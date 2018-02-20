Армию США готовят к войне с Россией, Китаем и Ираном(34)

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Анатолий Тарасов
11:15 20.02.2018
В мире / Война

Американская армия должна быть готова к ведению многодоменных боевых действий, пишет National Interest со ссылкой на директора Вооруженных сил США по бюджету генерал-майора Пола Чемберлена. Так представитель Пентагона прокомментировал проект оборонного бюджета страны на 2019 год, предусматривающий рост расходов на оборону.

«Такие ревизионистские державы, как Россия и Китай, режимы-изгои КНДР и Иран наряду с террористическими организациями представляют серьезную угрозу американским интересам. Наши региональные конкуренты в АТР и Европе изучают сильные и слабые стороны (армии США) более десяти лет. Их усилия по модернизации постепенно нивелируют наши конкурентные преимущества, поэтому данный оборонный проект нацелен на обеспечение превосходства американской армии», — заявил Чемберлен.

 

Генерал также назвал ключевые проблемы американской армии.

 

«Армия должна быть готова при необходимости одержать победу в многодоменной войне, которая требует согласованности в введении огня, радиоэлектронной борьбы, атаках в киберпространстве и космосе. Кроме того, вооруженные силы страны должны быть способны нанести удар по противнику и повысить живучесть своих войск в противостоянии высокотехнологичному противнику», — констатировал Чемберлен.

 

По его словам, новый проект бюджета позволит американской армии «обладать большей убойной мощью, быть гибкой и готовой отразить текущие и предстоящие угрозы».

 

Генерал-майор пояснил, что бюджет предусматривает борьбу с терроризмом и обеспечивает финансирование контртеррористических операций.

 

Он также назвал шесть основных направлений модернизации американской армии: развитие высокоточного оружия, создание боевых машин нового поколения и замена военного авиапарка на технику перспективного проекта Future Vertical Lift, улучшение систем связи внутри вооруженных сил, совершенствование систем ПВО и ПРО, повышение огневой мощи военнослужащих.

 

Чемберлен утверждает, что усилия по модернизации позволят американской армии увеличить технологическое превосходство над ближайшими соперниками.

РИА Новости / Фото
Комментарии (34)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 11:25 20:02:2018

К СОЖАЛЕНИЮ У США и НАТО НЕТ ДОСТАТОЧНЫХ РЕСУРСОВ - ПРИРОДНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ
ДЛЯ
ВЕДЕНИЯ ЗАТЯЖНЫХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ РФ,ИРАНА,СИРИИ,
УКРАИНЫ...

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Голос из России 11:36 20:02:2018

1) Россия уже больше НИКОГДА не отдаст СВОЁ технологическое преимущество в вооружениях . 2) Расчёт на предателей? ЗРЯ. РУССКИЙ НАРОД уже вдоволь нахлебался Горби и Бобом. И если кто-то рассчитывает на (без ложной толерантности) на ПРОДАЖНЫХ черномазых и еврейских политиканов, и НЕРУССКИХ олигархов - то это ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Не эта МРАЗЬ разрабатывает НОВЕЙШИЕ вооружения. 3) Даже "страшного для Запада Путина" в России считают СЛАБАКОМ. Имея такую МОЩЬ - ещё ТЕРПЕТЬ выходки разных УБЛЮДКОВ? 80% населения России - "ЗА" несомненное покарание зарвавшейся СВОЛОЧИ! В том числе и ЯДЕРНЫМ оружием! 4) А какая-нибудь ТРУСЛИВАЯ западная СВОЛОЧЬ ответит перед РЕАЛЬНОЙ УГРОЗОЙ полного уничтожения?

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Аuf 11:40 20:02:2018

Все десять "Армат" России, множество новейших , не имеющих аналогов в Мире вооружений на бумаге и эскизах, конечно же не уступят США. Ну и кто же не знает, что вске природные и материальные ресурсы сосредоточены только в России, Иране, и Китае, денег там, завались,:))

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Сvt[ d pfkt 11:54 20:02:2018

Российскую "мощь" мы увидели в Сирии, бомбящие кишлаки Галактические Силы , с безопасной для себя высоты, запущенные куда-то "Калибры", где упавшие, там и штаб ИГИЛ. Но как только появился у террористов вшивенький ПЗРК, российские соколы тут же понесли потери, и запретили ШТУРМОВИКАМ летать ниже 5 тыс метров.:)))

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Голос из России -для Auf 11:55 20:02:2018

Ах.....Милый дурашка.... Наверное, лично считал "Арматы"....Ну, а с другой стороны, дурашка прав: на бумаге и в эскизах ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ БУДУЩИЕ карательные вооружения, которые ТУПОМУ хуторскому умишке вообще не по силам......

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Надо же! 11:36 20:02:2018

жалко ублюдков....и не пожили то вовсе...

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Ivan 11:38 20:02:2018

Латыши и латышские журналюги всегда трясут чужим оружием, латышская ничтожная лживая пропаганда восхваляет нищебродский паразитирующий "стиль" ущербной латышской жизни, конечно-же иметь собственных профессиональных корреспондентов очень дорого, а латыши нищие, но лживость и подлог в извращённых фантазиях содомитов латышей очевидна, инфобред лытышатины вызывает лишь отторжение.

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Точно! 12:23 20:02:2018

Согласен с Вами.Очень правильно и точно сказано. Журналюги ведут себя, как уличные хамоватые пацаны, которые плюют через губу, когда понтуют.
Заголовки статей, часто хамских и русофобских, говорят об необразованности писсак.

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ин-на 11:38 20:02:2018

не обосритесь от натуги, пиндосовские мрази

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1-shvedov-col15
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19.02.2018

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