Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы для проверки документов по запросу России. Об этом пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо сообщила в фейсбуке.

«Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России», — написала Лаппо, слова которой цитирует Газета.ru.

Она отметила, что запрос был связан с участием Яценюка в боевых действиях в Чечне. Экс-премьера отпустили через десять минут после проверки документов, предупредив, что аналогичная процедура возможна при вылете.

«Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле», — добавила Лаппо.