На зимней Олимпиаде российских спортсменов будут называть не «авторизованными нейтральными атлетами», как на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне, а всё-таки «олимпийскими атлетами из России». Как заявил глава МОК Томас Бах, «приглашённых чистых россиян нельзя унижать, оставляя их фактически, ко всему прочему, без роду-племени».

На зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российские атлеты выступят в качестве «олимпийских атлетов из России» (Olympic Athletes from Russia, OAR), и «это — признание реальности», заявил в интервью немецкой газете Die Welt президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Я был на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. На старт там выходили авторизованные нейтральные атлеты, ANA (Authorised Neutral Athletes), и каждый знал, что это спортсмены из России. Таким же образом это подавалось в СМИ и воспринималось зрителями», — подчеркнул глава МОК.

Кроме того, Томас Бах дал понять, что не видит проблемы в том, что в новой формулировке статуса российских атлетов на Олимпийских играх в Южной Корее будет использоваться слово «Россия».

«Нельзя игнорировать реальность, — отметил президент Международного олимпийского комитета. — Коллективное наказание в некоторой мере распространилось и на приглашённых чистых российских атлетов, и они вынуждены это терпеть. Поэтому отказ от флага, гимна и государственных символов. Этих атлетов — и именно здесь проходит тонкая грань — нельзя унижать, оставляя их фактически, ко всему прочему, без роду и племени».

«Это и привело к тому, что мы начали использовать определение «олимпийский атлет из России», — пояснил глава МОК Томас Бах.