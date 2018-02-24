Армия России окажется на пороге Риги через два дня(67)

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Анатолий Тарасов
16:48 24.02.2018
Наша Латвия / Мнения

НАТО не сможет защитить страны Балтии в случае внезапного нападения России — российские войска окажутся на пороге Риги через два дня, пишет шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на доклад Шведского института оборонных исследований (FOI).

FOI ежегодно выпускает обзор военно-стратегической обстановки в соседних с Швецией регионах, свежее исследование носит название «Военный потенциал Запада: анализ Северной Европы 2017 года». Впервые за много лет Институт оборонных исследований посвятил доклад анализу дел на Западе.

 

Исследователи провели военную игру, по сценарию которой Россия наносит удар, чтобы вызвать военный и политический коллапс в соседней Латвии.

 

«Такая операция не станет для русских легкой военной прогулкой, поскольку НАТО усилила защиту стран Балтии. Однако уже через два дня российские войска окажутся на пороге Риги», — говорится в докладе FOI.

 

Раньше к похожим выводам приходили и американские аналитические центры. В частности, RAND Corporation заявляла, что российским войскам понадобится от 36 до 60 часов, чтобы захватить Ригу и Таллин. Однако в данном случае речь идет об общедоступном в Швеции государственном исследовании с неутешительными для Балтийского региона выводами. Аналитики утверждают, что в оборонном потенциале соседей и партнеров Швеции по НАТО на востоке имеются большие пробелы, и Латвия является одним из них.

 

Исследование гласит, что Россия превосходит Запад как в количестве, так и в качестве вооруженных сил. По сведениям FOI, Москва в Балтийском регионе потенциально могла бы одновременно провести две военные операции по разным направлениям с участием до 100 тысяч человек в каждой. Против них НАТО через месяц сможет выставить максимум 25-40 батальонов, то есть от 25 до 40 тысяч человек, сообщает институт.

 

«Если Россия нанесет быстрый удар по определенным целям в Балтии, НАТО не сможет тут же мобилизовать свои оборонные ресурсы. В первые дни и недели после того, как примут ответные меры, оборонный потенциал Запада вблизи Швеции будет весьма ограниченным», — говорится в докладе.

 

Безусловно, альянс сможет поднять в небо самолеты и послать в море военные корабли, но НАТО не хватает сухопутных сил, необходимых, чтобы переломить ход конфликта, рассуждает FOI.

 

Если во времена холодной войны отставание НАТО от Советского Союза в численности войск компенсировалось более современными вооружениями, то сейчас ситуация изменилась. «Теперь преимущество скорее на стороне России», — констатируют аналитики.

 

Доцент Российского Государственного Гуманитарного Университета, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин рассказал, что власти стран Балтии создают искусственный потенциал конфликтности, что укладывается во внешнеполитическую схему фронтира — некой территории, где граничит современны цивилизованный мир и мир старых порядков.

 

«При этом Соединенные Штаты получают политические выгоды от противостояния с Россией, а Европейский союз, конечно, будет субсидировать страны Балтии, но придет момент, когда и это закончится», — подчеркивает Гущин.

 

Москва неоднократно заявляла, что не осуществляла, не проводит и не планирует агрессивных действий в отношении своих соседей, в том числе в Балтийском регионе. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, руководству НАТО об этом прекрасно известно. Тем не менее альянс под надуманным предлогом российской агрессии продолжает стягивать силы к западным границам РФ.

inoСМИ.Ru / Фото
Комментарии (67)
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Latviešu patriotam 16:51 24:02:2018

Рой окопы дебил и купи памперсы.

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Марис 17:06 24:02:2018

Великая российская армия уже брала Грозный несколько лет подряд, четвертый год уже берет Киев! Видимо, как-то не так они там берут. Нам очень страшно!

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Latviešu patriots 17:08 24:02:2018

А если не по предложенному шведами сценарию?
Какие два дня?
И на это исследование работал целый институт?
В каком мире и в какое время, они там у себя в Швеции живут в этом институте?

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У нас новый персонаж Марис 17:09 24:02:2018

Кто Вы, Марис? Не узнаю Вас в гриме.:)

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Марису СМЕРШУ и им подобным дебилам 17:28 24:02:2018

Проснись - ты дрыщешь. Какой Киев? Какие 4 года? С Киевом хохлы разбираются уж который год - уже 3 "Великих Революций" успели отыграть...
Россия в тот дурдом не лезет...

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Дима 17:31 24:02:2018

Это уже серьёзная психическая патология, если так часто писать и думать.... Русские идут и вот вот.... Скоро будут здесь....
Лечиться вам надо.

