По словам Лорен Истон, фоторедактор АР проверил изображение и убедился в аутентичности фотографии, а также в том, что кадр не обработан. При этом она не стала комментировать, кто является источником фото.
Истон добавила, что агентство АР не будет отказываться от информации, опубликованной 19 февраля в отношении Римшевича. Ранее агентство обнадоровало статью, в которой крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников утверждает, что Римшевич годами вымогал взятки и требовал отмывать российские деньги.
В качестве доказательства тесных связей Римшевича с Россией в той же статье AP опубликована фотография, сделанная в 2010 году на охоте. На снимке Римшевич сидит за столом в компании Дмитрия Пильщикова, на тот момент — главы Научно-исследовательского института информационных технологий. Эта российская государственная компания позже попала под санкции США.
В Минобороны Латвии полагают, что против Латвии развернута масштабная информационная кампания, которая по внешним признакам похожа на акции, проходившие перед выборами в США, Франции и Германии.
Подозрения у министерства вызвало массовое распространение фотографии, на которой Римшевич сидит за столом в компании Пильщикова. Минобороны отмечает, что источником операции против Латвии стал твит журналиста AP Карло Пиовано (публикация была сделана в 19:05 19 февраля).
«При проверке этой фотографии в базе данных международного фотоагентства Scanpix сделан вывод, что данный снимок размещен там вчера, 19 февраля 2018 года, а не в 2010 году. И разместила его третья сторона», — отмечают в Минобороны Латвии.
Карло Пиовано является редактором экономических новостей европейского отделения агентства AP, а также автором статьи, в которой Григорий Гусельников обвиняет Римшевича в вымогательстве взятки. Фотографию в базу данных Scanpix загрузило шведское новостное агентство TT, которым совместно владеют крупнейшие шведские газеты и издательства.
Министерство обороны Латвии отмечает, что затем новость и фотография были опубликованы на сайтах, которые до сих пор о Латвии ничего не писали. Часть из них не связаны с финансовым сектором, в том числе India Everyday, Idaho Press, The North Platte Telegraph, Conservative Angle, The Fresno Bee, Last Minute Christmas. Министерство полагает, что таким образом за короткий период увеличивается объем нужной информации, и она продвигается в поисковых системах.
«Все это свидетельствует о том, что, возможно, это очень масштабная операция по дискредитации образа Латвии в странах Запада и разрушению доверия к стране. Министерство допускает, что это только начало, чтобы снаружи повлиять на внутреннюю политику и выборы в Сейм в октябре этого года», — сообщает Минобороны.
Между тем Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением. Брамуэлл подтвердил, что речь идет о Римшевиче.
Никто не лжёт, да и фото подлинное.« ответить
В общем попал банкир НИПАДЕЦКИСУРЬЁЗНА.
Вытрясует его по полной и нервы на катушку от ниток намотают.
Тем дело и закончиться.
Присмотритесь по-лучше на фото и что ОБЯЗАТЕЛЬНО замет русский и бывший советский человек и чего не заметит Ассошайтед Пресс...Сидят мужики,на столе обильная закуска и спиртное(ну что за рыбалка без спиртного)А НА СТОЛЕ НЕТ НИ ОДНОЙ РЮМКИ ИЛИ СТАКАНА.Ну не пили оно из одной кружки"по кругу",и изгорлушка,надо дкмать,не пили...« ответить
это же тебе не каклы, на рыбалку едут в говно и валяются там облеванные« ответить
Ёппаное Проебалтийское Лаптийское Вымирато.« ответить
Как жить дальше?
Чего скулишь,иди,удавись или выпей бояришника."Приебалтика"без тебя станет чище!« ответить
Kremļa propogandas produkts!« ответить
Tu to par sevi?« ответить
Par tevi!« ответить
Latviešu patriots tu esi Kremļa propogandas produkts?« ответить
i opjatj kak s viborami USA.« ответить
ne komu net dela o proizshestvii a vse iscet kto raskril eto.
razve eto glavnoe? po mne pofig kto i ot kuda kogda vistavil foto. po mne fakt na lico - rimsevic v kompanii ljudei kotorie scitaetsa vragi zapada.
i pocemu on na ribalku ehal v vrazeskuju stranu a ne v druznuju evropu?