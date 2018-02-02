Приводим выдержки из интервью с Арнольдом Бабрисом, в недавнем прошлом высокопоставленным сотрудником Бюро по защите Сатверсме (SAB). Ведь, кто если не выходцы из латвийских спецслужб, знают устройство власти изнутри и могут объяснить тенденции?
А. Бабрис: «Любой экспорт для Латвии сейчас радость. Я поражаюсь тому, насколько все-таки наши политики близоруки. У нас в экономике отрицательный торговый баланс. То есть мы покупаем за рубежом и ввозим в страну больше, чем продаем. Торговый баланс должен быть хотя бы с маленьким, но плюсом. А он у нас с начала 90-х постоянно с минусом.»
– Однако до сих пор стране удавалось жить...
А. Бабрис: Вначале деньги поступали от приватизации. Какую-то часть дают услуги, транзит. Теперь уехавшие из страны латвийцы посылают на родину деньги оставшимся здесь родственникам. Но стране жить за счет этого ненормально. А в «тучные годы» разница между импортом и экспортом составляла минус 3 миллиарда латов в год!
– Почему?
А. Бабрис: Потому что скандинавские банки закачали в нашу экономическую систему деньги своих пенсионных фондов. Им просто некуда было их разместить, поэтому нашим жителям буквально «впихивали» кредиты. Строитель меньше чем за тысячу латов в месяц канаву не копал. На эти деньги он покупал импортные машины, телевизоры и так далее. Мне на производство тогда были нужны рабочие, но он ко мне не шел, потому что я не мог платить тысячу латов за неквалифицированный труд. И поэтому наше производство – реальный экспортный сектор, он и загибался. Зато искусственно развивались спекулятивные сделки. А когда рынок недвижимости из-за всего этого рухнул, 30% населения осталось не у дел. Если бы некуда было людям уехать, у нас была бы огромная безработица. В итоге 20% населения выехало. А обязательства по кредитам остались. Поэтому сейчас с нашего населения скандинавские банки понемногу все выкачивают, а в стране нет денег.
– Что же получается? Во всем скандинавы виноваты?
А. Бабрис: Нет. Наши политики. Скандинавам надо было куда-то разместить деньги – они и разместили. А кто у нас отвечает за экономику? Политики. Премьер-министр был Калвитис, министр финансов, министр экономики, руководитель Центробанка. Они все видели, все понимали. Но в тот момент им это было выгодно. А что будет потом, это пусть другие разгребают. Поэтому я настаиваю на том, что народ должен требовать ЛИЧНУЮ ответственность политиков и чиновников за то, что произошло.
– И как же это народ организует личную ответственность политиков?
А. Бабрис: Да очень просто. Что мешает сейчас группе депутатов потребовать возбуждения уголовного дела за «тучные годы», за массовую миграцию населения, изучить этот вопрос и устроить показательный суд?
– Легко догадаться, что мешает…
А. Бабрис: Круговая порука!
– Или, может быть, опасение «группы депутатов», что точно так же и с них могут потребовать личную ответственность?
А. Бабрис: А я скажу так: если будет прецедент, что кого-то реально посадят, остальные потом, перед тем, как принимать решения, долго будут думать, чтобы все-таки действовать правильно.
– Недавно политики приняли новые поправки к Уголовному закону. Там говорится, что за публичный призыв против государственной власти и устройства непредусмотренным Конституцией способом или за распространение подобных материалов виновный может быть наказан тюремным заключением на срок до пяти лет, принудительными работами или штрафом с надзором до трех лет. Вот вы, как бывший работник Бюро по защите Сатверсме (Конституции), можете объяснить, что происходит?
А. Бабрис: Надо понимать: латвийская политическая система построена по образцу Веймарской республики (принятое в истории наименование Германии в 1919–1932 годах. – Прим. ред.). Веймарская республика долго не просуществовала, дело кончилось диктатурой. (Мировой экономический кризис и приход к власти национал-социалистов в период с 1929 по 1933 год завершились агонией и крушением Веймарской республики. – Прим. ред.) Наш Сейм довоенный тоже кончился диктатурой Ульманиса. И в принципе мы сейчас идем по тому же самому пути. Демократия в таком исполнении, как она есть, ведет к развалу государственного строя. Система уродлива, и она может привести опять-таки к диктатуре.
– Жутковатая картина. Не хотелось бы повторения мрачных страниц истории.
