До этого министру дано время для устранения проблем, вызванных введением новой модели компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии. У многих потребителей, в том числе фермеров, средних и малых предпринимателей, а также домашних хозяйств в этом году значительно увеличились платежи за электричество.
Сегодня министр созвал совещание, на которое пригласил все заинтересованные стороны. Также сегодня он встретится с премьером Марисом Кучинскисом. Встревожена ситуацией не только оппозиция — коалиционный Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) также пригласил Ашераденса на заседание фракции.
«Мы понимаем, что означает голосование за недоверие министру — это был бы правительственный кризис. На наш взгляд, пока кризиса еще нет», — сказал руководитель фракции СЗК Аугуст Бригманис.
ТАК МИНИТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ЛАТВИИ« ответить
ОБУЛА
НЕ ТОЛЬКО ФЕРМЕРОВ,но И ВЕСЬ ОСТАЛЬНОЙ НАРОД ЛАТВИИ...
БОЛЕЕ ТОГО,МИНИСТЕРСТВО ЛАТВИИ ПРОВЕРНУЛО ЕЩЁ ОДНУ
ШТЕЛЛУ
СОЗДАВ 320 ФИРМ-ОДНОДНЕВОК КАК БЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ "ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГИИ".
И
ТОЖЕ ОБУЛО ВСЮ ЛАТВИЮ НА 200 МИЛЛИОНОВ ЕВРО!!!!
ЩА ЭТА ПРАВЯЩАЯ БАНДА НА СВОЕЙ МАЛИНЕ БУДЕТ ТЕРЕТЬ
ЗА
"СПРАВЕДЛИВОСТЬ",НЕ?!
...И БЫВШИЙ ДИРЕКТОР "ЛАТЭНЕРГО" МИКЕЛЬСОНСАскунс« ответить
СО СВОЕЙ ЛАТЫШСКОЙ БРАТВОЙ из "ЛАТЭНЕРГО"
ВЫМОГАЛ
ВЗЯТКУ в 5 МИЛЛИОНОВ ЕВРО у ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
ЗА
ПРАВО ВЕСТИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на ОБЪЕКТАХ ГОСПРЕДПРИЯТИЯ
"ЛАТЭНЕРГО"...
« ответить
ЧЕРЕЗ СВОЮ КРИМИНАЛЬНУЮ КОНТОРУ "НЕКУСТАМА ИПАШАМУ АГЕНТУРА"
ЛАТЫШСКАЯ ПРАВЯЩАЯ БРАТВА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ,
ПРОКРУЧИВАЕТ
КРИМИНАЛЬНЫЕ ШТЕЛЛЫ НА СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЕВРО в ГОД.
РЕАЛЬНО
ВЫВОДЯ ЭТИ ДЕНЬГИ из ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЛАТВИИ...
ПОЭТОМУ ВСЯ ЛАТВИЯ и ЛАТВИЙСКИЙ НАРОД
В
ТОТАЛЬНОЙ НИЩЕТЕ И ОГРОМНЫХ ДОЛГАХ!!!!