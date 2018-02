Одно из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press (AP) уверено в подлинности фотографии, на которой попал в кадр президент Банка Латвии Илмар Римшевич. Об этом агентству LETA сообщила руководитель отдела по связям со СМИ агентства АР Лорен Истон.

По словам Лорен Истон, фоторедактор АР проверил изображение и убедился в аутентичности фотографии, а также в том, что кадр не обработан. При этом она не стала комментировать, кто является источником фото.

Истон добавила, что агентство АР не будет отказываться от информации, опубликованной 19 февраля в отношении Римшевича. Ранее агентство обнадоровало статью, в которой крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников утверждает, что Римшевич годами вымогал взятки и требовал отмывать российские деньги.

В качестве доказательства тесных связей Римшевича с Россией в той же статье AP опубликована фотография, сделанная в 2010 году на охоте. На снимке Римшевич сидит за столом в компании Дмитрия Пильщикова, на тот момент — главы Научно-исследовательского института информационных технологий. Эта российская государственная компания позже попала под санкции США.

В Минобороны Латвии полагают, что против Латвии развернута масштабная информационная кампания, которая по внешним признакам похожа на акции, проходившие перед выборами в США, Франции и Германии.

Подозрения у министерства вызвало массовое распространение фотографии, на которой Римшевич сидит за столом в компании Пильщикова. Минобороны отмечает, что источником операции против Латвии стал твит журналиста AP Карло Пиовано (публикация была сделана в 19:05 19 февраля).

«При проверке этой фотографии в базе данных международного фотоагентства Scanpix сделан вывод, что данный снимок размещен там вчера, 19 февраля 2018 года, а не в 2010 году. И разместила его третья сторона», — отмечают в Минобороны Латвии.

Карло Пиовано является редактором экономических новостей европейского отделения агентства AP, а также автором статьи, в которой Григорий Гусельников обвиняет Римшевича в вымогательстве взятки. Фотографию в базу данных Scanpix загрузило шведское новостное агентство TT, которым совместно владеют крупнейшие шведские газеты и издательства.

Министерство обороны Латвии отмечает, что затем новость и фотография были опубликованы на сайтах, которые до сих пор о Латвии ничего не писали. Часть из них не связаны с финансовым сектором, в том числе India Everyday, Idaho Press, The North Platte Telegraph, Conservative Angle, The Fresno Bee, Last Minute Christmas. Министерство полагает, что таким образом за короткий период увеличивается объем нужной информации, и она продвигается в поисковых системах.

«Все это свидетельствует о том, что, возможно, это очень масштабная операция по дискредитации образа Латвии в странах Запада и разрушению доверия к стране. Министерство допускает, что это только начало, чтобы снаружи повлиять на внутреннюю политику и выборы в Сейм в октябре этого года», — сообщает Минобороны.

Между тем Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением. Брамуэлл подтвердил, что речь идет о Римшевиче.