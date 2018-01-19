Глава Австрии Себастьян Курц с его «наглой самоуверенностью» и «популизмом» — неудобный политик для канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет Deutsche Welle. Его действия приведут к ещё большему расколу в Европе.

Молодой австрийский канцлер Себастьян Курц может стать для главы ФРГ Ангелы Меркель проблемой, пишет Deutsche Welle. «С такими друзьями, как он, и враги не нужны», — отметила автор статьи Михаэла Кюфнер. Курц утверждает, что всегда идёт на несколько шагов вперёд, и тот факт, что он стал канцлером в «нежном возрасте, в 31 год», убеждает его в этом. Но во время официальной встречи с Меркель в Берлине он иногда слишком спешил, полагает немецкий журналист.

Курцу свойственна «наглая самоуверенность», а также склонность к популизму, и он готов сотрудничать с теми, от кого другие отвернулись бы, продолжает издание. Его коалиция с крайне правыми из Австрийской партии свободы (АПС), отношения с союзниками из французского Национального фронта, должно быть, вызывают у Меркель «настоящее отвращение», полагает Кюфнер. «Для неё сотрудничество с немецкими правыми из АдГ просто немыслимо», — пишет журналист.

Вместо этого она уже 100 дней пытается создать коалицию сначала со Свободной демократической партией, потом с зелёными и, наконец, с социал-демократами. В этом контексте пожелание Курца, чтобы Германия смогла сформировать «устойчивое правительство», как у него в Австрии, похоже на «злорадство», считает автор.

В ходе встречи обе стороны много говорили о том, что их объединяет, продолжает издание. Но многое и разделяет, отмечает Кюфнер. Меркель выступает за евроинтеграцию и готова ради неё поглубже залезть в карман. Курц же хочет большей власти на региональном уровне и не собирается компенсировать убытки от брексита за счёт бюджета Австрии. К тому же он продолжает критиковать Меркель за поддержку миграционных квот и в отличие от неё выступает за отмену антироссийских санкций.

Свои симпатии по отношению к «евроскептику и ярому противнику приёма беженцев» венгерскому премьеру Виктору Орбану Курц называет «возведением мостов». Но для Меркель, которая пытается добиться того, чтобы европейские государства решали проблему с миграцией сообща, это как удар в спину. «Вряд ли Курц сможет усмирить АПС. Поэтому самопровозглашённый мостостроитель со своим правительством будет способствовать ещё большему расколу в Европе. Молодой канцлер из Австрии ещё обеспечит Ангеле Меркель головную боль, если в ближайшем будущем она сама не сможет сформировать «устойчивое» правительство», — заключает Кюфнер.