Андрис Паулс-Павилс, как он называет себя сам, «хорошо осведомленный политический наблюдатель», в интервью на портале Apriņķis.lv делится своими размышлениями, не совпадающими с официальной оценкой важнейших событий новейшей истории Латвии.

Собеседник портала активно занимался общественной деятельностью на рубеже 80— и 90-х прошлого века. По его словам, чтобы понимать, что в тот период происходило в Латвии, надо знать, как функционировала советская система: компартия решала, КГБ исполнял. Если в 1985 Горбачев решил начать перестройку, то именно Комитет госбезопасности был исполнителем.

«Не означает ли это, что и латвийская Атмода была «конструкцией КГБ»? — Интересуется корреспондент.

В этом Паулс-Павилс совершенно уверен. Именно КГБ эта задача была по силам, это были умные люди, знавшие ситуацию. Они справились, не привлекая армию. Это существенный нюанс, ведь перестройка обошлась небольшими жертвами на всей территории СССР, то есть без гражданской войны.

Однако, таким образом и героические баррикады января 1991 были всего лишь чекистской постановкой. Как вспоминает интервьюируемый, в нужное время на сцене появился некий Аусеклис Плявиньш и стал создавать оборонительную систему баррикад, привнеся в процесс армейскую дисциплину. Вместо широких акций ненасильственного характера, которые готовил Народный фронт еще годом ранее. По существу это было провокацией. Кто такой был этот Плявиньш? Заместитель начальника службы контрразведки Прибалтийского военного округа. Полковник Главного разведывательного управления или ГРУ. То есть здесь была рука не только КГБ, но и армейской разведки.

Говоря современным языком, баррикады были великолепной акцией саморекламы или ПР тогдашнего Верховного совета. Вся манифестация была ориентирован на 13 января, когда Анатолий Горбунов должен был встретиться с Борисом Ельциным в Таллине для подписания нового союзного договора. Это и было задачей КГБ — дать рестарт Советскому союзу. И если бы не было этой «кровавой вуали» баррикад, еще не известно, был бы ли так легко подписан этот договор. С сегодняшней точки зрения — великолепная ПР акция.

Андрис Паулс-Павилс вспоминает также, что присланный в Латвию из Москвы Иварс Кезберс в 1988 году был заместителем председателя Комитета гостелерадио СССР. Его стараниями появились три талантливых парня — Инкенс, Рубенис и Шипкевицс, создавшие передачу Labvakar! Они сделали все великолепно. Добиться, чтобы народ со слезами на глазах шел и голосовал за Горбунова! Молодцы, ребята!

Итак, резюмирует собеседник портала. Хорошая новость — обошлось без больших жертв. Не очень хорошая — сохранилась система. Хотя и не в полной мере — вмешались другие силы, в том числе и интересы американцев.

Паулс-Павилс напоминает и о такой странице новейшей истории Латвии. В 1992 году бывший начальник следственного отдела КГБ ЛCCР Роберт Анспакс представлял Латвию на встрече с ЦРУ. А Представителем ЦРУ был ни кто иной, как тогдашний глава Объединения свободных латышей мира Гунарс Мейеровицс. И именно Анспокс был тем, кто отговорил Мейеровица от намерения присвоить гражданство всем проживавшим в Латвии. Первоначальная установка ЦРУ была именно такой.

Интересно, что речи агентов КГБ как на конгрессах Народного фронта, так и Движения за национальную независимость были одними из самых патриотичных и конструктивных. В конце-концов, не надо забывать, что в Верховном совете за независимость Латвии голосовало 36 агентов КГБ, напоминает Паулс-Павилс.