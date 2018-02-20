Ашераденсу дали срок (3)

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газета Сегодня
20:00 19.02.2018
газета Сегодня

Оппозиция через две недели может потребовать отставки министра экономики, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Как известно, сотни владельцев крестьянских хозяйств находятся в шоковом состоянии после полученных ими январских счетов на электроэнергию. Счета за месяц выросли на 40–60 процентов! 

 

Свое недовольство действиями или, точнее, бездействием министерства экономики и лично министра Арвилса Ашераденса уже выразил Союз зеленых и крестьян. А минземледелия потребовало от коллег из минэкономики пояснений. 

 

Между тем на возникшую скандальную ситуацию отреагировала и парламентская оппозиция. Начался сбор подписей депутатов под требованием созыва внеочередного заседания сейма и выражению недоверия министру экономики. 

 

Чтобы созвать внеочедное пленарное заседание, необходимо собрать подписи минимум 34 депутатов. 30 депутатских автографов уже удалось собрать и наверняка найдутся еще четверо желающих потребовать отставки А. Ашераденса. 

Впрочем, оппозиция, дабы не быть обвиненной в предвыборном популизме, решила дать министру экономики срок на исправление ситуации. Оппозиционные депутаты готовы ждать до 1 марта. Если А. Ашераденсу в течение этих 10 дней не удастся решить проблему астрономических счетов за электроэнергию, то тогда уже 2 марта оппозиция созовет внеочередное заседание. 

 

Конечно, коалиция едва ли «сдаст» Ашераденса, который является еще и председателем «Единства». Ведь снятие его с должности министра фактически приведет к правительственному кризису. На это ни «зеленые крестьяне», ни националы в предверии выборов не пойдут. Сам Ашераденс тоже пока в отставку уходить не намерен. 

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (3)
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СМЕРШ 21:16 19:02:2018

Тупой жирный титульный фотограф из Бл единства...Тьфу!

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вор должен сидеть в тюрьме! 21:54 19:02:2018

Этот вор-урод хотел Блединство возглавить, чтоб на взятках, как и Абдолбыня, разбогатеть. Скоро вас тварей ашераденсов-абдолбынь будут в нюрнбергском суде судить.

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Стpогого с кoнфиcкацией ? 21:43 19:02:2018

Посадят другого професcионального лабyxа !
Тyпого, беcполезного, воpоватого, корpумпиpованного,
чеpвя - паpазита !

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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