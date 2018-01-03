Астрологический прогноз на 2018 год

Год Земляной или Желтой Собаки наступит 16 февраля 2018 года.

ДЕВИЗ ГОДА: «Это Невозможно, – сказала Причина. Это Безрассудство, – заметил Опыт. Это Бесполезно, – отрезала Гордость. Попробуй… – шепнула Мечта».

Год практичности, обретения твердой почвы под ногами. Многим будет присущ реальный взгляд на ситуации, способность действовать своевременно, трезво оценивать чужие поступки, отстаивать убеждения и реализовать таланты.

ОВЕН

Первое полугодие

Дается возможность охладить свой пыл, не хвататься за несколько дел одновременно, правильно расставить приоритеты, планомерно двигаться к осуществлению целей. Неожиданные повороты в судьбе закономерны, давно созрело что-то менять, не ждать чудес, а создавать их своими руками. Будешь открыта к общению, спокойнее реагировать на то, что раньше будоражило ум. Изменятся взгляды и предпочтения. Хорошее время для ремонта, переезда, любых сделок с недвижимостью.

Второе полугодие

Осенью, особенно в ноябре, есть тенденция улучшить качество своей жизни, благодаря новым доходам укрепится материальное положение семьи в целом. Ожидаются яркие повороты в личной жизни. Многих ожидают судьбоносные встречи и для делового сотрудничества, и в личном плане. Вторая половина года будет ярким поворотом в судьбе.

Приоритет года

Профессиональная реализация: достижение новых высот, освоение новых навыков, перспективное сотрудничество.

Талисман года

Малахит, изумруд, зеленая яшма и другие «зеленые»камни.

ТЕЛЕЦ

Первое полугодие

Твои усилия будут вознаграждены. Выжидать — не твое. От умения оценить свои возможности и не переоценить силы зависит успешность в делах, творческая, духовная реализации. Изменится личная жизнь, но от твоего понимания необходимости отпустить прошлое, зависит, насколько ты готова построить будущее, не упустить свой шанс.

Второе полугодие

Акцент на личную жизнь, создание семьи, рождение детей – поздней весной и летом тебя ждут яркие повороты в судьбе. Придется взвесить и понять, насколько и чем ты готова пожертвовать ради осуществления мечты, ради счастья и любви. Возможен переезд на другое место жительства. Осенью – новые возможности в работе. Все наработки, проверенные временем, будут применимы на практике.

Приоритет года

Раскрытие творческих способностей! Хороший фундамент на будущее – следуй за мечтой, пробуй себя в разных ипостасях, раскрывай свой потенциал.

Талисман года

Любая купюра, где две последние цифры – число твоего дня рождения (хранить весь год в кошельке).

БЛИЗНЕЦЫ

Первое полугодие

Июнь будет поворотным периодом. Добьешься успеха благодаря своим навыкам и даже противодействию со стороны, которые позволят проявить нужную сноровку. Они же подтолкнут не останавливаться на достигнутом, отпустить прошлое. Время благоприятно для поиска новых деловых партнеров, саморазвития и оттачивания профессионализма. Не сбивай себя с толку сомнениями, начатое доводи до конца – первое полугодие самое лучшее время для рывка вперед.

Второе полугодие

В сентябре увидишь результаты своего труда: в бизнесе, творческих проектах, личной жизни. Ожидаются познавательные путешествия, новые знакомства. Осознаешь скрытый смысл ранее происходящих с тобой событий. Ожидается семейное торжество, которое организуешь оригинально и бюджетно.

Приоритет года

Установление с людьми качественно других отношений. Не давай собой манипулировать, не попадай под чужое влияние. Четко держись своих принципов, но не будь самонадеянна. Время личностного и духовного обновления.

Талисман года

Серебряный браслет или перстень с синим камнем (сапфир, лазурит и пр.).

РАК

Первое полугодие

Год один из самых счастливых и удачных. Продолжится период обновления и развития, который начался осенью прошлого года. Многим удастся добиться успехов на приоритетном поприще. В работе, в личной жизни ожидают счастье, успех, сплочение семьи, финансовая стабильность. Хорошее время для укрепления здоровья, физической формы, внешнего вида. Весной ожидаются запоминающиеся поездки.

Второе полугодие

Деловая активность возрастет: время карьерного взлета, укрепления материального положения. Сможешь побаловать себя и близких подарками. Будут замечательные путешествия, новые знакомства. Многие встретят своего человека или окончательно свяжут судьбу с любимым. Постарайся не потерять голову от успехов, помни – «счастье любит тишину». Осенью будь готова выйти из зоны комфорта, чтобы двигаться дальше, осваивать новое.

Приоритет года

Развитие творческого потенциала. Предстоит окончательно порвать с прошлым, научиться лучше понимать себя и бороться с недостатками. Ты входишь в пространство обновления, и все, что касается внешнего вида, здоровья, омоложения, будет зоной повышенного внимания.

