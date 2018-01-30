Авария автобуса Петербург-Рига; сообщается о пострадавших(2)

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Виталий Вавилкин
17:10 29.01.2018
Наша Латвия

Шесть человек пострадали в Псковской области в ДТП с туристическим автобусом, который следовал из Санкт-Петербурга в Латвию, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

«Около 7.30 утра в Островском районе Псковской области на 21 километре дороги Остров— Вышгородок, по предварительным данным, водитель туристического автобуса MAN на закруглении дороги превысил допустимую скорость, не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. По имеющимся данным, шесть человек, находившихся в автобусе, пострадали. Насколько нам известно, у них ушибы, ссадины, к счастью, серьезных травм, по нашим данным, они не получили», — сказал собеседник агентства.

 

По его словам, в настоящее время по факту ДТП организована проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, причины ДТП.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 17:43 29:01:2018

Tā iet, kad šoferis krievs..

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олег 18:22 29:01:2018

Слышб дурачек,причем нациоанальность тут?С кажым может случиться,.у любой национальности!!В свои 50 лет такой глупый или просто национально-озабоченный пассадир!Жест .везде свой нос старый суешь и вмех оскорбляешь!кто право тебе дал такое??свободен.поеял???

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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