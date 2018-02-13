Австрийский горнолыжник взял золото в слаломе(2)

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Анатолий Тарасов
14:07 13.02.2018
Спорт / Олимпиада

Австриец Марсель Хиршер стал победителем олимпийских соревнований по горнолыжному спорту в слаломе.

Второе и третье места заняли французы Алексис Пентюро и Виктор Мюффа-Жанде соответственно.

 

Россиянин Павел Трихичев выбыл из борьбы, упав на скоростном спуске.

 

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Интерфакс / Фото
Комментарии (2)
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Oki 14:43 13:02:2018

Олимпийская комбинация - этот вид называется! Состоит из 1 попытки укороченного скоростного спуска и 1 попытки слалома!

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Саня 14:46 13:02:2018

"Австриец Марсель Хиршер стал победителем олимпийских соревнований по горнолыжному спорту в слаломе.

Второе и третье места заняли французы Алексис Пентюро и Виктор Мюффа-Жанде соответственно"
Россия- скрипка.

P.S. Трихичеву выздоровления.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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