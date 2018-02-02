”Аватар 2” ‒ тот же “Аватар”, но круче(3)

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Анатолий Тарасов
10:09 02.02.2018
Кино / Новости кино

Во время интервью с порталом Screen Rant Стивен Лэнг рассказал о непростых подводных съёмках и спецэффектах второй части «Аватара», а также пообещал, что сиквел будет мощнее оригинального фильма.

«Технологические новшества, которые Кэмерон привнёс в процесс съёмок, настолько многочисленны и сложны, что я с трудом могу описать их сейчас. Например, не секрет, что мы используем motion capture при подводных съёмках ‒ это настоящий прорыв, раньше подобного никто не делал. И из-за этого возникает целый ряд трудностей», ‒ говорит актёр. «Подводный мир невероятно красив и увлекателен, он как бы бросает вызов Джеймсу. Это действительно масштабный процесс. Съёмки идут уже три месяца, и мне ни разу не доводилось работать ни над чем подобным. Сиквел во многом является тем же “Аватаром”, только на стероидах».

 

Каждая новая часть франшизы будет самостоятельным произведением с индивидуальным сюжетом, но в итоге они свяжутся в одну большую историю. К своим ролям также вернутся Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Джованни Рибизи, Зои Салдана, Джоэл Давид Мур, Дайлип Рао и Мэтт Джеральд. Компанию им составят Кейт Уинслет, Клифф Кёртис («Бойтесь ходячих мертвецов») и Уна Чаплин.

 

Премьеры продолжений «Аватара» запланированы на 18 декабря 2020, 17 декабря 2021, 20 декабря 2024 и 19 декабря 2025 года. При этом Джеймс Кэмерон заметил, что если второй и третий фильм соберут недостаточную кассу, то от создания четвертой и пятой картин он откажется.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Janka 10:18 02:02:2018

toze govno tolko kruce govno.

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Janka конечно говно 11:35 02:02:2018

скоро будет гей парад, вот зто будет кино, там оторвёшься.:))))

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zujeff 15:37 02:02:2018

а также пообещал, что сиквел

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)

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