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Марис это 17:37 24:02:2018

Окурок верзилов, кликухи это чмо меняет, а почерк-то не меняется. У него мозК ограниченный: или про Путина, Россию и русских, или про Укропию и Донецк, Луганск.
Кто о чём, а вшивый верзила -о бане.

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А, 17:51 24:02:2018

Это тот самый Ваньючка и тд! От которого все устали и он сам! Надеется, что сменив ник получит новые возможности в зряплате и(ну, вдруг) новых сподвижников!

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Валия 18:35 24:02:2018

................HATO не сможет защитить страны Балтии в случае внезапного нападения России....................А ЗАЧЕМ ТОГДА ПЛАТИТЬ 2% ОТ ВВП? Половина населения Латвии живут на грани нищеты, пенсии по 260 евро за 38 лет рабочего стажа, а инвалидные ещё меньше....РАДИ ЧЕГО ТАКИЕ НИЗКИЕ ПЕНСИИ !!!

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Ваня 19:16 24:02:2018

А мы эту мусорню и тех кто их будет ждать будем мочить мочить мочить..

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Сергей 19:21 24:02:2018

Прапандист дерьмовый, Россия ещё никого не брала , когда начнёт брать у тебя сученок понос будет без остановки; ты гнида захлебнешься в своём дерьме

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Ваня 19:32 24:02:2018

Уничтожения биомусора планеты богоугодное дело..ждём возможности и не опозорим дедов которые 10 лет после войны очищали мир от биоотходы с красной звездой...и тех ублюдков которые их поддерживали

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Ваня 19:37 24:02:2018

Я вот думаю что пока есть такая страна нелюдей как россия мира в мире не будет.. Всем миром эту нечисть надо ликвидировать что бы наши дети и внуки жили в мире и спокойствии..соссияне людьми никогда не станут

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Ответ Марису 19:51 24:02:2018

Во первых Марис был 1941 но был и 1945 , однако зачем брать г. Ригу и вообще Латвию, видно по географии у тебя был низший бал, или ты изучал только карту Латвии, посмотри какое расстояние между Калининградом (бывший Кёнигсберг) и Белоруссией, всего 128 км., от силы 5 часов на танках и БТР, , голова твоя садовая, да еще и штурмовики сверху как над границей , так и Балтийским морем и все тю тю, шлюпки и рыболовные боты на которых уходили в 1944 году недобитые ss покажутся раем, иди учи географию неуч..... во вторых зачем вас оккупировать, вы сами уже бежите кто куда еще 15-20 лет и там будет просто пустая территория

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ин-на 16:54 24:02:2018

рашка армия с пьяными гопниками войска пуйло ,будет бежать вперед паравозного дыма

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Latviešu patriots 16:54 24:02:2018

Par Krimu arī Putins teica, ka tā ir Ukrainas sastāvdaļa, pēc tam aneksēja! Krievijai - agresoram ticēt nevar! Ir jāpastiprina NATO klātbūtne Latvijā!

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Крым 17:03 24:02:2018

а какое твое дело до Крыма? мы сами решим как нам жить без сопливых жополизов прибалтов. захотим вступим в Рашу, захотим выидем из них. это наше дело и всяким педерастам мы не будем спрашивать разрешения.

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Latviešu patriots 17:20 24:02:2018

Krimā visu izlēma Putina zaļie cilvēciņi!

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К. А. Ин 16:55 24:02:2018

Ну, если шведская газета пишет , так значество оно и есть

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русский 17:30 24:02:2018

вся армирашка полныйотстой и служат там алкаши одни

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СМЕРШ 16:55 24:02:2018

отсталая русия и такая же недееспособная армия .смешно просто

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русский 17:19 24:02:2018

СМЕРШ!Ты взял себе такой звучный ник.А ты в курсе как это расшифровать.Прежде чем взять себе ник,подумай что он обозначает.Умственное развитие у тебя слабовато.Твои коменты напоминают детский лепет обиженного ребёнка.Это касается Иванов,патриотов и т.п..Прекратите писать бред,пишите в тему.Покажите что вы способны думать.Хотя я читая ваши коменты сомневаюсь,что вы можете соображать.

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русский 17:26 24:02:2018

я чмошник и пуйловец и хвост у меня всегда смазан .даю всем пуйловцам и люблю вас

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верзилову дебилу 17:43 24:02:2018

верзилов, ты точно о себе написал, вот только подпись не поставил:
я -верзилов, быдло немытое, биомусор.

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Мнение
1-shvedov-col15
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