Атлеты России будут терпеть унижения на Олимпиаде(14)

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Анатолий Тарасов
17:30 01.01.2018
Спорт / Олимпиада

На зимней Олимпиаде российских спортсменов будут называть не «авторизованными нейтральными атлетами», как на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне, а всё-таки «олимпийскими атлетами из России». Как заявил глава МОК Томас Бах, «приглашённых чистых россиян нельзя унижать, оставляя их фактически, ко всему прочему, без роду-племени».

На зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российские атлеты выступят в качестве «олимпийских атлетов из России» (Olympic Athletes from Russia, OAR), и «это — признание реальности», заявил в интервью немецкой газете Die Welt президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

 

«Я был на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. На старт там выходили авторизованные нейтральные атлеты, ANA (Authorised Neutral Athletes), и каждый знал, что это спортсмены из России. Таким же образом это подавалось в СМИ и воспринималось зрителями», — подчеркнул глава МОК.

 

Кроме того, Томас Бах дал понять, что не видит проблемы в том, что в новой формулировке статуса российских атлетов на Олимпийских играх в Южной Корее будет использоваться слово «Россия».

 

«Нельзя игнорировать реальность, — отметил президент Международного олимпийского комитета. — Коллективное наказание в некоторой мере распространилось и на приглашённых чистых российских атлетов, и они вынуждены это терпеть. Поэтому отказ от флага, гимна и государственных символов. Этих атлетов — и именно здесь проходит тонкая грань — нельзя унижать, оставляя их фактически, ко всему прочему, без роду и племени». 

 

«Это и привело к тому, что мы начали использовать определение «олимпийский атлет из России», — пояснил глава МОК Томас Бах.

RT / Фото
Комментарии (14)
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ваня 17:37 01:01:2018

Сам бог велел этих ублюдков наказать..животный мир россии возомнил что им все можно..вот пришла кара.,все медали надо людям вернуть..

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СССР 19:50 01:01:2018

Глист вылез и воняет! А Российские атлеты соберут больше мелалей чем 4 года назад и скажут спасибо за то что разозлили!

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ваня 17:38 01:01:2018

Всеобщее презрение к спортсменам россии..их совсем не жаль..

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ИвАн 18:35 01:01:2018

Ну зачем ты так! Есть ведь и честные спортсмены, которые хотят и могут показать результаты, но система заставляет их гавно глотать, чтобы на все 100, а потом открещиваются. В этом и суть рашистского мира.

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П у т и н 17:41 01:01:2018

Эй, пацаки, в клетке вы можете петь там, а тут в клетке и на коленях!

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СССР 19:51 01:01:2018

Глист, не воняй и лезь в зад.

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ваням и прочим якобы патриотам 17:43 01:01:2018

А сволочь тут как тут.

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LL 17:52 01:01:2018

Kas ir krreevs ? atkritums , okupants , mēsls , divpēdu tualetes autori , suga , kas nespēj sev atrast dzimteni, mongoļu izvirtības atkritumi, īsscilvēciņu būtnes ?

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Александр Шерстобитов 18:24 01:01:2018

кто терпеть будет так это салоеды без медаль и в говне

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Latviešu otsos 18:33 01:01:2018

Ты что тут с птичьим языком вылез? Оказывается ты столько слов знаешь, ты чей холоп будешь?

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Слышь ТЫ 19:27 01:01:2018

e6oнaшкa LL - A ЛATЫШ - ПEДEPACT C ЧEPHЫM XyEM B CBOEЙ ЖOПE, ЭTO KTO?????
A ЭTO VERGS - С ПОЛНЫМ РТОМ АМЕРИКАНСКОГО ГОВНА,который только и может НА СВОЁМ СОБАЧЬЕМ ЯЗЫКЕ в интернете только Пи 3 детЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

« ответить
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