из них вызывают вопросы.

Как свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД), на конец января на вооружении НВС состояло 1988 единиц транспорта, еще 104 числились за Военной полицией. Военная техника типа танков и БТР в ДБДД не регистрируется.

Самой популярной машиной в вооруженных силах была Nissan Navara, их было куплено 54 штуки. Вопросов это не вызывает — пикап обладает хорошей проходимостью и пригоден для разных жизненных обстоятельств.

А вот 50 компактных хетчбеков 308 удивляют. Также, как и по крайней мере 35 Ford Custom Tourneo, предназначенных для хороших дорог «семейных бусиков». В свою очередь Военная полиция разжилась 23 новенькими Subaru Forester. Плюс армия обзавелась четырьмя «Хаммерами», несколькими грузовиками и прицепами.

Из этого ряда выпадает моторная лодка Fjordstar 750, приобретенная для нужд Военной полиции, которая, вроде бы, никак не связана с водой. С другой стороны, а что Военной полиции останется делать, если военные водолазы решат уплыть в самоволку? Об это на портале Pietiek.com не подумали.

Кроме того для нужд армии купили люксовый седан Opel Insignia Limousine, а также четыре квадроцикла Bombardier Can-Am и два CFMoto CForce 450L.

А вот и «тяжелая техника» — четыре внедорожника Toyota LandCruiser. Интересно что, если остальной военный транспорт в Латвии снабжен номерными знаками, начинающимися с букв LA, у этих номера «гражданские» — HV4971, CN2614, EF7281 и GL3298. По неофициальной информации LA, к такому ходу могли прибегнуть для того, чтобы не повторить конфуз предыдущих годов, когда автомобили с армейским знаками были замечены у торговых центров или во дворах частных домов за исполнением отнюдь не боевых заданий.