Талисман года

Украшения с голубым топазом.

ЛЕВ

Первое полугодие

Придется чем-то пожертвовать, чтобы полноценно заниматься работой, домом, детьми. Сможешь при должном внимании и усердии добиться существенных результатов в том, что наметила, сплотить вокруг себя единомышленников и с удовольствием трудиться, учиться новому. Время для построения карьеры или просто получения удовольствия от своей деятельности. Трудности неизбежны, но кто умеет воспринимать их как задачи, которые необходимо решать, тот быстрее найдет и решение и привлечет удачу.

Второе полугодие

С лета появятся новые возможности для работы, нового бизнес-проекта, новые деловые связи. После дня рождения многие почувствуют себя увереннее, и с этого момента жизнь начнет качественно меняться. Будут путешествия, укрепятся личные отношения, и многим любовь откроет новые возможности.

Приоритет года

Придется немало усилий прикладывать, чтобы удержать достигнутое, быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни, совершенствоваться в профессии, иначе выстраивать отношения с коллегами, руководством.

Талисман года

Икона Божьей Матери «Семистрельная» или новые украшения из золота, камень цитрин.

ДЕВА

Первое полугодие

Порядок, осознанный риск, четкое понимание своих возможностей — твои составляющие успеха. Год везения и преодоления, расцвета и процветания. Что-то приходит, а что-то уходит: с радостью принимай первое и спокойно воспринимай второе. Для многих год откроет новые возможности в работе, карьере. Будут отмечены заслуги, появится возможность проявить себя на новом поприще, создать семью, встретить любовь, переехать на новое место жительства.

Второе полугодие

Сможешь проявить потенциал, раскрыться творчески, приобрести новые навыки, разнообразить досуг. С кем-то из друзей изменятся отношения, а чья-то история жизни позволит посмотреть на свои проблемы иначе. Могут возникнуть знакомые обстоятельства – не поступай так, как в прошлый раз. Все важное намечай на этот период, особенно в августе-сентябре.

Приоритет года

Разочарование в других не должно тебя привести в состояние гнева и отчаяния. Это узнавание себя, понимание других, опыт, как «надо» и «не надо». Помни, у людей две проблемы — «недостаток знаний и избыток самомнения».

Талисман года

Новые часы, купленные самой!

ВЕСЫ

Первое полугодие

Какие цели поставишь, с каким рвением их будешь осуществлять, то и получишь. Год явится результатом труда за последние 2 года там, где ты прикладывала усилия. В том числе для многих открываются перспективы в личной жизни, особенно для тех, у кого что-то не складывалось. Есть тенденция поменять место работы, переехать на другое место жительства. Стабильными и глубокими станут отношения в семье.

Второе полугодие

Отличное время для реализации тех планов, о которых ты мечтала. Преуспеешь в работе, творчестве, духовном развитии. Сможешь выстроить отношения с людьми на другом уровне, что позволит заниматься чем хочешь и бережно относиться к пространству и интересам других. Это время мудрости, получения подарков судьбы, расцвета в любви, самодостаточности, улучшения жизни в целом. Особо благоприятное время в июле-августе и в сентябре – начале октября.

Приоритет года

Вдумчивое распоряжение материальными ресурсами. Никаких сомнительных предприятий с целью быстрого обогащения! То же касается и членов семьи.

Талисман года

Украшения с красными камнями, исключая кораллы.

СКОРПИОН

Первое полугодие

Закладываются перспективы на ближайшие 3, 6 и 12 лет! Победы и поражения могут идти рука об руку, но только оставляя позади старое, осознавая уроки, уготованные с целью обретения новой силы, ты можешь двигаться к новым целям. Ни в чем не впадай в крайности. Последовательность и осмотрительность – твоя опора. Позитивные изменения в работе, некоторые неожиданные повороты в судьбе станут действенным способом как решить проблемы, так и перевести тебя на более высокий уровень.

Второе полугодие

Принесет плоды приложенных усилий – ожидается новое в работе, во взаимоотношениях. Меняются отношения с людьми: могут рваться старые связи, обновляться окружение. Старт, который ты возьмешь в начале года, скажется на успешности всего года. Не теряй время попусту: поняла что-то – меняйся, добивайся, иди навстречу своей удаче и счастью. Время финансового благополучия, укрепления семейных уз, новой любви, проявления творческого потенциала.

Приоритет года

Уделяй достаточно внимания своему здоровью. Терпение, дисциплина, хорошие специалисты помогут тебе решить проблемы даже с хроническими заболеваниями.

Талисман года

Украшения с раухтопазом, желтый топаз.

