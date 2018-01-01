На зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российские атлеты выступят в качестве «олимпийских атлетов из России» (Olympic Athletes from Russia, OAR), и «это — признание реальности», заявил в интервью немецкой газете Die Welt президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«Я был на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. На старт там выходили авторизованные нейтральные атлеты, ANA (Authorised Neutral Athletes), и каждый знал, что это спортсмены из России. Таким же образом это подавалось в СМИ и воспринималось зрителями», — подчеркнул глава МОК.
Кроме того, Томас Бах дал понять, что не видит проблемы в том, что в новой формулировке статуса российских атлетов на Олимпийских играх в Южной Корее будет использоваться слово «Россия».
«Нельзя игнорировать реальность, — отметил президент Международного олимпийского комитета. — Коллективное наказание в некоторой мере распространилось и на приглашённых чистых российских атлетов, и они вынуждены это терпеть. Поэтому отказ от флага, гимна и государственных символов. Этих атлетов — и именно здесь проходит тонкая грань — нельзя унижать, оставляя их фактически, ко всему прочему, без роду и племени».
«Это и привело к тому, что мы начали использовать определение «олимпийский атлет из России», — пояснил глава МОК Томас Бах.
Сам бог велел этих ублюдков наказать..животный мир россии возомнил что им все можно..вот пришла кара.,все медали надо людям вернуть..« ответить
Глист вылез и воняет! А Российские атлеты соберут больше мелалей чем 4 года назад и скажут спасибо за то что разозлили!« ответить
Всеобщее презрение к спортсменам россии..их совсем не жаль..« ответить
Ну зачем ты так! Есть ведь и честные спортсмены, которые хотят и могут показать результаты, но система заставляет их гавно глотать, чтобы на все 100, а потом открещиваются. В этом и суть рашистского мира.« ответить
Эй, пацаки, в клетке вы можете петь там, а тут в клетке и на коленях!« ответить
Глист, не воняй и лезь в зад.« ответить
А сволочь тут как тут.« ответить
Kas ir krreevs ? atkritums , okupants , mēsls , divpēdu tualetes autori , suga , kas nespēj sev atrast dzimteni, mongoļu izvirtības atkritumi, īsscilvēciņu būtnes ?« ответить
кто терпеть будет так это салоеды без медаль и в говне« ответить
Ты что тут с птичьим языком вылез? Оказывается ты столько слов знаешь, ты чей холоп будешь?« ответить
e6oнaшкa LL - A ЛATЫШ - ПEДEPACT C ЧEPHЫM XyEM B CBOEЙ ЖOПE, ЭTO KTO?????« ответить
A ЭTO VERGS - С ПОЛНЫМ РТОМ АМЕРИКАНСКОГО ГОВНА,который только и может НА СВОЁМ СОБАЧЬЕМ ЯЗЫКЕ в интернете только Пи 3 детЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!