Ашераденс: Latvenergo поделится сверхприбылью с жителями(12)

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LETA
Герман Бергер
22:25 28.02.2018
Политика / Политики

Министерство экономики предложит Latvenergo направить сверхплановую прибыль на уменьшение расходов населения и предпринимателей по обязательной закупке «зеленой энергии».

В 2017 году прибыль Latvenergo составила 322 млн евро, и руководство концерна считает год одним из самых успешных в истории компании. При уменьшении оборота на 0,6% прибыль выросла в 2,5 раза.

 

Министр экономики Арвилс Ашераденс в среду заявил журналистам, что улучшение показателей Latvenergo связано с налоговой реформой в 2017 году. Кроме того, из-за погоды во втором полугодии прошлого года уровень воды в Даугаве был высоким, и на ГЭС можно было произвести больше электричества. Так возникла сверхплановая прибыль в размере 78,9 млн евро.

 

Ашераденс заявил, что эту сумму можно было бы направить на уменьшение компонента обязательной закупки (OIK) для юридических лиц и населения. Решение по этому вопросу должно принять правительство.

 

В 2017 году доля OIK в платежах за электричество составляла 2,7 евроцентов за киловатт-час. Общие расходы компонента, который призван стимулировать выработку возобновляемой электроэнергии, в 2017 году составили 260 млн евро, в 2018 году они могут составить 187,9 млн евро.

 

В середине 2000-х годов Латвия взяла на себя повышенные обязательства по увеличению доли возобновляемой энергии до 40%. В денежном выражении обязательные платежи за «зеленую» энергию составляют 3,7 млрд евро.

rus.delfi / Фото
Комментарии (12)
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шери 22:35 28:02:2018

У нас мафия ЖКУ счета просто зашкаливают по сравнению с доходами

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шери 22:39 28:02:2018

- Изя, вы случайно не знаете, кто может снять родовое проклятие "Жить на одну зарплату"?

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Одно слово 22:44 28:02:2018

У Р О Д Ы !!!!

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Похоже 22:50 28:02:2018

у него ща рожа треснет...

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janka 23:52 28:02:2018

derzite karman po shire. secas latvenergo budet delitsa s vami pribilju!
)))))))))))))))))))

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123

Мнение
1-shvedov-col15
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26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)