LETA

Латвия может еще больше увеличить выделяемое на безопасность финансирование, поскольку вложенные до сих пор средства окупились через международные инвестиции, заявил сегодня министр экономики Арвил Ашераденс, выступая на ежегодных внешнеполитических дебатах в Сейме.

«Наблюдавшийся два последних года спад инвестиций в Латвии остановлен. Инвесторы в Латвии стали смелее, и одна из главных причин этого — решения Варшавского саммита НАТО и гарантии альянса в регионе», — пояснил он.

Инвестиции Латвии в безопасность полностью окупились, подчеркнул Ашераденс. Он призвал правительство подумать об их увеличении по меньшей мере до 2,1%-2,2% от внутреннего валового продукта (ВВП). Объем иностранных инвестиций в Латвии за девять месяцев 2017 года превысил 710 млн евро.

В 2018 году оборонный бюджет запланирован в размере 2% ВВП.

Международные инвесторы оценили Латвию как страну со сбалансированным инвестиционным климатом, и объем их инвестиций здесь превышает средние показатели по ЕС, отметил Ашераденс.