Армия и Департамент внутренней безопасности США представили симулятор расстрела детей в школе. Об этом пишет издание Gizmodo.

Проект под названием EDGE создан на основе технологии виртуальной реальности и призван обучить сотрудников спецслужб и учителей правильным действиям в случае нападения стрелка на школу. Полицейские и спасатели уже получили к ней доступ, весной предполагается сделать версию и для работников образовательных учреждений.

В симуляции есть три роли: учитель, стрелок и полицейский. Исполняющему роль стрелка предлагается пройти штурм школы, обнаружить цели и ликвидировать их. Полицейский по сюжету должен найти и убить стрелка. Учитель должен справиться с общей паникой и найти наиболее безопасное для детей место, например построить баррикады. Во время прохождения тренинга участникам будут даваться подсказки.

Руководитель отдела по связям с общественностью в области науки и технологий Департамента внутренней безопасности США Джон Веррико подчеркнул, что симулятор не является игрой, а использовать его можно будет только в целях обучения по специальному разрешению. Его слова цитирует The Rolling Stone. Веррико добавил, что подобные программы уже доступны 525 пользователям в 25 штатах.