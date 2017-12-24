«Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России», — написала Лаппо, слова которой цитирует Газета.ru.
Она отметила, что запрос был связан с участием Яценюка в боевых действиях в Чечне. Экс-премьера отпустили через десять минут после проверки документов, предупредив, что аналогичная процедура возможна при вылете.
«Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле», — добавила Лаппо.
Нет Лаппо, в Кремле никого не боятся.« ответить
Вот только каждый просто обязан получить свой личный волшебный пендель и ты в том числе.
Ну а с этой картонной дурилки, что на фотографии, спрос особый и он впереди.
зачем это говно задерживать, проверять - один укол зонтиком и на одного хохло-фашиста в мире станет меньше.« ответить
Недоразумение. Какой-то районный суд в Ессентуках принял решение арестовать Арсения Яценюка за якобы его участие в Чеченской войне. Это судебное решение Россия успела разослать всем международным партнерам. Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ – необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян.« ответить
Отмечается, что никаких официальных преград для передвижения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола не существует.
Заглохни, юродивый!« ответить
Заглохни, юродивый!.« ответить
Ko, taisnība nepatīk, garā vājais.« ответить
Задержали и через 10 миню отпустили. Это назавыется ложить на решения всяких ессентукских судов и публично поводить *ем по губам козломордого правосудия.« ответить
еще его надо выдать России.« ответить
Яценюк бросил гранату и убил 50 человек. А потом она взорвалась.« ответить
Однажды Яценюк чихнул в автобусе. В живых осталось лишь трое.
Каждое утро Яценюк намазывает нож на хлеб.
Яценюк не ходит на охоту, потому что слово "охотиться" подразумевает возможность неудачи. Яценюк ходит убивать.
Яценюк не стирает свою одежду, он потрошит ее.
Tad jau drīzumā jāgaida ziņa par Putina apcietināšanu kādā no starptautiskajiem sammitiem, kurš tiešā veidā ir atbildīgs par karu pret Ukrainu un kara noziegumiem Ukrainā, t.sk.pasažieru aviolainera notriekšanu.« ответить
Kārlim. 100% atbalstu. Putinu jātiesā Hāgas tribunālā.« ответить
Два e6aнyтых ЛАТЫША!!!!!« ответить