Australian Open: охота началась

Этот турнир «Большого шлема» — Australian Open, уверен, многие поклонники тенниса ждали с очень большим энтузиазмом. Ведь на кортах Мельбурна можно понаблюдать сразу за несколькими громкими возвращениями.

В первую очередь это должен был быть выход на корты после декрета бывшей первой ракетки мира — Серены Уильямс. Но, к сожалению, американка решила сняться с турнира, сославшись на недостаточно хорошую форму. Также все в ожидании появления россиянки Марии Шараповой, которая отбыла свою дисквалификацию. Кто главный претендент на победу в 106–м розыгрыше Открытого чемпионата Австралии?

Фавориткой здесь считается первая ракетка мира Симона Халеп (Румыния), затем идут Элина Свитолина (Украина), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Каролина Плишкова (Чехия). Также не стоит списывать со счетов Марию Шарапову, которая захочет удивить весь мир и показать себя в предыдущей своей красоте и величии. Сетка распорядилась так, что датчанка Каролин Возняцки и Халеп смогут встретиться только в финале. А вот два открытия прошлого года Элина Свитолина и наша Алена Остапенка — в полуфинале.

Что касается рекордов и финалов, то здесь, конечно, вне конкуренции Серена Уильямс, у которой таких титулов в Мельбурне целых семь! Из недавних финалов вспоминается финал 2016 года, когда немка Ангелика Кербер в трех сетах взяла верх над самой Уильямс–младшей — 6:4, 3:6,6:4. Победительница Australian Open станет известна 27–го числа.

У мужчин больше всего ожидали появления серба Новака Джоковича и швейцарца Стэна Вавринки, которые вернулись после травмы. Главными фаворитами у мужчин по праву считается швейцарец Роджер Федерер, действующий чемпион этого турнира. После многих лет затишья Великий Мастер в прошлом году выиграл сразу два турнира «Большого шлема». Следом в ранге финалистов идет испанец Рафаэль Надаль, который в прошлом году показал просто чудесную форму и сейчас занимает первое место в рейтинге ATП (Ассоциация теннисистов–профессионалов) и выиграл в 2017 году свой рекордный десятый титул «Ролан Гаррос». Но из–за травмы, полученной в конце сезона, пока непонятно, в какой форме он подходит к первому большому турниру. На третей строчке фаворитов расположился серб Новак Джокович, который целых шесть раз побеждал на кортах Мельбурна.

Насколько он готов к нынешнему турниру?

Сетка у мужчин сложилась таким образом, что Рафаель Надаль и Роджер Федерер смогут встретиться только в финале. А вот Вавринка и Джокович могут сойтись в бою уже в четвертьфинале, в полуфинале — Джокович и Федерер. Самым напряженным финалом за последние несколько лет можно считать финал 2012 года, когда Джокович в пяти сетах обыграл Надаля 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5. И, конечно же, битву титанов Федерера и Надаля в 2009 году, когда победил испанец со счетом 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2. Все решится 28 января, и тогда мы узнаем, кто станет новым королем Мельбурна.

Любопытно, но первый день шлемового сезона — 2018 стал катастрофой для американского тенниса. Из 11 первых матчей с участием представителей США они проиграли десять. Во второй круг вышел только финалист Брисбена Райан Харрисон, зато сразу вылетели восьмой сеяный Джек Сок, 16–й — Джон Изнер, участница прошлогодней 1/8 финала Australian Open Дженнифер Брэди, новичок года WTA (Женская теннисная ассоциация) СиСи Беллис, но главное — сразу три самые рейтинговые теннисистки США, четыре месяца назад на US Open игравшие в полуфинале. Это чемпионка Слоун Стивенс (проиграла восьмой матч подряд) и Коко Вандевей с Винус Уильямс, которые год назад в Австралии разыграли место в финале. Вот и выходит, что главной американкой на турнире осталась финалистка US Open и полуфиналистка мельбурнского турнира — 2015 Мэдисон Киз, которая уже сегодня стартует на турнире матчем с китаянкой Ван Цян.

Остапенко к ветеранам — без почтения

Сильнейшая теннисистка Латвии Алена Остапенко с победы стартовала на первом в этом году турнире серии «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии, на главном корте «Мельбурн Парка», названного именем Рода Лейвера, в двух сетах переиграв опытнейшую итальянку Франческу Скьявоне, которая на 17 лет старше ее — 6:1, 6:4.

Первый сет остался за Остапенко без вопросов. Впрочем, два брейк–пойнта ей пришлось отыгрывать — 6:1. А во втором она уступала 1:4. Но затем в своем фирменном стиле взяла пять геймов кряду — 6:4. Матч продолжался 1 час 14 минут. «Мне кажется, я провела очень хороший матч, — отметила Алена Остапенко на пресс–конференции после игры. — Во второй партии я уступала, но смогла отыграться. Мне удалось выполнить много ударов навылет, я грамотно действовала на подаче и приеме, так что довольна своей игрой. На самом деле мне нелегко. Немногие выигрывают турнир «Большого шлема» в 20 лет. Теперь все стараются обыграть меня. Впрочем, мне нечего терять — у меня уже есть «Шлем». Хочу показывать свой лучший теннис и получать удовольствие от игры».

Благодаря выходу во второй круг соревнований Остапенко получила 70 рейтинговых очков и премию в размере 80 тысяч долларов. Следующей соперницей Остапенко будет китайская теннисистка Йин–Йин Дуань, которая взяла верх над колумбийкой Марианой Дуке–Марино со счетом 6:0, 6:1.

Владимир ИВАНОВ.