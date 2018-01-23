Автобус по вызову

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газета Сегодня
19:00 22.01.2018
газета Сегодня / Транспорт

Автотранспортная дирекция (АТД) все–таки решила запустить в этом году новую услугу — транспорт по предварительному запросу пассажиров. Об этом сообщил председатель правления Кристиан Годиньш, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Отвечающая за региональное автобусное сообщение структура объясняет: эту услугу планируется ввести, чтобы обеспечить возможности перемещения жителям регионов, где из–за очень маленького числа пассажиров автобусные перевозки нерентабельны, а альтернатив им нет.

 

Опробовать эту услугу планируется после того, как будет решен ряд технических вопросов, например, о расчетах с перевозчиками.

 

По данным ATД, в Латвии меньше 2% автобусных маршрутов, на которых доходы от продажи билетов могут покрыть расходы. Это означает, что более 98% всей сети маршрутов субсидирует государство.

 

Как ранее уже писала газета «СЕГОДНЯ», революционный для Латвии эксперимент ставит много вопросов. Например: что делать с оставшейся автобусной инфраструктурой — остановочные знаки, посадочные площадки? Содержать и дальше в ожидании лучших времен или ликвидировать? Что делать людям, которые не могут вызвать транспорт (это, конечно, скорее всего, будут легковые автомобили, а не многоместные автобусы), вроде инвалидов, глухонемых и т. д? А если вызовами начнут баловаться дети? А если сел аккумулятор в телефоне? А как быть с перевозкой детей? Их ведь можно перевозить только в детских сиденьях. И так далее…

 

В общем, перед АТД стоит нетривиальная задача. Посмотрим, как чиновники от транспорта с ней справятся.

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
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Мнение
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Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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