НАТО не сможет защитить страны Балтии в случае внезапного нападения России — российские войска окажутся на пороге Риги через два дня, пишет шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на доклад Шведского института оборонных исследований (FOI).

FOI ежегодно выпускает обзор военно-стратегической обстановки в соседних с Швецией регионах, свежее исследование носит название «Военный потенциал Запада: анализ Северной Европы 2017 года». Впервые за много лет Институт оборонных исследований посвятил доклад анализу дел на Западе.

Исследователи провели военную игру, по сценарию которой Россия наносит удар, чтобы вызвать военный и политический коллапс в соседней Латвии.

«Такая операция не станет для русских легкой военной прогулкой, поскольку НАТО усилила защиту стран Балтии. Однако уже через два дня российские войска окажутся на пороге Риги», — говорится в докладе FOI.

Раньше к похожим выводам приходили и американские аналитические центры. В частности, RAND Corporation заявляла, что российским войскам понадобится от 36 до 60 часов, чтобы захватить Ригу и Таллин. Однако в данном случае речь идет об общедоступном в Швеции государственном исследовании с неутешительными для Балтийского региона выводами. Аналитики утверждают, что в оборонном потенциале соседей и партнеров Швеции по НАТО на востоке имеются большие пробелы, и Латвия является одним из них.

Исследование гласит, что Россия превосходит Запад как в количестве, так и в качестве вооруженных сил. По сведениям FOI, Москва в Балтийском регионе потенциально могла бы одновременно провести две военные операции по разным направлениям с участием до 100 тысяч человек в каждой. Против них НАТО через месяц сможет выставить максимум 25-40 батальонов, то есть от 25 до 40 тысяч человек, сообщает институт.

«Если Россия нанесет быстрый удар по определенным целям в Балтии, НАТО не сможет тут же мобилизовать свои оборонные ресурсы. В первые дни и недели после того, как примут ответные меры, оборонный потенциал Запада вблизи Швеции будет весьма ограниченным», — говорится в докладе.

Безусловно, альянс сможет поднять в небо самолеты и послать в море военные корабли, но НАТО не хватает сухопутных сил, необходимых, чтобы переломить ход конфликта, рассуждает FOI.

Если во времена холодной войны отставание НАТО от Советского Союза в численности войск компенсировалось более современными вооружениями, то сейчас ситуация изменилась. «Теперь преимущество скорее на стороне России», — констатируют аналитики.

Доцент Российского Государственного Гуманитарного Университета, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин рассказал, что власти стран Балтии создают искусственный потенциал конфликтности, что укладывается во внешнеполитическую схему фронтира — некой территории, где граничит современны цивилизованный мир и мир старых порядков.

«При этом Соединенные Штаты получают политические выгоды от противостояния с Россией, а Европейский союз, конечно, будет субсидировать страны Балтии, но придет момент, когда и это закончится», — подчеркивает Гущин.

Москва неоднократно заявляла, что не осуществляла, не проводит и не планирует агрессивных действий в отношении своих соседей, в том числе в Балтийском регионе. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, руководству НАТО об этом прекрасно известно. Тем не менее альянс под надуманным предлогом российской агрессии продолжает стягивать силы к западным границам РФ.