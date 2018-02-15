Артур–Николай: чудеса судьбы

Тысячу раз он спрашивал маму: «Почему я не такой, как все? Почему не могу бегать и играть, как другие дети?» Людмиле очень грустно отвечать на такие вопросы. Но она старается объяснить сыну все, как есть. И каждый раз 11–летний Артур спрашивает: «Что я должен сделать, чтобы стало лучше?»

Сделали они вместе уже очень много. Мальчик с тяжелым от рождения диагнозом ДЦП ходит, хоть и с трудом, учится в школе, умеет радоваться каждой мелочи. Он улыбчивый и любознательный. Чтобы добиться всего этого, они очень старались. Мама говорит, что от Бога ему дано невероятное трудолюбие. А чтобы развитие Артура шло вперед с улучшениями, чтобы он мог увереннее ходить, мы можем немного помочь этой семье.

Первые шаги

…Людмила приехала в Ригу из Минска. Она белоруска. С Марисом познакомились в Минске. «Просто как будто всю жизнь друг друга знаем», — рассказывает она и улыбается. В Ригу она переехала за месяц до родов. Семья мужа встретила Людмилу как родную. Жили они тогда в Юрмале. Людмила сразу встала на учет к врачу. Беременность шла хорошо. Но роды пошли с осложнениями. «Это была врачебная ошибка, — уверена Людмила. — Они зачем–то начали делать стимуляцию, а это в моем случае делать было нельзя». Тот день она до сих пор вспоминает с болью. Через два часа после родов мальчика забрали в Детскую больницу и там начали интенсивную терапию. Думали — не выживет. А в это время спасали саму маму.

«Дай Бог самого хорошего неонатологу Анне Циммере, — говорит Людмила. — Благодаря усилиям и профессионализму которой ребенок остался жив.

Ситуация была очень сложная. Я поехала в церковь в Кемери, молилась и договорилась со священником, что он покрестит мальчика в больнице. Нам оставалось только ждать. Через несколько дней врач сказала, что ребенку стало лучше. Уже нет угрозы для жизни. Месяц мы еще кормили его через трубочку. Потом нас отпустили домой. Крестили малыша именем Николай. Я очень люблю этого святого.

Диагноз детский церебральный паралич (плюс деформация стоп, нарушение моторики и другие проблемы) поставили только в 2 годика. Мы долго не верили. Вернее, не могли поверить, что это с нами случилось. Пробовали разные методы реабилитации, хватались за любую возможность».

Первые шаги Артур сделал после двух лет. А до этого, как и после, почти каждый месяц он с мамой лежал в больнице или реабилитационном центре. «Какой–то период мы просто жили в больницах», — грустно говорит Людмила. Она очень благодарна специалистам Детской клинической больницы, которые научили системе специальных упражнений для реабилитации Артура в домашних условиях. Папа даже зарисовывал их для наглядности, чтобы выполнять их правильно и последовательно.

Маленькие вопросы и важные ответы

Сейчас Артуру 11 лет. Проблемы с координацией у него не прошли. Мальчик неожиданно может упасть на ровном месте. Мама даже делала для него специальные защитные повязки, чтобы он не разбился при падении. Он ходит, хоть и с трудом, а по характеру веселый и жизнерадостный. Это не появилось само собой, а произошло благодаря огромным усилиям родителей. Отклонений по здоровью много, Людмила знает, что многие вещи не исправить. Тем не менее правильная реабилитация и занятия иногда делают маленькие чудеса.

«Он все время улыбается, солнечный у нас мальчик, не жалуется. У него даже представления нет о том, что можно обижаться на кого–то, — рассказывает мама. — И очень много задает нам вопросов. Обо всем на свете». В топе вопросов: «А где люди находят работу?», «Где брать деньги, чтобы жить?», «Как познакомились мама с папой?». Но есть и такие: «Почему я не могу заниматься физкультурой, как все?», «Как этого добиться?», «Что нужно сделать, чтобы я мог покататься на лыжах?»

Мама долго пыталась ему объяснить, что при его заболевании на лыжах стоять он не сможет. Но Артур все равно решил попробовать — пришлось идти в парк, брать лыжи напрокат и набить новые шишки. Расстроился, конечно, что не получилось. Но он очень трудолюбивый, поэтому наверняка попробует еще. Так, в прошлом году мама водила его в бассейн для развития мышечной системы. Ему очень понравилось, и вдруг он поплыл сам, обвитый палками для плавания. Это было так неожиданно, что Людмила сама поразилась. Систематические занятия и физиотерапия приносят результаты, если заниматься регулярно и серьезно.

