Второе и третье места заняли французы Алексис Пентюро и Виктор Мюффа-Жанде соответственно.
Россиянин Павел Трихичев выбыл из борьбы, упав на скоростном спуске.
XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Австриец Марсель Хиршер стал победителем олимпийских соревнований по горнолыжному спорту в слаломе.
Второе и третье места заняли французы Алексис Пентюро и Виктор Мюффа-Жанде соответственно.
Россиянин Павел Трихичев выбыл из борьбы, упав на скоростном спуске.
XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Олимпийская комбинация - этот вид называется! Состоит из 1 попытки укороченного скоростного спуска и 1 попытки слалома!« ответить
"Австриец Марсель Хиршер стал победителем олимпийских соревнований по горнолыжному спорту в слаломе.« ответить
Второе и третье места заняли французы Алексис Пентюро и Виктор Мюффа-Жанде соответственно"
Россия- скрипка.
P.S. Трихичеву выздоровления.