Атлеты России получат свою Олимпиаду(2)

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Анатолий Тарасов
09:44 02.02.2018
Спорт / Олимпиада

Владимир Путин напомнил правительству о решении провести собственные соревнования для спортсменов, не допущенных до зимней Олимпиады в Пхёнчхане, пишет Libération. Мероприятие, вероятно, пройдёт Сочи.

«Российский президент составляет единое целое со своими спортсменами», — считает Libération. Поэтому в ответ на решение МОК не допустить некоторых российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, до участия в Олимпиаде в Пхёнчхане Владимир Путин заявил о намерении организовать собственные соревнования.

 

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин «напомнил правительству о решении провести соревнования для российских спортсменов, не попавших на Олимпиаду». Кроме того, российский лидер «поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов в размере, как на Олимпийских играх».

 

Как отмечает французское издание, Россия уже не первый раз организует собственные соревнования в качестве альтернативы Олимпийским играм. В 2016 году, когда российских легкоатлетов отстранили от Олимпиады в Рио, власти провели свои игры в Москве. Вероятно, альтернатива Играм в южнокорейском Пхёнчхане пройдёт в Сочи — там, где проходила последняя зимняя Олимпиада. Тогда, в 2014 году, в общекомандном зачёте российская сборная завоевала 33 медали, 11 из которых она уже лишилась из-за допингового скандала.

RT / Фото
Комментарии (2)
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Ваня 10:56 02:02:2018

World Animals Olimpics Games...

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viesis2016 11:19 02:02:2018

лучше выкинуть миллиард 200-ам спортсменам на развлекуху чем помогать пенсионерам.....Путин пидор весь срок только ворует и развлекается.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)