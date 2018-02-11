На борту самолета, по предварительным данным, находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
«Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» после вылета из «Домодедово» исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет», — сказал он. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам источника в экстренных службах Подмосковья, упавший самолет Ан-148, вылетевший из аэропорта «Домодедово», был обнаружен с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья, передает РИА «Новости».
«Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались», — сказал он.
Я бы на месте россиян до выборов переехал куда-нибудь в другую страну.« ответить
Если успеют, конечно.
Карлик, зачем тебе повышать рейтинг, сволочь? Людей жаль, гибнут ни за что :((
скаклы радуются, но КРЫМНАШ, кастрюлеголовые нищебродксие скакуасы« ответить
карлика старого гопника пора уже запустить вместо маникенв на луну и пусть там царствует« ответить
Саня-ваня, карлик-окурок это ты, урод. Женщины на тебя плюют, вот и хамишь тут, глист навозный. Номальные мужики такой ху*нёй тут не страдают, а живут полноценной жизнью семьями, а ты ущербный, здесь сидишь, срёшь и воняешь. Ты псих-одиночка, скоро сдохнешь от злобы и ненависти.« ответить
путлеровский сектант, ты буквы не различаешь?« ответить
ваня, саня
Маму попроси, она объяснит.
Ты быдло саня, глист навозный, такой же, как и ваня, поэтому нарицательное словосочетание саня-ваня и вся остальная падаль...« ответить
Lidojiet vien ar krievu lidmašīnām.. Ha Ha Ha« ответить
Говнолет соссии оказался тяжелей воздуха.. Хорошая новость« ответить
Ублюдки, они и в Турции ублюдки« ответить
putlera под суд уже давно надо отдать или на кол« ответить
сколько при этом жалком окурке самозванце будут гибнуть люди . в донбассе он ,в сирии он и все безумные жертвы это7о старого мразматика« ответить