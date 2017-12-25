«Автофекалия», «циничные бандеры», «украинская оккупация». Оговорки Порошенко(1)

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Сайт президента Украины
Павел Кириллов
15:40 25.12.2017
В мире / Украина

Президент Украины со времени вступления в должность неоднократно выступал перед самой разной аудиторией — и не всегда эти выступления были удачными. «Главред» собрал самые главные ляпы главы государства.

«Циничные бандеры» 

 

В 2015 году Порошенко оговорился во время выступления, посвященного годовщине создания Службы безопасности Украины. 

 

Рассказывая об убийстве под Волновахой офицера СБУ Виктора Манзика Порошенко употребил слово «бандеры», но быстро исправился и использовал слово «бандиты». 

 

«Циничные бандеры… бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев», — заявил Порошенко.

 

«Украинская оккупация — временная»

 

31 декабря 2016 года, выступая в Мариуполе, президент Петр Порошенко оговорился. Он заявил, что «украинская оккупация — это временно». 

 

Его никто не поправил и заявление было встречено аплодисментами. Несмотря на вопиющий ляп, ролик был выложен на официальной странице главы государства на Facebook.

 

«Автофекалия» 

 

Выступая 7 сентября с посланием к Верховной Раде, Порошенко объявил, что не намерен отступать от планов по созданию в Украине «Единой Поместной Церкви». 

 

При этом глава государства вместо слова «автокефалия» употребил слово «автофекалия», но быстро поправился. 

 

Также многие в Украине обратили внимание на то, что в 2014 году в эфире программы «Телемарафон» на 5 канале, отвечая на вопрос будущего пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, Порошенко показал пальцем на себя, говоря о том, что Украина должна привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков убийства «Небесной сотни».

 

«…не только снайперов или бойца, который нажал курок, а командира, который отдал этот приказ и политического руководителя», — сказал Порошенко, при упоминании политического руководителя указав пальцем на себя. 

 

«Коварство украинского режима» 

 

Наконец, 22 декабря, имея ввиду действующее руководство РФ, глава государства оговорился во время выступления по случаю 100-летия основания украинской дипломатической службы. 

 

«Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы», — заявил Порошенко.

inoСМИ.Ru / Фото
Комментарии (1)
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Ирония судьбы 15:58 25:12:2017

Вот что значит полуграмотный недоучка, который по иронии судьбы стал президентом.
"Беда, коль идиоту дали власть, он сам не понял, как туда сумел попасть."

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)

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