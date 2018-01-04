Автозаправки в Латвии поспешили поднять цены(4)

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Анатолий Тарасов
08:18 04.01.2018
Экономика / Энергетика

Цены на топливо в Латвии стремительно взлетели вверх сразу после повышения топливного налога, которое произошло 1 января 2018 года, сообщает Grani.lv.

Теперь расходы водителя машины с бензиновым двигателем, объем бака которой составляет 50 литров, увеличились на 2,4 евро, а владельцам дизельных машин теперь придется платить на 1,9 евро больше за заправку бака в 50 литров.

 

По словам руководителя отдела продаж топливной компании Virši-A Арниса Андриановса, в конце 2017 года средняя цена бензина 95-й марки на заправках компании составляла 1,193 евро за литр, а литр дизельного топлива стоил в среднем 1,11 евро.

После повышения акцизного налога литр бензина прибавил в цене 4,7 цента, и теперь его стоимость составляет 1,24 евро, а литр дизельного топлива прибавил 3,8 цента и стоит уже 1,148 евро.

 

Андриановс также рассказал, что в соседней Эстонии с 1 января акциз на топливо тоже повысился, и цена за литр бензина увеличилась на 6,2 цента. По его словам, в этом году цена дизельного топлива повысится и в Литве — на 2 цента за литр.

 

Увеличение топливных цен в Латвии также подтвердил Глава розничной торговли Neste Latvija Армандс Бейзикис.

 

В сети автозаправок Neste литр бензина подорожал на 4,8 цента, а литр дизельного топлива — на 3,8 цента. Сейчас литр бензина в сети Neste стоит в среднем 1,225 евро, а литр дизельного топлива — 1,133 евро.

 

Ранее представитель Virši-A Янис Риекстиньш сообщал, что повышение цен на бензин станет серьезным потрясением для Латвии и прогнозировал, что в новом году цена за литр бензина вырастет примерно на 5 центов.

 

Риекстиньш также отмечал, что повышение топливных акцизов прямо повлияет на конечных потребителей, поскольку с ростом налога вырастут цены не только на горючее, но и на другие товары, так как подорожает логистика.

grani.lv / Фото
Комментарии (4)
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счастье в латвии 08:27 04:01:2018

уже скоро,сейчас все подрастет.

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ура 08:28 04:01:2018

ввп увеличится

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СМЕРШ 08:49 04:01:2018

"Экономика" Латвии рвётся ввысь)))))))))))))

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Александр 10:11 04:01:2018

Что за брехня. Ездил в Таллин на НГ. Вчера вернулся.
До НГ бензин стоил у нас 1,20-1,24 в Эстонии также.
Вчера в Эстонии 1,22.
У нас 1,25-1,27

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

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