Дэвид Уолш, главный спортивный корреспондент The Times, вспоминает Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити 2002 года — первые Игры, в ходе которых работало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Тогда Йохан Мюлегг и Лариса Лазутина попались на применении дарбопоэтина.

«К сожалению, — пишет корреспондент, — члены МОК и его тогдашний президент Жак Рогге не оценили природу допинговой проблемы и не поняли, как она подрывает все, во что верил барон де Кубертен, когда основывал современные Олимпийские игры. Он писал: «Основное в жизни — не победа, а сам поединок, главное — не выиграть, а хорошо бороться».

«Члены МОК увидели в Солт-Лейк-Сити, как спортсмены обманывают, чтобы победить, а не «хорошо борются» за победу. Но сделали эти руководители очень мало», — говорится в статье. The Sunday Times публикует материал о том, как неэффективны были МОК и все антидопинговые органы начиная с 2000 года.

«Они знали об этой проблеме и попытались управлять ею, а не устранить ее. Наш репортаж показывает, что спортсменов с «нестандартными» показателями крови терпели и допускали до соревнований на высочайших уровнях. Это случится в Пхеньяне, как это случилось в Сочи четыре года назад», — прогнозирует Уолш.