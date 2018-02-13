Атака тетеревятника

Его я заметил издали. Он сидел неподвижной кучкой на высоком высохшем дереве. Казалось, что он и не ястреб вовсе, а клок сена, каким–то образом оказавшимся среди веток на большой высоте.
Однако стоило возле зимующих и оттого пустых дач показаться стайке голубей, как ястреб зашевелился. Он повернул голову в сторону птиц, словно караульный солдат, наблюдающий какое–то движение на охраняемом объекте.
Вот беспечные птицы опустились на участки, где, наверное, была какая–то пожива для них. Однако вскоре стайка снова была в воздухе. На этот раз они, ничего не подозревая, направились в сторону засохшего дерева с ястребом на вершине.
Как только голуби оказались настолько близко, что ястребу было достаточно даже не набирать скорости во время атаки, он расправил крылья и спикировал прямо на стайку. Почти все голуби увернулись от удара, но одному все же не повезло. В воздухе зависли перышки, а тетеревятник резко взмыл вверх.
Нет, он не промахнулся. Просто ему надо было рассмотреть место нападения, чтобы чуть позже подобрать свою добычу и приступить к еде. Теперь никуда не нужно было торопиться — сбитый им голубь достанется только ему, ведь во всей ближайшей округе из хищных пернатых остался только он один.
Этим же обстоятельством объясняется и холодное спокойствие ястреба в ожидании стайки: голуби не знали о засаде, а атаке помешать никто не мог. Не было даже свидетелей нападения, кроме уцелевших голубей и меня. Но если голуби врассыпную бросились наутек, то я, наоборот, проследил за всеми событиями и стал приближаться к ястребу, уже поднявшему свою добычу и севшему на яблоню.
Хищник не испугался и не перелетел в более безопасное место, он лишь многозначительно взглянул на меня и приступил к трапезе. И я удалился, чтобы не мешать ему, у каждого свой способ выживания.
Валерий САМОХВАЛОВ.
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