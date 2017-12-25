«Циничные бандеры»
В 2015 году Порошенко оговорился во время выступления, посвященного годовщине создания Службы безопасности Украины.
Рассказывая об убийстве под Волновахой офицера СБУ Виктора Манзика Порошенко употребил слово «бандеры», но быстро исправился и использовал слово «бандиты».
«Циничные бандеры… бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев», — заявил Порошенко.
«Украинская оккупация — временная»
31 декабря 2016 года, выступая в Мариуполе, президент Петр Порошенко оговорился. Он заявил, что «украинская оккупация — это временно».
Его никто не поправил и заявление было встречено аплодисментами. Несмотря на вопиющий ляп, ролик был выложен на официальной странице главы государства на Facebook.
«Автофекалия»
Выступая 7 сентября с посланием к Верховной Раде, Порошенко объявил, что не намерен отступать от планов по созданию в Украине «Единой Поместной Церкви».
При этом глава государства вместо слова «автокефалия» употребил слово «автофекалия», но быстро поправился.
Также многие в Украине обратили внимание на то, что в 2014 году в эфире программы «Телемарафон» на 5 канале, отвечая на вопрос будущего пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, Порошенко показал пальцем на себя, говоря о том, что Украина должна привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков убийства «Небесной сотни».
«…не только снайперов или бойца, который нажал курок, а командира, который отдал этот приказ и политического руководителя», — сказал Порошенко, при упоминании политического руководителя указав пальцем на себя.
«Коварство украинского режима»
Наконец, 22 декабря, имея ввиду действующее руководство РФ, глава государства оговорился во время выступления по случаю 100-летия основания украинской дипломатической службы.
«Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы», — заявил Порошенко.
Вот что значит полуграмотный недоучка, который по иронии судьбы стал президентом.« ответить
"Беда, коль идиоту дали власть, он сам не понял, как туда сумел попасть."