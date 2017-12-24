В ноябре министр сообщил, что потенциальный инвестор хочет проверить сталеплавильную печь предприятия. Планировалось, что тест закончится в этом году, и будет объявлено решение — инвестор купит предприятие либо не купит его. Однако во вторник представитель администратора неплатежеспособности Гунтара Кориса Дзинтарс Хмиелевскис сообщил, что потенциальный инвестор отказался от тестирования печи.
Ашераденс сообщил, что переговоры с инвестором вступили в заключительную фазу, то есть он должен поступать как инвестор — инвестировать. Тем не менее этого не делается.
«Мы приближаемся к точке, когда администратору придется принять решение прекратить продажу KVV Liepаjas metalurgs как единого целого и продавать его по частям», — сказал министр.
Он добавил, что у инвестора есть еще несколько дней, чтобы подключиться к переговорам с кредиторами о том, как они получат свои средства. Пока соглашения об этом нет. «Мы тоже не согласимся отдать этот актив просто так. Ждем реакции инвестора», — сказал Ашераденс.
В конце сентября в Латвии было зарегистрировано АО K-1 Liepaja Metallurgical Plant, которое, по имеющейся неофициальной информации, было учреждено, чтобы перенять имущество KVV Liepаjas metalurgs. В первой половине октября компания увеличила основной капитал с 35 тыс. до 7,535 млн евро.
Единственным членом совета правления предприятия является гражданин Израиля Игорь Шамис. В совет входят граждане России Илья Трифонов и Дмитрий Баранов.
Шамис был вторым крупнейшим претендентом и три года назад, когда впервые продавалось имуществом неплатежеспособного Liepаjas metalurgs.
если латвия не сможет погасить кредит,тоже пойдет по частям?« ответить
значит он должен бабки государству,а помимо того еще и кредиторам 200 млн?« ответить
государство продало хохлам за 104 млн,а теперь цена улетает за 300,и какой идиот будет что то покупать?
а кредитору пусть идут лесом,это не частные вкладчики,которым по 100 000 гарантировано.
oglas ite zarp latu adm inistra tora ne pla tezos posob nosti. i iz kakih sred stv ona emu na ci sljaetsa.« ответить
))))
slovo "o g l a s i t e" dlja vestei ne propuskaet cenzura.« ответить
prislos vse slova delitj po castjam poka nasel.
interesno pocemu O G L A S I T E scitaetsa ne cenzurnim?
Мошейники, уже какой раз продают одно и тоже« ответить