Сегодня правительство прижало образование на русском, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Всего полгода потребовалось министру образования и науки Латвии, чтобы маргинально–ритуальный призыв о переводе школ нацменьшинств на латышский язык вошел в повестку дня. Во вторник соответствующие поправки к законам рассмотрел Кабинет министров ЛР.

Невероятную скорость ликвидации билингвального среднего образования, просуществовавшего худо ли бедно 15 лет, сопровождает полная ее бесплатность: МОН не требует на инициативу дополнительных ассигнований из бюджета.

Что хочет министр

В первых шести классах образование будет «не менее чем» наполовину на государственном языке, с 7–го по 9–й класс — «не менее чем» на 80%, в 10–12–х классах — полностью на госязыке.

Переходные правила поправок уточняют: дошкольное обучение и учеба в 1–6–х классах переходят на 50% латышского (включая в эту пропорцию иностранный язык), а 7–го класса на 80% — с 1.09.2019; 8–й класс на 80% и 10–11–е классы полностью на латышский язык — с 1.09.2020; 9–й класс на 80% и 12–й класс полностью на латышский язык — с 1.09.2021.

Поправки к Закону о всеобщем образовании в части 2 статьи 43 предусматривают, что «не превышая определенной… нагрузки учебных часов в неделю и числа учебных часов в день учреждение дополнительно в программу всеобщего среднего образования может включать не упомянутые в государственном стандарте всеобщего образования учебные предметы, в том числе родной язык национального меньшинства и связанное с идентичностью и интеграцией в общество Латвии учебное содержание».

Дешево и сердито

Теперь о деньгах. Как явствует приложенная к законопроекту таблица, бюджетные требования МОН составляют сплошные нули.

«Учебные пособия для введения нового содержания всеобщего образования предусматривается подготовить в рамках специфической цели поддержки структурных фондов Европейского союза» — 4 497 498 евро в 2018–22 гг., причем на эти же средства будет оказана «дополнительная поддержка совершенствованию профессиональной компетенции педагогов».

Из 6900 ее потенциальных клиентов 4500 работают «в лингвистически неоднородной среде». Так на новоязе МОН обозначаются школы, куда ходят русскоязычные дети.

Вообще слово «русский» в достаточно пространных сопроводительных документах не упомянуто ни разу, зато удостоились отдельного внимания рома (цыгане), интеграции коих должно уделяться особое внимание.

По–русски и по–польски

Нововведения коснутся не только школ, финансируемых государством и самоуправлением.

В поправках к Закону об образовании предлагается исправить часть 1(1) 9–й статьи следующим образом: «В частных образовательных учреждениях общеобразовательное и профессиональное образование на уровне начального образования и среднего образования получают на государственном (латышском) языке».

Другой пункт, правда, предусматривает возможность «обеспечивать освоение языка другой страны–члена Европейского союза при соблюдении условий образовательного стандарта другого государства» (вероятно, это коснется польских и литовской школы в Латвии).

Дорога к сейму

Неоднократно цитируются декларации, конвенции и рекомендации ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и Европейского союза: «Учитывая, что Латвия присоединилась к государствам, осуществляющим принципы, определенные данными документами, доступ к образованию обеспечивается всем без каких–либо проявлений дискриминации. Осуществление общеобразовательной программы на государственном языке на этапе среднего образования не изменит этой ситуации, предоставив представителям национальных меньшинств получить качественное образование, содействующее дальнейшему успешному продолжению ими образовательного процесса, и включение в рынок труда, одновременно сохранив свой родной язык и культуру — например, выбрав их как учебные предметы в рамках школьных или внешкольных занятий».

Так складно все выглядит по МОН. Да, в разделе «Результаты соучастия общества» указывается: «Получена концептуальная поддержка проведения планируемых изменений Консультативным советом по вопросам образования национальных меньшинств».

Но, думается, общество еще не сказало своего последнего слова — разговор по душам только начинается. Правда, теперь уже его основным адресатом должен стать сейм, куда попадут поправки из правительства, которое их, вне всякого сомнения, поддержит — либо единогласно, либо вовсе без голосования.

Николай КАБАНОВ.