FOI ежегодно выпускает обзор военно-стратегической обстановки в соседних с Швецией регионах, свежее исследование носит название «Военный потенциал Запада: анализ Северной Европы 2017 года». Впервые за много лет Институт оборонных исследований посвятил доклад анализу дел на Западе.
Исследователи провели военную игру, по сценарию которой Россия наносит удар, чтобы вызвать военный и политический коллапс в соседней Латвии.
«Такая операция не станет для русских легкой военной прогулкой, поскольку НАТО усилила защиту стран Балтии. Однако уже через два дня российские войска окажутся на пороге Риги», — говорится в докладе FOI.
Раньше к похожим выводам приходили и американские аналитические центры. В частности, RAND Corporation заявляла, что российским войскам понадобится от 36 до 60 часов, чтобы захватить Ригу и Таллин. Однако в данном случае речь идет об общедоступном в Швеции государственном исследовании с неутешительными для Балтийского региона выводами. Аналитики утверждают, что в оборонном потенциале соседей и партнеров Швеции по НАТО на востоке имеются большие пробелы, и Латвия является одним из них.
Исследование гласит, что Россия превосходит Запад как в количестве, так и в качестве вооруженных сил. По сведениям FOI, Москва в Балтийском регионе потенциально могла бы одновременно провести две военные операции по разным направлениям с участием до 100 тысяч человек в каждой. Против них НАТО через месяц сможет выставить максимум 25-40 батальонов, то есть от 25 до 40 тысяч человек, сообщает институт.
«Если Россия нанесет быстрый удар по определенным целям в Балтии, НАТО не сможет тут же мобилизовать свои оборонные ресурсы. В первые дни и недели после того, как примут ответные меры, оборонный потенциал Запада вблизи Швеции будет весьма ограниченным», — говорится в докладе.
Безусловно, альянс сможет поднять в небо самолеты и послать в море военные корабли, но НАТО не хватает сухопутных сил, необходимых, чтобы переломить ход конфликта, рассуждает FOI.
Если во времена холодной войны отставание НАТО от Советского Союза в численности войск компенсировалось более современными вооружениями, то сейчас ситуация изменилась. «Теперь преимущество скорее на стороне России», — констатируют аналитики.
Доцент Российского Государственного Гуманитарного Университета, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин рассказал, что власти стран Балтии создают искусственный потенциал конфликтности, что укладывается во внешнеполитическую схему фронтира — некой территории, где граничит современны цивилизованный мир и мир старых порядков.
«При этом Соединенные Штаты получают политические выгоды от противостояния с Россией, а Европейский союз, конечно, будет субсидировать страны Балтии, но придет момент, когда и это закончится», — подчеркивает Гущин.
Москва неоднократно заявляла, что не осуществляла, не проводит и не планирует агрессивных действий в отношении своих соседей, в том числе в Балтийском регионе. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, руководству НАТО об этом прекрасно известно. Тем не менее альянс под надуманным предлогом российской агрессии продолжает стягивать силы к западным границам РФ.
Рой окопы дебил и купи памперсы.« ответить
Великая российская армия уже брала Грозный несколько лет подряд, четвертый год уже берет Киев! Видимо, как-то не так они там берут. Нам очень страшно!« ответить
А если не по предложенному шведами сценарию?« ответить
Какие два дня?
И на это исследование работал целый институт?
В каком мире и в какое время, они там у себя в Швеции живут в этом институте?
Кто Вы, Марис? Не узнаю Вас в гриме.:)« ответить
Проснись - ты дрыщешь. Какой Киев? Какие 4 года? С Киевом хохлы разбираются уж который год - уже 3 "Великих Революций" успели отыграть...« ответить
Россия в тот дурдом не лезет...
Это уже серьёзная психическая патология, если так часто писать и думать.... Русские идут и вот вот.... Скоро будут здесь....« ответить
Лечиться вам надо.
Окурок верзилов, кликухи это чмо меняет, а почерк-то не меняется. У него мозК ограниченный: или про Путина, Россию и русских, или про Укропию и Донецк, Луганск.« ответить
Кто о чём, а вшивый верзила -о бане.
Это тот самый Ваньючка и тд! От которого все устали и он сам! Надеется, что сменив ник получит новые возможности в зряплате и(ну, вдруг) новых сподвижников!« ответить
................HATO не сможет защитить страны Балтии в случае внезапного нападения России....................А ЗАЧЕМ ТОГДА ПЛАТИТЬ 2% ОТ ВВП? Половина населения Латвии живут на грани нищеты, пенсии по 260 евро за 38 лет рабочего стажа, а инвалидные ещё меньше....РАДИ ЧЕГО ТАКИЕ НИЗКИЕ ПЕНСИИ !!!« ответить
А мы эту мусорню и тех кто их будет ждать будем мочить мочить мочить..« ответить
Прапандист дерьмовый, Россия ещё никого не брала , когда начнёт брать у тебя сученок понос будет без остановки; ты гнида захлебнешься в своём дерьме« ответить
Уничтожения биомусора планеты богоугодное дело..ждём возможности и не опозорим дедов которые 10 лет после войны очищали мир от биоотходы с красной звездой...и тех ублюдков которые их поддерживали« ответить
Я вот думаю что пока есть такая страна нелюдей как россия мира в мире не будет.. Всем миром эту нечисть надо ликвидировать что бы наши дети и внуки жили в мире и спокойствии..соссияне людьми никогда не станут« ответить
Во первых Марис был 1941 но был и 1945 , однако зачем брать г. Ригу и вообще Латвию, видно по географии у тебя был низший бал, или ты изучал только карту Латвии, посмотри какое расстояние между Калининградом (бывший Кёнигсберг) и Белоруссией, всего 128 км., от силы 5 часов на танках и БТР, , голова твоя садовая, да еще и штурмовики сверху как над границей , так и Балтийским морем и все тю тю, шлюпки и рыболовные боты на которых уходили в 1944 году недобитые ss покажутся раем, иди учи географию неуч..... во вторых зачем вас оккупировать, вы сами уже бежите кто куда еще 15-20 лет и там будет просто пустая территория« ответить
рашка армия с пьяными гопниками войска пуйло ,будет бежать вперед паравозного дыма« ответить
Par Krimu arī Putins teica, ka tā ir Ukrainas sastāvdaļa, pēc tam aneksēja! Krievijai - agresoram ticēt nevar! Ir jāpastiprina NATO klātbūtne Latvijā!« ответить
а какое твое дело до Крыма? мы сами решим как нам жить без сопливых жополизов прибалтов. захотим вступим в Рашу, захотим выидем из них. это наше дело и всяким педерастам мы не будем спрашивать разрешения.« ответить
Krimā visu izlēma Putina zaļie cilvēciņi!« ответить
Ну, если шведская газета пишет , так значество оно и есть« ответить
вся армирашка полныйотстой и служат там алкаши одни« ответить
отсталая русия и такая же недееспособная армия .смешно просто« ответить
СМЕРШ!Ты взял себе такой звучный ник.А ты в курсе как это расшифровать.Прежде чем взять себе ник,подумай что он обозначает.Умственное развитие у тебя слабовато.Твои коменты напоминают детский лепет обиженного ребёнка.Это касается Иванов,патриотов и т.п..Прекратите писать бред,пишите в тему.Покажите что вы способны думать.Хотя я читая ваши коменты сомневаюсь,что вы можете соображать.« ответить
я чмошник и пуйловец и хвост у меня всегда смазан .даю всем пуйловцам и люблю вас« ответить
верзилов, ты точно о себе написал, вот только подпись не поставил:« ответить
я -верзилов, быдло немытое, биомусор.