«Около 7.30 утра в Островском районе Псковской области на 21 километре дороги Остров— Вышгородок, по предварительным данным, водитель туристического автобуса MAN на закруглении дороги превысил допустимую скорость, не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. По имеющимся данным, шесть человек, находившихся в автобусе, пострадали. Насколько нам известно, у них ушибы, ссадины, к счастью, серьезных травм, по нашим данным, они не получили», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время по факту ДТП организована проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, причины ДТП.
Tā iet, kad šoferis krievs..« ответить
Слышб дурачек,причем нациоанальность тут?С кажым может случиться,.у любой национальности!!В свои 50 лет такой глупый или просто национально-озабоченный пассадир!Жест .везде свой нос старый суешь и вмех оскорбляешь!кто право тебе дал такое??свободен.поеял???« ответить