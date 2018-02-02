Владимир Путин напомнил правительству о решении провести собственные соревнования для спортсменов, не допущенных до зимней Олимпиады в Пхёнчхане, пишет Libération. Мероприятие, вероятно, пройдёт Сочи.

«Российский президент составляет единое целое со своими спортсменами», — считает Libération. Поэтому в ответ на решение МОК не допустить некоторых российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, до участия в Олимпиаде в Пхёнчхане Владимир Путин заявил о намерении организовать собственные соревнования.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин «напомнил правительству о решении провести соревнования для российских спортсменов, не попавших на Олимпиаду». Кроме того, российский лидер «поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов в размере, как на Олимпийских играх».

Как отмечает французское издание, Россия уже не первый раз организует собственные соревнования в качестве альтернативы Олимпийским играм. В 2016 году, когда российских легкоатлетов отстранили от Олимпиады в Рио, власти провели свои игры в Москве. Вероятно, альтернатива Играм в южнокорейском Пхёнчхане пройдёт в Сочи — там, где проходила последняя зимняя Олимпиада. Тогда, в 2014 году, в общекомандном зачёте российская сборная завоевала 33 медали, 11 из которых она уже лишилась из-за допингового скандала.