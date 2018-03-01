LETA

Министерство экономики предложит Latvenergo направить сверхплановую прибыль на уменьшение расходов населения и предпринимателей по обязательной закупке «зеленой энергии».

В 2017 году прибыль Latvenergo составила 322 млн евро, и руководство концерна считает год одним из самых успешных в истории компании. При уменьшении оборота на 0,6% прибыль выросла в 2,5 раза.

Министр экономики Арвилс Ашераденс в среду заявил журналистам, что улучшение показателей Latvenergo связано с налоговой реформой в 2017 году. Кроме того, из-за погоды во втором полугодии прошлого года уровень воды в Даугаве был высоким, и на ГЭС можно было произвести больше электричества. Так возникла сверхплановая прибыль в размере 78,9 млн евро.

Ашераденс заявил, что эту сумму можно было бы направить на уменьшение компонента обязательной закупки (OIK) для юридических лиц и населения. Решение по этому вопросу должно принять правительство.

В 2017 году доля OIK в платежах за электричество составляла 2,7 евроцентов за киловатт-час. Общие расходы компонента, который призван стимулировать выработку возобновляемой электроэнергии, в 2017 году составили 260 млн евро, в 2018 году они могут составить 187,9 млн евро.

В середине 2000-х годов Латвия взяла на себя повышенные обязательства по увеличению доли возобновляемой энергии до 40%. В денежном выражении обязательные платежи за «зеленую» энергию составляют 3,7 млрд евро.