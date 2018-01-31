Автор хоррора «Зловещие мертвецы» продолжает творить

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Анатолий Тарасов
10:43 31.01.2018
Кино / Актеры

Сэм Рэйми («Зловещие мертвецы», трилогия «Человек-паук») присмотрел себе новый проект и планирует снять киноадаптацию фэнтезийного цикла Патрика Ротфусса «Хроники убийцы королей» для студии Lionsgate.

Сюжет картины основан на первом романе трилогии, «Имя ветра», а в центре внимания находится история о юности актёра, барда и мага Квоута Неведомого. Однажды герой находит на месте разбитого на ночь лагеря страшное пепелище и изуродованные трупы друзей-актёров, его странствующей семьи. Так в жизнь юноши вторгаются чанд-рианы ‒ загадочное племя, чьим именем пугают детей, а о жутких делах которых рассказывается в древних преданиях. Теперь отыскать убийц и воздать им по заслугам становится целью Квоута. Но чтобы воевать с демонами, нужно овладеть знаниями, недоступными для простого смертного, изучив магическое искусство и научившись повелевать стихиями.

 

Написание сценария ленты поручено Линдси Бир («Барби», «Годзилла против Кинг-Конга», «Поступь хаоса»). Креативным продюсером и музыкальным руководителем проекта выступит Лин-Мануэль Миранда, известный по работе над бродвейским мюзиклом «Гамильтон» и мультфильмом «Моана».

 

Подробности об участниках каста и дате выхода фильма не раскрываются. Тем временем Рэйми готовится приступить к съёмкам мистического триллера «Бермудский треугольник», старт которых намечен на 19 марта.

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 

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