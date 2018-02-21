В Associated Press уверены в подлинности фото с Римшевичем. Кто лжёт?(12)

Лента новостей
Новое пособие на медицину Весна придет с круизами В Америке нашли исчезнувшую цивилизацию Алексей Серебряков назвал хамство национальной идеей России‍ Эксперт: Латвия не решает! Судьбу Римшевича определит суд ЕС В Associated Press уверены в подлинности фото с Римшевичем. Кто лжёт? Самолеты РФ замечены в зоне крупной военной операции в Сирии Эмиссар Трампа едет в Ригу Римшевичу запретили «рулить» Банком Латвии и покидать страну
Eще в разделе
Эксперт: Латвия не решает! Судьбу Римшевича определит суд ЕС Bezvests.lv: пропавшая беременная женщина в Адажи найдена убитой Эксперт: Римшевича могут «послать» без его желания Ужас под Кандавой: машина переехала сбитого минутами ранее пешехода Разоблачение рижского любителя малолетних мальчиков попало на видео
Герман Бергер
22:22 20.02.2018
Наша Латвия / Социум

Одно из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press (AP) уверено в подлинности фотографии, на которой попал в кадр президент Банка Латвии Илмар Римшевич. Об этом агентству LETA сообщила руководитель отдела по связям со СМИ агентства АР Лорен Истон.

По словам Лорен Истон, фоторедактор АР проверил изображение и убедился в аутентичности фотографии, а также в том, что кадр не обработан. При этом она не стала комментировать, кто является источником фото.

 

Истон добавила, что агентство АР не будет отказываться от информации, опубликованной 19 февраля в отношении Римшевича. Ранее агентство обнадоровало статью, в которой крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников утверждает, что Римшевич годами вымогал взятки и требовал отмывать российские деньги.

 

В качестве доказательства тесных связей Римшевича с Россией в той же статье AP опубликована фотография, сделанная в 2010 году на охоте. На снимке Римшевич сидит за столом в компании Дмитрия Пильщикова, на тот момент — главы Научно-исследовательского института информационных технологий. Эта российская государственная компания позже попала под санкции США.

 

В Минобороны Латвии полагают, что против Латвии развернута масштабная информационная кампания, которая по внешним признакам похожа на акции, проходившие перед выборами в США, Франции и Германии.

 

Подозрения у министерства вызвало массовое распространение фотографии, на которой Римшевич сидит за столом в компании Пильщикова. Минобороны отмечает, что источником операции против Латвии стал твит журналиста AP Карло Пиовано (публикация была сделана в 19:05 19 февраля).

 

«При проверке этой фотографии в базе данных международного фотоагентства Scanpix сделан вывод, что данный снимок размещен там вчера, 19 февраля 2018 года, а не в 2010 году. И разместила его третья сторона», — отмечают в Минобороны Латвии.

 

Карло Пиовано является редактором экономических новостей европейского отделения агентства AP, а также автором статьи, в которой Григорий Гусельников обвиняет Римшевича в вымогательстве взятки. Фотографию в базу данных Scanpix загрузило шведское новостное агентство TT, которым совместно владеют крупнейшие шведские газеты и издательства.

 

Министерство обороны Латвии отмечает, что затем новость и фотография были опубликованы на сайтах, которые до сих пор о Латвии ничего не писали. Часть из них не связаны с финансовым сектором, в том числе India Everyday, Idaho Press, The North Platte Telegraph, Conservative Angle, The Fresno Bee, Last Minute Christmas. Министерство полагает, что таким образом за короткий период увеличивается объем нужной информации, и она продвигается в поисковых системах.

 

«Все это свидетельствует о том, что, возможно, это очень масштабная операция по дискредитации образа Латвии в странах Запада и разрушению доверия к стране. Министерство допускает, что это только начало, чтобы снаружи повлиять на внутреннюю политику и выборы в Сейм в октябре этого года», — сообщает Минобороны.

 

Между тем Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением. Брамуэлл подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

rus.delfi / Фото
Комментарии (12)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 22:33 20:02:2018

Никто не лжёт, да и фото подлинное.
В общем попал банкир НИПАДЕЦКИСУРЬЁЗНА.
Вытрясует его по полной и нервы на катушку от ниток намотают.
Тем дело и закончиться.

« ответить
Profile_default
Нуу и...? 22:48 20:02:2018

Присмотритесь по-лучше на фото и что ОБЯЗАТЕЛЬНО замет русский и бывший советский человек и чего не заметит Ассошайтед Пресс...Сидят мужики,на столе обильная закуска и спиртное(ну что за рыбалка без спиртного)А НА СТОЛЕ НЕТ НИ ОДНОЙ РЮМКИ ИЛИ СТАКАНА.Ну не пили оно из одной кружки"по кругу",и изгорлушка,надо дкмать,не пили...

« ответить
Profile_default
Саня™ 23:03 20:02:2018

это же тебе не каклы, на рыбалку едут в говно и валяются там облеванные

« ответить
Profile_default
Ох у Ети 23:00 20:02:2018

Ёппаное Проебалтийское Лаптийское Вымирато.
Как жить дальше?

« ответить
Profile_default
Ну и...? 23:12 20:02:2018

Чего скулишь,иди,удавись или выпей бояришника."Приебалтика"без тебя станет чище!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 23:09 20:02:2018

Kremļa propogandas produkts!

« ответить
Profile_default
ыыы 23:38 20:02:2018

Tu to par sevi?

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 23:57 20:02:2018

Par tevi!

« ответить
Profile_default
DZIVE 00:54 21:02:2018

Latviešu patriots tu esi Kremļa propogandas produkts?

« ответить
Profile_default
janka 00:08 21:02:2018

i opjatj kak s viborami USA.
ne komu net dela o proizshestvii a vse iscet kto raskril eto.
razve eto glavnoe? po mne pofig kto i ot kuda kogda vistavil foto. po mne fakt na lico - rimsevic v kompanii ljudei kotorie scitaetsa vragi zapada.
i pocemu on na ribalku ehal v vrazeskuju stranu a ne v druznuju evropu?

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)