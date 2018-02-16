Ашераденса загнали в угол(3)

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Виталий Вавилкин
10:00 16.02.2018
Политика / Политики

Оппозиция будет требовать отставки министра экономики Арвила Ашераденса («Единство»), если он не успокоит фермеров. Парламентская оппозиция собрала подписи трети депутатов, чтобы инициировать отставку министра, потребовав включить этот вопрос в повестку заседания Сейма 2 марта.

До этого министру дано время для устранения проблем, вызванных введением новой модели компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии. У многих потребителей, в том числе фермеров, средних и малых предпринимателей, а также домашних хозяйств в этом году значительно увеличились платежи за электричество.

 

Сегодня министр созвал совещание, на которое пригласил все заинтересованные стороны. Также сегодня он встретится с премьером Марисом Кучинскисом. Встревожена ситуацией не только оппозиция — коалиционный Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) также пригласил Ашераденса на заседание фракции.

 

«Мы понимаем, что означает голосование за недоверие министру — это был бы правительственный кризис. На наш взгляд, пока кризиса еще нет», — сказал руководитель фракции СЗК Аугуст Бригманис.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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ПЕДУАРДАМ 10:57 16:02:2018

ТАК МИНИТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ЛАТВИИ
ОБУЛА
НЕ ТОЛЬКО ФЕРМЕРОВ,но И ВЕСЬ ОСТАЛЬНОЙ НАРОД ЛАТВИИ...
БОЛЕЕ ТОГО,МИНИСТЕРСТВО ЛАТВИИ ПРОВЕРНУЛО ЕЩЁ ОДНУ
ШТЕЛЛУ
СОЗДАВ 320 ФИРМ-ОДНОДНЕВОК КАК БЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ "ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГИИ".
И
ТОЖЕ ОБУЛО ВСЮ ЛАТВИЮ НА 200 МИЛЛИОНОВ ЕВРО!!!!
ЩА ЭТА ПРАВЯЩАЯ БАНДА НА СВОЕЙ МАЛИНЕ БУДЕТ ТЕРЕТЬ
ЗА
"СПРАВЕДЛИВОСТЬ",НЕ?!

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ПЕДУАРДАМ 11:09 16:02:2018

...И БЫВШИЙ ДИРЕКТОР "ЛАТЭНЕРГО" МИКЕЛЬСОНСАскунс
СО СВОЕЙ ЛАТЫШСКОЙ БРАТВОЙ из "ЛАТЭНЕРГО"
ВЫМОГАЛ
ВЗЯТКУ в 5 МИЛЛИОНОВ ЕВРО у ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
ЗА
ПРАВО ВЕСТИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на ОБЪЕКТАХ ГОСПРЕДПРИЯТИЯ
"ЛАТЭНЕРГО"...

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ПЕДУАРДАМ 11:22 16:02:2018


ЧЕРЕЗ СВОЮ КРИМИНАЛЬНУЮ КОНТОРУ "НЕКУСТАМА ИПАШАМУ АГЕНТУРА"
ЛАТЫШСКАЯ ПРАВЯЩАЯ БРАТВА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ,
ПРОКРУЧИВАЕТ
КРИМИНАЛЬНЫЕ ШТЕЛЛЫ НА СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЕВРО в ГОД.
РЕАЛЬНО
ВЫВОДЯ ЭТИ ДЕНЬГИ из ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЛАТВИИ...
ПОЭТОМУ ВСЯ ЛАТВИЯ и ЛАТВИЙСКИЙ НАРОД
В
ТОТАЛЬНОЙ НИЩЕТЕ И ОГРОМНЫХ ДОЛГАХ!!!!

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1-shvedov-col15
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