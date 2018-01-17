АЗС дали задний ход(4)

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газета Сегодня
16:00 16.01.2018
газета Сегодня / Топливо

После шоковой терапии начала года латвийские торговцы топливом поумерили свои аппетиты. Надолго ли?

В самом начале года латвийские автоводители были шокированы высокими ценами на бензин и дизельное топливо. Повышение было объявлено заранее — родное правительство решило с 1 января существенно поднять акцизный налог: цена на бензин 95–й марки кое–где достигала 1,27 евро за литр. Но вот прошло две недели, и цены снова резко ушли вниз.

 

Вероятно, продавцы заметили, что покупательная способность населения небезгранична и больше никто не стоит в очереди на заливку полных баков. 

 

Некоторые из сетей автозаправочных станций сейчас активно рекламируют расширенные скидки для своих постоянных клиентов. Очевидно, что реакция рынка была не такой, как прогнозировалась до повышения цен.

 

На сегодняшний день на рижских АЗС цена 95–го бензина колеблется от 1,175 до 1,158 евро за литр. Речь идет о минимальных сетевых ценах, на отдельных АЗС она может быть значительно выше.

 

С такой ценой — 1,175 евро за литр — цены на бензин в Латвии выглядят на европейском фоне вполне конкурентоспособными.

 

В Европе самый дорогой бензин (цены приведены по данным на 15 января от Fuel Prices Europe) сейчас в Дании (1,596 евро за литр), Греции (1,582), Италии (1,594), Нидерландах (1,699), Швеции (1,487).

 

Самый дешевый 95–й бензин в таких странах, как Беларусь (0,523 евро за литр), Босния и Герцеговина (0,873),  Грузия (0,638), Молдавия (0,901), Россия (0,604), Украина (0,858 ).

 

По традиции дешевое топливо и в США — 0,531 евро за литр.

 

Самое же доступное топливо в арабских нефтеносных странах. Там оно дешево до неприличия.  В Ливии, например, 0,121 евро, в Алжире — 0,163, в Кувейте — 0,178, в Саудовской Аравии — 0,197.

 

В Литве бензин 95–й марки сейчас стоит 1,147 евро, в Эстонии — 1,269 евро.

 

Вопрос  в том, как долго латвийские продавцы горючего смогут продержаться на подкожном жире, компенсируя за счет своих прибылей жадность латвийских властей. Вряд ли слишком долго, особенно в свете того, что цены на нефть в последние месяцы имеют ярко выраженную тенденцию роста.

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Даа 16:16 16:01:2018

времячко настало. Зубы на полку. И автомобиль уже сейчас роскошь.

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сейчас в Дании (1,596 евро за литр), 16:54 16:01:2018

Так Датчане 30-40 евро в час получают. Бензин халявский получается...

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INTERESNIJ evrosojuz 17:00 16:01:2018

pocemu v Litve nalog vklucen v toplivo,a v latvii net?? NAHUJ TAKOJ SOJUZ NUZEN>? Odin sojuz i PRAVILA DOZNI BITJ ODNI....

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ыРФУЕ 18:29 16:01:2018

С такой ценой — 1,175 евро за литр — цены на бензин в Латвии выглядят на европейском фоне вполне конкурентоспособными.
Народ а ведь и в правду тебя за идиота держат .... вероятно конкурентноспособность оценена приведенной к доходам в этих странах ... а ведь минималка в Дании 14 евро в час а средняя до уплаты налогов 5000 ....вот и прикиньте где бензин дороже ...

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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