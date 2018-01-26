Ашераденс: вложенные Латвией деньги в оборону полностью себя окупают(9)

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LETA
Виталий Вавилкин
17:50 25.01.2018
Наша Латвия / Правительство

Латвия может еще больше увеличить выделяемое на безопасность финансирование, поскольку вложенные до сих пор средства окупились через международные инвестиции, заявил сегодня министр экономики Арвил Ашераденс, выступая на ежегодных внешнеполитических дебатах в Сейме.

«Наблюдавшийся два последних года спад инвестиций в Латвии остановлен. Инвесторы в Латвии стали смелее, и одна из главных причин этого — решения Варшавского саммита НАТО и гарантии альянса в регионе», — пояснил он.

 

Инвестиции Латвии в безопасность полностью окупились, подчеркнул Ашераденс. Он призвал правительство подумать об их увеличении по меньшей мере до 2,1%-2,2% от внутреннего валового продукта (ВВП). Объем иностранных инвестиций в Латвии за девять месяцев 2017 года превысил 710 млн евро.

 

В 2018 году оборонный бюджет запланирован в размере 2% ВВП.

Международные инвесторы оценили Латвию как страну со сбалансированным инвестиционным климатом, и объем их инвестиций здесь превышает средние показатели по ЕС, отметил Ашераденс.

 

 

LETA / Фото
Комментарии (9)
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ин-на 17:56 25:01:2018

хрюкающая жирная свинья

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Latviešu patriots 18:01 25:01:2018

Ašerādenam pilnīga taisnība, Latviešu tauta Tevi atbalsta!

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не патриот 18:26 25:01:2018

"патриот" ты дурак или больной на голову с детства?

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Ага, поддерживает, 19:49 25:01:2018

находясь преимущественно за пределами Латвии.))))

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Пипец 18:18 25:01:2018

Чем они могут окупится? Кому тут лапшу вешают? Если они только ее перепродают в 2 раза. Уже говорили на счет техники этои, закупили вооружение на которое 7 лет не выпускают снаряды. Каким образом оно окупилось?

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Александр Шерстобитов 18:22 25:01:2018

на этих танчиках 85 годов выпуска поля вспахивать будут

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Владимир 18:33 25:01:2018

А вот и делают из чухонцев зомби-дебилов!

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khariton 18:51 25:01:2018

Да, да 1% процент идет на оборону - остальное в карманы,
И самое удивительное что у нас министр экономики есть - а экономики нет

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Более того 19:42 25:01:2018

Даже здания министерства экономики практически нет.))))

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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