СТРЕЛЕЦ

Первое полугодие

Энергия начнет набирать обороты, предоставляя более широкое поле деятельности. Весна – время расцвета, но главный принцип в принятии решений – «семь раз отмерь и один отрежь». Это позволит чувствовать момент, дожидаться благоприятных обстоятельств для реализации проектов. Конец весны и начало лета — не только время путешествий, но и неустанной помощи детям.

Второе полугодие

Благоприятное время для стабилизации в работе, проявления новых перспектив. Личная жизнь забурлит, многих ожидают позитивные перемены в устоявшихся отношениях. Ожидаются новые знакомства, развитие творческого потенциала, осуществится мечта об экзотической поездке, улучшатся жилищные условия, расширится круг общения и делового партнерства. Осень и зима – время преобразований в жизни. Будешь счастлива и довольна.

Приоритет года

Развитие личных отношений. Всегда есть к чему стремиться. Особенно это важно для тех, кто находится в цикле или на стыке 35–42 лет, 42–49, 49–56 лет.

Талисман года

Ожерелье, кулон с сердоликом, янтарем, цитрином, рутиловым кварцем – «волосы Венеры».

КОЗЕРОГ

Первое полугодие

Все, что тебе нужно для удачи – нестандартное мышление и привлечение к своим планам людей с творческой жилкой. Намечается программа на ближайшие 2,5 года, и для тебя это новый вираж в судьбе, где ты можешь добиться успеха, превозмочь испытания, с которыми сталкивалась в прошлом году, и осуществить давние мечты. Стабилизируются отношения в семье, с деловыми партнерами, откроются перспективы и для нового бизнес-проекта. Хорошее время для вступления в брак, определенности в отношениях, встрече новой любви.

Второе полугодие

В это время все, что пришло в первом полугодии, необходимо удержать и развить. Будут препятствия, но в твоем случае «закрытая дверь» – это возможность подобрать к ней правильный ключ и открыть ее. Ты должна найти оптимальные решения, позволяющие миру жить, как ему хочется, а самой – жить как тебе надо. Столкнешься с конкуренцией, но ты все преодолеешь, если четко будешь знать, за что и как следует бороться.

Приоритет года

Дети. Маленьким – неустанное внимание, упор на нравственное и интеллектуальное развитие, большим – духовная опора, выбор профессии, сексуальная грамотность и правильные отношения с их возлюбленными.

Талисман года

Украшения из горного хрусталя.

ВОДОЛЕЙ

Первое полугодие

Неопределенность прошлого года выразится в начале этого четкими целями, новыми предложениями, обновленным кругом общения. Хорошее время для перемен, для начала новых проектов, поиска себе дополнительного применения. Рациональный подход к жизни, к людям позволит не распыляться и четко понимать свои ресурсы и степень их приложения. Важно уделить особое внимание здоровью, позаботиться о внешнем виде. Станешь избегать авантюрных проектов, боясь потерять созданное в угоду чьим-то идеям.

Второе полугодие

Сможешь осуществить самые разные мечты, добиться успеха, тем более если ты долго и упорно шла к этому. По-новому складываются личные отношения. Кого-то ждут окончательные расставания, а также встречи с новыми людьми, новая любовь и деловые союзы. Оставь представления, как должно быть. Пусть будет так, как будет. Все самое важное в твоей жизни произойдет или начнет формироваться в начале лета и в октябре.

Приоритет года

Формирование нового характера, где трудолюбие и концентрация позволят воплощать разные планы в жизнь, не останавливаться на полпути, не терять интерес, если что-то идет не так, как хотелось. Помни, что не получить желаемое – иногда большая удача!

Талисман года

Украшения с черными или серыми камнями (гагат, гематит, обсидиан, лабрадор).

РЫБЫ

Первое полугодие

Расширятся горизонты, будет возможность и необходимость иначе выстраивать свою жизнь, карьеру, планировать будущее. Не стоит замыкаться в себе и привычном окружении. Необходимо «вырваться на свободу», убрать стереотипы, принять неизбежное, найти новую точку опоры. Отличное время для создания семьи, рождения детей, раскрытия творческого потенциала, развития карьеры, укрепления материальной базы. Особенно это актуально до конца июня.

Второе полугодие

Почувствуешь необходимость изменить существующие условия жизни, проявишь характер, твердость – тебя перестанет устраивать мир, в котором ты себя уютно чувствовала. Это некая форма протеста, взросления, когда можешь позволить себе ни на что не жаловаться и ничего не объяснять. Будешь принимать верные и зрелые решения. Появятся люди, которые станут для тебя опорой в личном и духовном становлении. Ожидается стабильность в работе, в семье.

Приоритет года

Раскрытие своих талантов, возможность заняться тем, что давно хотела, и творчески выразить себя.

Талисман года

«Черный» жемчуг, александрит, авантюрин, лабрадор.