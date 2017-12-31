Откровенно жуткие дороги в сельской местности Латвии жители страны обсуждали, как кажется, на протяжении всего года, публикуя в социальных сетях фотографии печальной реальности нашей страны.

Подобного рода негодованием поделилась и Ирина Гранберга, опубликовав на своей Фейсбук странице свое возмущение на тему “зачем латвийцы, вообще, платят налоги”.

“Дорога Ауце – Приедула. Печально, что еще добавить. Пожилые люди рассказывают, что в послевоенные годы тут была дорога, усеянная деревом, различными палками. Ну вот мы и дожили до момента, когда лично можем в этом убедиться. Эта старая дорога вновь заметна – палки и кусты торчат, как колючки ежа. Страшно ехать, чтобы не повредить колеса. Спасибо латвийским дорогам, горжусь, что вот за это я плачу налоги”, — не скрывает своего возмущения женщина.