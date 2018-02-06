Атлетов на допинге терпели и допускали до Олимпиады(3)

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Анатолий Тарасов
11:11 06.02.2018
Спорт / Олимпиада

Дэвид Уолш, главный спортивный корреспондент The Times, вспоминает Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити 2002 года — первые Игры, в ходе которых работало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Тогда Йохан Мюлегг и Лариса Лазутина попались на применении дарбопоэтина.

«К сожалению, — пишет корреспондент, — члены МОК и его тогдашний президент Жак Рогге не оценили природу допинговой проблемы и не поняли, как она подрывает все, во что верил барон де Кубертен, когда основывал современные Олимпийские игры. Он писал: «Основное в жизни — не победа, а сам поединок, главное — не выиграть, а хорошо бороться».

 

«Члены МОК увидели в Солт-Лейк-Сити, как спортсмены обманывают, чтобы победить, а не «хорошо борются» за победу. Но сделали эти руководители очень мало», — говорится в статье. The Sunday Times публикует материал о том, как неэффективны были МОК и все антидопинговые органы начиная с 2000 года.

 

«Они знали об этой проблеме и попытались управлять ею, а не устранить ее. Наш репортаж показывает, что спортсменов с «нестандартными» показателями крови терпели и допускали до соревнований на высочайших уровнях. Это случится в Пхеньяне, как это случилось в Сочи четыре года назад», — прогнозирует Уолш.

InoPressa / Фото
Комментарии (3)
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22 11:39 06:02:2018

Братья вильямс до сих пор играют и ничего, также как и байлз.

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Факир 11:47 06:02:2018

Лепит про 2002 год. Советский тяжелоатлет Юрий Власов ещё в 50-60-е столкнулся с химизацией его американских коллег. Многие спортсмены СССР знали про америкаские таблетки, схемы, допинги. Вот с тех надо было бы начать проверки. А начали с русской и норвега.

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Из Латгалии. 12:02 06:02:2018

Олимпийское движение, как и весь профессиональный спорт. Потерпели фиаско. Все смешалось: политика и бизнес. В чистом виде профессиональный спорт больше не существует. Смотреть олимпиаду стало неинтересно.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

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