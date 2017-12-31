Подобного рода негодованием поделилась и Ирина Гранберга, опубликовав на своей Фейсбук странице свое возмущение на тему “зачем латвийцы, вообще, платят налоги”.
“Дорога Ауце – Приедула. Печально, что еще добавить. Пожилые люди рассказывают, что в послевоенные годы тут была дорога, усеянная деревом, различными палками. Ну вот мы и дожили до момента, когда лично можем в этом убедиться. Эта старая дорога вновь заметна – палки и кусты торчат, как колючки ежа. Страшно ехать, чтобы не повредить колеса. Спасибо латвийским дорогам, горжусь, что вот за это я плачу налоги”, — не скрывает своего возмущения женщина.
Титульные свиньи умеют воровать, пить, петь, плясать, проводить гей-парады, но не СОЗИДАТЬ!« ответить
Пили, жрали, веселились,« ответить
Протрезвели... прослезились.
_СМЕРШ 08:52 31:12:2017« ответить
Титульные свиньи умеют воровать, пить, петь, плясать, проводить гей-парады, но не СОЗИДАТЬ_
А разве ты титульным стал?! :)
Ты паразит.
Правильно, гордитесь, ведь вы так рвались в Евро*опу, вот и наслаждайтесь своей "историей успеха" по-еврогейски.« ответить
По теме:« ответить
Налоги этой женщинны не покрывают расходы даже одного экипажа скорой в сутке. Тут на вести большинство вообще не платят налоги.
Все неудачники и п.доры уехали в ирландию и Ко. Не любишь Латвию, так п.здуй НАХ в другую страну!