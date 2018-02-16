Оппозиция будет требовать отставки министра экономики Арвила Ашераденса («Единство»), если он не успокоит фермеров. Парламентская оппозиция собрала подписи трети депутатов, чтобы инициировать отставку министра, потребовав включить этот вопрос в повестку заседания Сейма 2 марта.

До этого министру дано время для устранения проблем, вызванных введением новой модели компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии. У многих потребителей, в том числе фермеров, средних и малых предпринимателей, а также домашних хозяйств в этом году значительно увеличились платежи за электричество.

Сегодня министр созвал совещание, на которое пригласил все заинтересованные стороны. Также сегодня он встретится с премьером Марисом Кучинскисом. Встревожена ситуацией не только оппозиция — коалиционный Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) также пригласил Ашераденса на заседание фракции.

«Мы понимаем, что означает голосование за недоверие министру — это был бы правительственный кризис. На наш взгляд, пока кризиса еще нет», — сказал руководитель фракции СЗК Аугуст Бригманис.