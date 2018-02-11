Авиакатастрофа под Москвой: разбился самолет с десятками пассажирами на борту(31)

Лента новостей
Буш: Путин нарывается на драку! Обвиняется еда! Есть ли польза от вредных продуктов Ксения Собчак: Моя цель говорить правду! Путин, не лезь в постель Украина модернизировала советский ракетный комплекс Бузова даёт концерты в гей-клубах России (видео) Советские перехватчики потягались с израильскими истребителями в Сирии Ан-148 перед падением столкнулся с вертолетом «Почты России» Ирина Шейк на показе затмила Джиджи Хадид и Кайю Гербер Авиакатастрофа под Москвой: разбился самолет с десятками пассажирами на борту
Eще в разделе
Буш: Путин нарывается на драку! Ксения Собчак: Моя цель говорить правду! Путин, не лезь в постель Украина модернизировала советский ракетный комплекс Советские перехватчики потягались с израильскими истребителями в Сирии Ан-148 перед падением столкнулся с вертолетом «Почты России»
Владимир Бучельников
14:33 11.02.2018
В мире / Катастрофа

В Раменском районе Подмосковья самолет Ан-148, вылетевший из аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение.

На борту самолета, по предварительным данным, находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

 

«Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» после вылета из «Домодедово» исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет», — сказал он. Об этом сообщает Интерфакс. 

 

По словам источника в экстренных службах Подмосковья, упавший самолет Ан-148, вылетевший из аэропорта «Домодедово», был обнаружен с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья, передает РИА «Новости».

 

«Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались», — сказал он.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (31)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 15:02 11:02:2018

Я бы на месте россиян до выборов переехал куда-нибудь в другую страну.
Если успеют, конечно.

Карлик, зачем тебе повышать рейтинг, сволочь? Людей жаль, гибнут ни за что :((

« ответить
Profile_default
Пеца 15:13 11:02:2018

скаклы радуются, но КРЫМНАШ, кастрюлеголовые нищебродксие скакуасы

« ответить
Profile_default
народ 15:15 11:02:2018

карлика старого гопника пора уже запустить вместо маникенв на луну и пусть там царствует

« ответить
Profile_default
сане=ване юродивому 16:25 11:02:2018

Саня-ваня, карлик-окурок это ты, урод. Женщины на тебя плюют, вот и хамишь тут, глист навозный. Номальные мужики такой ху*нёй тут не страдают, а живут полноценной жизнью семьями, а ты ущербный, здесь сидишь, срёшь и воняешь. Ты псих-одиночка, скоро сдохнешь от злобы и ненависти.

« ответить
Profile_default
Саня 17:11 11:02:2018

путлеровский сектант, ты буквы не различаешь?
ваня, саня
Маму попроси, она объяснит.

« ответить
Profile_default
биомусору 17:38 11:02:2018

Ты быдло саня, глист навозный, такой же, как и ваня, поэтому нарицательное словосочетание саня-ваня и вся остальная падаль...

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 15:02 11:02:2018

Lidojiet vien ar krievu lidmašīnām.. Ha Ha Ha

« ответить
Profile_default
Ваня 15:06 11:02:2018

Говнолет соссии оказался тяжелей воздуха.. Хорошая новость

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots Саня 15:07 11:02:2018

Ублюдки, они и в Турции ублюдки

« ответить
Profile_default
KOZA 15:18 11:02:2018

putlera под суд уже давно надо отдать или на кол

« ответить
Profile_default
ин-на 15:11 11:02:2018

сколько при этом жалком окурке самозванце будут гибнуть люди . в донбассе он ,в сирии он и все безумные жертвы это7о старого мразматика

« ответить
1234

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (17)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV