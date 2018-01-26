«Наблюдавшийся два последних года спад инвестиций в Латвии остановлен. Инвесторы в Латвии стали смелее, и одна из главных причин этого — решения Варшавского саммита НАТО и гарантии альянса в регионе», — пояснил он.
Инвестиции Латвии в безопасность полностью окупились, подчеркнул Ашераденс. Он призвал правительство подумать об их увеличении по меньшей мере до 2,1%-2,2% от внутреннего валового продукта (ВВП). Объем иностранных инвестиций в Латвии за девять месяцев 2017 года превысил 710 млн евро.
В 2018 году оборонный бюджет запланирован в размере 2% ВВП.
Международные инвесторы оценили Латвию как страну со сбалансированным инвестиционным климатом, и объем их инвестиций здесь превышает средние показатели по ЕС, отметил Ашераденс.
хрюкающая жирная свинья« ответить
Ašerādenam pilnīga taisnība, Latviešu tauta Tevi atbalsta!« ответить
"патриот" ты дурак или больной на голову с детства?« ответить
находясь преимущественно за пределами Латвии.))))« ответить
Чем они могут окупится? Кому тут лапшу вешают? Если они только ее перепродают в 2 раза. Уже говорили на счет техники этои, закупили вооружение на которое 7 лет не выпускают снаряды. Каким образом оно окупилось?« ответить
на этих танчиках 85 годов выпуска поля вспахивать будут« ответить
А вот и делают из чухонцев зомби-дебилов!« ответить
Да, да 1% процент идет на оборону - остальное в карманы,« ответить
И самое удивительное что у нас министр экономики есть - а экономики нет
Даже здания министерства экономики практически нет.))))« ответить