Арсения Яценюка по запросу России задержали в аэропорту Женевы(14)

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Виталий Вавилкин
08:53 24.12.2017
В мире

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы для проверки документов по запросу России. Об этом пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо сообщила в фейсбуке.

«Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России», — написала Лаппо, слова которой цитирует Газета.ru.

 

Она отметила, что запрос был связан с участием Яценюка в боевых действиях в Чечне. Экс-премьера отпустили через десять минут после проверки документов, предупредив, что аналогичная процедура возможна при вылете.

 

«Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле», — добавила Лаппо.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (14)
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Forward looking 09:15 24:12:2017

Нет Лаппо, в Кремле никого не боятся.
Вот только каждый просто обязан получить свой личный волшебный пендель и ты в том числе.
Ну а с этой картонной дурилки, что на фотографии, спрос особый и он впереди.

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ИвАн 12:07 24:12:2017

зачем это говно задерживать, проверять - один укол зонтиком и на одного хохло-фашиста в мире станет меньше.

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Ну 09:44 24:12:2017

Недоразумение. Какой-то районный суд в Ессентуках принял решение арестовать Арсения Яценюка за якобы его участие в Чеченской войне. Это судебное решение Россия успела разослать всем международным партнерам. Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ – необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян.
Отмечается, что никаких официальных преград для передвижения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола не существует.

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глисту навозному 10:02 24:12:2017

Заглохни, юродивый!

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глисту навозному 10:03 24:12:2017

Заглохни, юродивый!.

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Latviešu patriots 11:03 24:12:2017

Ko, taisnība nepatīk, garā vājais.

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таки дела 14:00 24:12:2017

Задержали и через 10 миню отпустили. Это назавыется ложить на решения всяких ессентукских судов и публично поводить *ем по губам козломордого правосудия.

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анонимс 09:56 24:12:2017

еще его надо выдать России.

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Ужасный Кролик 10:22 24:12:2017

Яценюк бросил гранату и убил 50 человек. А потом она взорвалась.

Однажды Яценюк чихнул в автобусе. В живых осталось лишь трое.

Каждое утро Яценюк намазывает нож на хлеб.

Яценюк не ходит на охоту, потому что слово "охотиться" подразумевает возможность неудачи. Яценюк ходит убивать.

Яценюк не стирает свою одежду, он потрошит ее.

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Kārlis 11:45 24:12:2017

Tad jau drīzumā jāgaida ziņa par Putina apcietināšanu kādā no starptautiskajiem sammitiem, kurš tiešā veidā ir atbildīgs par karu pret Ukrainu un kara noziegumiem Ukrainā, t.sk.pasažieru aviolainera notriekšanu.

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Latviešu patriots 12:56 24:12:2017

Kārlim. 100% atbalstu. Putinu jātiesā Hāgas tribunālā.

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... 14:05 24:12:2017

Два e6aнyтых ЛАТЫША!!!!!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)