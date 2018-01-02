Асад в Сирии — мир в Европе

Благодаря перемирию, согласованному при участии России, Ирана и Турции, положение дел в Сирии стало гораздо лучше, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Нормализация обстановки в регионе также «снизит миграционное давление» на Европу.

Совместные усилия России, Ирана и Турции по достижению перемирия в Сирии значительно улучшили ситуацию в регионе, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. «Я надеюсь, что мы сможем закрепить перемирие, — передаёт его слова N-TV. — Я настроен достаточно оптимистично. Положение дел в Сирии стало гораздо лучше, чем в прошлом году». По его словам, это также «снизит миграционное давление» на Турцию и Европу.

Впрочем, несмотря на сотрудничество, у Анкары есть разногласия с Москвой, особенно в том, что касается политического будущего сирийского лидера Башара Асада, отметил глава внешнеполитического ведомства. «По нашему мнению, Асад не сможет объединить Сирию, — пояснил он. — Он должен уйти». Министр рассказал о том, как Турция пыталась повлиять на позицию Кремля, но, к сожалению, безрезультатно.

Чавушоглу также отметил, что покупка российских ракетных систем С-400 не означает, что Турция отдаляется от США. Впрочем, его «очень разочаровало» то, что глава Белого дома Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Он надеется, что Вашингтон извлечёт «урок» из заседания Генассамблеи ООН, на котором большинство стран проголосовало против такого шага, и отменит своё решение. «Иначе возникнет хаос», — предостерёг министр.

Чавушоглу также осудил США за угрозы сократить выплаты ООН: «Это стало типичной политикой Соединённых штатов. То есть угрожать сокращением бюджета всем институтам, включая НАТО». «Если ООН утратит влияние и авторитет, то это ослабит и роль США», — добавил глава внешнеполитического ведомства. Также Чавушоглу призвал Европу активнее проявлять себя в процессе мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.