Домашний детский сад

Учится Артур в 3–м классе обычной школы, но по специальной логопедической программе. В школе ему очень нравится, но друзей мало, потому что он не может играть с остальными, как все. И очень ответственно Артур делает домашние задания. Мама даже волнуется, что иногда они не успевают погулять, потому что уроки — на первом месте.

По вечерам, перед сном, Артур читает книжки. Очень медленно. Тогда мама предлагает быстро прочитать вслух: «Будешь знать содержание — сможешь пересказать, как будто сам прочитал». Артур возмущается: «Мама, как ты можешь! Это нечестно!» И просит дать почитать «что–то умное». Очень полюбил он веселые рассказы Николая Носова про «Фантазеров» и «Мишкину кашу». Писать ему трудно, пальчики плохо слушаются. Но вот конструктор лего Артур освоил с радостью, и эти занятия развивают моторику рук. «После увлечения лего мы заметили большой скачок в развитии», — отметила Людмила.

А вообще в этой замечательной семье трое детей. «Я никогда даже не думала, что буду многодетной мамой. Но теперь у нас дома — детский сад», — смеется Людмила. Через 4 года после Артура родился второй сын, Альберт, которому сейчас 7 лет. А потом на свет появилась дочка Виктория. К радости родителей, проблем со здоровьем у них нет. Все дети очень дружные. Когда младший братик Альберт увлекся рисованием и мама отвела его заниматься в студию, остальные тоже захотели попробовать. Теперь рисуют все трое. Дома у них — картинная галерея: портреты рыбок, медведей, зайчиков, всевозможных домиков.

«Мы понимаем, что помощь Артуру нужна будет, скорее всего, всю жизнь, и рады, что с ним рядом будут близкие люди, сестра и брат», — говорит Людмила.

Мы спросили у Артура, о чем он мечтает. Но какой–то специальной мечты, кроме здоровья, у него нет. «Даже на Новый год и день рождения он специального ничего не просит, — рассказывает мама. — Говорит, Дед Мороз сам знает, что нужно. Но однажды попросил у него: сделай так, чтобы у меня больше не было приступов».

Мама уверена, что душа Артура — очень мудрая и светлая. «Кажется, что он знает и чувствует то, что нам не дано. Недавно пришли к бабушке — а она смотрит альбом со старыми фотографиями. Артур заметил у нее слезы. Она объяснила, что просто вспомнила свою маму — его прабабушку. Тогда Артур обнял бабулю и очень серьезно ей сказал: «Ты что, разве не знаешь, они не умирают — это они просто в этот момент снова рождаются по–другому. Так что не надо плакать». Тут уж прослезились все присутствовавшие…

А недавно Артур спросил маму: «Что такое любить друг друга?» Мама объяснила. Но нам кажется, тут ответ и не нужен. Ему достаточно посмотреть в глаза своей маме.

На что нужна помощь?

Семья просит помощи, чтобы в 2018 году обеспечить Артуру занятия с физиотерапевтом (96 занятий — 1152 евро), занятия плаванием в бассейне (88 занятий — 792 евро), рейттерапию (48 занятий — 720 евро). Очень важно, чтобы мальчик смог пройти все эти курсы, потому что такая реабилитация в его случае дает хорошие результаты.

Общая сумма, необходимая на год — 2664 евро. Но из ранее собранных средств доступны 1306 евро. Поэтому семье Артура Василевича нужно собрать 1358 евро. Для семьи с тремя маленькими детьми, где работает только папа, это очень большие деньги. Мы все вместе можем им помочь.

Как помочь: три варианта

В ziedot.lv открыт счет помощи 11–летнему Артуру — https://www.ziedot.lv/ru/podderzhka-arturu-vasilevichu-3018.

Никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Артура Василевича до 20 февраля.

Помочь можно также, перечислив деньги на счет Артура банковским переводом:

Fonds «Ziedot.lv»

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Artūram Vasiļevičam

Зеленая лампа: Cудьбы и истории любви

Каждую неделю в благотворительной программе на радио Baltkom 93,9 — новый сюжет о человеке, которому мы можем помочь. Каждый раз — это особая философия жизни и любви, особенная судьба. «СЕГОДНЯ» рассказывают истории о людях, которые живут рядом с нами и которым нужна наша помощь.

Ольга АВДЕВИЧ,

Рита ТРОШКИНА.