Автолюбительница о латвийских недодорогах: “горжусь”, что плачу тут налоги(5)

Лента новостей
Человечеству подписан приговор Опасения Аболтини: латышские партии нового Сейма начнут работать с Согласием Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз Президент провозгласил закон, отказывающий в медпомощи тысячам латвийцев 31 декабря и 1 января рижский общественный транспорт будет бесплатным Парень спас от рук “хозяина”, замученного практически до смерти пса Американские трансгендеры добились права служить в армии Автолюбительница о латвийских недодорогах: “горжусь”, что плачу тут налоги ООН: в 2018 году человечество ждет худший кризис со времен Второй мировой войны
Eще в разделе
31 декабря и 1 января рижский общественный транспорт будет бесплатным Парень спас от рук “хозяина”, замученного практически до смерти пса Рига перед Новым годом: женщины подрались в магазине из-за картошки Аномальная зима в Латвии Латвийские сиротские суды ищут дом для 284 детей
Виталий Вавилкин
08:38 31.12.2017
Наша Латвия / Социум

Откровенно жуткие дороги в сельской местности Латвии жители страны обсуждали, как кажется, на протяжении всего года, публикуя в социальных сетях фотографии печальной реальности нашей страны.

Подобного рода негодованием поделилась и Ирина Гранберга, опубликовав на своей Фейсбук странице свое возмущение на тему “зачем латвийцы, вообще, платят налоги”.

 

“Дорога Ауце – Приедула. Печально, что еще добавить. Пожилые люди рассказывают, что в послевоенные годы тут была дорога, усеянная деревом, различными палками. Ну вот мы и дожили до момента, когда лично можем в этом убедиться. Эта старая дорога вновь заметна – палки и кусты торчат, как колючки ежа. Страшно ехать, чтобы не повредить колеса. Спасибо латвийским дорогам, горжусь, что вот за это я плачу налоги”, — не скрывает своего возмущения женщина.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
СМЕРШ 08:52 31:12:2017

Титульные свиньи умеют воровать, пить, петь, плясать, проводить гей-парады, но не СОЗИДАТЬ!

« ответить
Profile_default
согласен 09:00 31:12:2017

Пили, жрали, веселились,
Протрезвели... прослезились.

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 10:01 31:12:2017

_СМЕРШ 08:52 31:12:2017
Титульные свиньи умеют воровать, пить, петь, плясать, проводить гей-парады, но не СОЗИДАТЬ_

А разве ты титульным стал?! :)

Ты паразит.

« ответить
Profile_default
За что боролись... 08:58 31:12:2017

Правильно, гордитесь, ведь вы так рвались в Евро*опу, вот и наслаждайтесь своей "историей успеха" по-еврогейски.

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 10:08 31:12:2017

По теме:

Налоги этой женщинны не покрывают расходы даже одного экипажа скорой в сутке. Тут на вести большинство вообще не платят налоги.

Все неудачники и п.доры уехали в ирландию и Ко. Не любишь Латвию, так п.здуй НАХ в другую страну!

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (8)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV