«К сожалению, — пишет корреспондент, — члены МОК и его тогдашний президент Жак Рогге не оценили природу допинговой проблемы и не поняли, как она подрывает все, во что верил барон де Кубертен, когда основывал современные Олимпийские игры. Он писал: «Основное в жизни — не победа, а сам поединок, главное — не выиграть, а хорошо бороться».
«Члены МОК увидели в Солт-Лейк-Сити, как спортсмены обманывают, чтобы победить, а не «хорошо борются» за победу. Но сделали эти руководители очень мало», — говорится в статье. The Sunday Times публикует материал о том, как неэффективны были МОК и все антидопинговые органы начиная с 2000 года.
«Они знали об этой проблеме и попытались управлять ею, а не устранить ее. Наш репортаж показывает, что спортсменов с «нестандартными» показателями крови терпели и допускали до соревнований на высочайших уровнях. Это случится в Пхеньяне, как это случилось в Сочи четыре года назад», — прогнозирует Уолш.
Братья вильямс до сих пор играют и ничего, также как и байлз.« ответить
Лепит про 2002 год. Советский тяжелоатлет Юрий Власов ещё в 50-60-е столкнулся с химизацией его американских коллег. Многие спортсмены СССР знали про америкаские таблетки, схемы, допинги. Вот с тех надо было бы начать проверки. А начали с русской и норвега.« ответить
Олимпийское движение, как и весь профессиональный спорт. Потерпели фиаско. Все смешалось: политика и бизнес. В чистом виде профессиональный спорт больше не существует. Смотреть олимпиаду стало неинтересно.« ответить