Армия США выпустила симулятор расстрела школьников (+ВИДЕО)(10)

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Виталий Вавилкин
15:14 06.01.2018
Техно / Оружие

Армия и Департамент внутренней безопасности США представили симулятор расстрела детей в школе. Об этом пишет издание Gizmodo.

Проект под названием EDGE создан на основе технологии виртуальной реальности и призван обучить сотрудников спецслужб и учителей правильным действиям в случае нападения стрелка на школу. Полицейские и спасатели уже получили к ней доступ, весной предполагается сделать версию и для работников образовательных учреждений.

 

В симуляции есть три роли: учитель, стрелок и полицейский. Исполняющему роль стрелка предлагается пройти штурм школы, обнаружить цели и ликвидировать их. Полицейский по сюжету должен найти и убить стрелка. Учитель должен справиться с общей паникой и найти наиболее безопасное для детей место, например построить баррикады. Во время прохождения тренинга участникам будут даваться подсказки.

 

Руководитель отдела по связям с общественностью в области науки и технологий Департамента внутренней безопасности США Джон Веррико подчеркнул, что симулятор не является игрой, а использовать его можно будет только в целях обучения по специальному разрешению. Его слова цитирует The Rolling Stone. Веррико добавил, что подобные программы уже доступны 525 пользователям в 25 штатах.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (10)
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:-) 15:25 06:01:2018

Вот она какая.......демократия!!!!

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Пипец это ужос 15:35 06:01:2018

Ну Латвия твои друзья желают тебе счастья Жрите

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А если бы Россия выпустила такое 15:42 06:01:2018

Это бы осуждали или приветствовали что Латвия Язык в жопу засунула а

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Latviešu patriots 15:44 06:01:2018

Neredzu nekā šausmīga, labs trenažieris specdienestu apmācībām.

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СМЕРШ 16:09 06:01:2018

На суше, на воде и в воздухе – убивать, убивать и убивать американских собак †.†.†.†.†.

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Latviešu patriots 15:49 06:01:2018

Neredzu neko šausmīgu, normāls trenažieris, lai apgūtu pareizu rīcību krīzes gadījumiem skolās.

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Якобы патриоту 16:13 06:01:2018

Ты тренажёр для мозга возьми, а то тупишь здесь,задолбал уже!!!

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Latviešu patriots 16:59 06:01:2018

Ja nepatīk, nelasi.

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