Оппозиция через две недели может потребовать отставки министра экономики, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Как известно, сотни владельцев крестьянских хозяйств находятся в шоковом состоянии после полученных ими январских счетов на электроэнергию. Счета за месяц выросли на 40–60 процентов!

Свое недовольство действиями или, точнее, бездействием министерства экономики и лично министра Арвилса Ашераденса уже выразил Союз зеленых и крестьян. А минземледелия потребовало от коллег из минэкономики пояснений.

Между тем на возникшую скандальную ситуацию отреагировала и парламентская оппозиция. Начался сбор подписей депутатов под требованием созыва внеочередного заседания сейма и выражению недоверия министру экономики.

Чтобы созвать внеочедное пленарное заседание, необходимо собрать подписи минимум 34 депутатов. 30 депутатских автографов уже удалось собрать и наверняка найдутся еще четверо желающих потребовать отставки А. Ашераденса.

Впрочем, оппозиция, дабы не быть обвиненной в предвыборном популизме, решила дать министру экономики срок на исправление ситуации. Оппозиционные депутаты готовы ждать до 1 марта. Если А. Ашераденсу в течение этих 10 дней не удастся решить проблему астрономических счетов за электроэнергию, то тогда уже 2 марта оппозиция созовет внеочередное заседание.

Конечно, коалиция едва ли «сдаст» Ашераденса, который является еще и председателем «Единства». Ведь снятие его с должности министра фактически приведет к правительственному кризису. На это ни «зеленые крестьяне», ни националы в предверии выборов не пойдут. Сам Ашераденс тоже пока в отставку уходить не намерен.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.