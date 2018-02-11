В Раменском районе Подмосковья самолет Ан-148, вылетевший из аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение.

На борту самолета, по предварительным данным, находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» после вылета из «Домодедово» исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет», — сказал он. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам источника в экстренных службах Подмосковья, упавший самолет Ан-148, вылетевший из аэропорта «Домодедово», был обнаружен с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья, передает РИА «Новости».

«Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались», — сказал он.