А. Бабрис: Поэтому я разделяю мнение тех, кто считает, что у нас должен быть всенародно избранный президент. Это нужно для того, чтобы была здоровая политическая конкуренция. Есть Сейм и есть президент. Президента избирает народ, и президент, как арбитр, заставляет политиков все-таки работать. Если президента выбирает сам Сейм, он не может против них идти. Я также считаю, что какая-то часть депутатов парламента должна избираться по территориальному принципу. Потому что голосование по спискам политических партий показывает, что в Сейм проходят люди, которых народ вообще не знает.
– Сложившуюся в стране систему разве можно изменить?
А. Бабрис: Было бы желание. Это наш коллективный труд. Меня очень радует то, что уже и в СМИ поднимается вопрос о том, что надо личную ответственность ввести и для политиков, и для чиновников. Мы, как рядовые добропорядочные граждане своей страны, смотрим: там убытки, там убытки, там потеряли. Кто виноват? И политики должны найти виновного. Правильного виновного, не козла отпущения. И публично наказать. Все остальные чиновники понимают: «О! Кажется, мы вынуждены теперь думать». Я считаю, что нужно также ввести уголовную ответственность за обман избирателей, за невыполнение предвыборных обещаний.
– Не слишком ли жестко? Они скажут: «Мы хотели, но не получилось, не смогли».
А. Бабрис: Не лезь тогда. Не уверен – не обещай. Невозможно представить, что хирург может сказать: «Не получилось у меня, поэтому я всех порезал». А тут мы доверяем им целую страну. Все говорят: сингапурское чудо. Я почитал труды Ли Куан Ю. (С именем этого человека неразрывно связана вся история создания, развития и процветания такого уникального образования, как город-государство Сингапур. – Прим. ред.) Мне понравилась его философская мысль: неважно, какая система, важно, кто во главе системы. Они в Сингапуре подбирали и ставили на ключевые посты лучших менеджеров. Да, для таких людей есть адекватное вознаграждение, но и требования тоже есть. У нас же в госаппарате, в политике нет принципа кнута и пряника. Человек пришел и независимо от результата получает фиксированную зарплату.
– Да, жить, как в Сингапуре, хотелось бы. Да что-то не верится, что у нас такое возможно.
А. Бабрис: Хотите анекдот расскажу? Лягушки прыгают на гору. Старые лягушки сидят внизу и рассуждают: «Гора высокая, отвесная, никто не запрыгнет». Молодые прыгают, падают, разбиваются. Вдруг одна лягушка как-то допрыгнула до самого верха. Старые лягушки недоумевают: «Как она допрыгнула? Это же невозможно!» А она просто была глухая. Поэтому, если вы говорите: не верится, это неправильно. Вопрос стоит так: надо делать. Я считаю, что комиссию по оценке деятельности наших политиков за все годы независимости надо провести. И дать оценку тому, что в стране произошло. Латвия была одна из самых индустриальных республик, потенциал, образование – все было. И мы каждый раз упускали шанс.»
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Всё пустая брехня. Нищета-это следствие,а причина-латышский язык,она же латышскость,он же нацизм!« ответить
Бывший телохранитель и дежурный у колитки особняка Калвитиса с образованием 11 классов в ПТУ, думки думает, как надо бы править экономикой. "Надо всё поделить"(с).« ответить
Экономика и правление станой это н закрутить руки ха спиной и попасть пистлетом в мишень. Но для Вести и мысли дворника не жалко напечатать, люменам на Вести такой уровень более понятен и ближе к душе.
nu tak on ze pridumal kak pribratj k rukam samij krupnij ribnokonservnij zavod.« ответить
ili na zarplatu ohrannika kupil?
Министром обороны может стать ветеринар, не грех пр слушаться и к мнению дворника.« ответить
_В стране, где 21:47 01:02:2018« ответить
Министром обороны может стать ветеринар_
А разве министры рождаются министрвми? Они все были кем то другими, до того, как стали высокими чиновниками. Я акцентировал образование. Ветеран с высшим образованием это долгие пять лет на бакалавр, а потом ещё три на магистра. Экономика и организация учреждением имеют одни и те же принципы в любой сфере. Министр обороны не должен знать как собрать АК. Он должен понимать сколько АК нужны для армии, а технические детали ему предложут генервлы и полковники. Разве Шлесерс умеет управлят поездом, сли он был министром по транспорту и связьи?
А в речи телехранителя я не нашёл ничего, как только бесталковую нытьё о наказание бывших чиновников, за то, что не всё отлично. Ниодного объяснящего его позицию аргумента. "Они там все воры!" Это мнение таксиста ил дворника, который глуп и не может аргуентировать свои доводы.
_В стране, где 21:47 01:02:2018« ответить
Министром обороны может стать ветеринар_
А разве министры рождаются министрвми? Они все были кем то другими, до того, как стали высокими чиновниками. Я акцентировал образование. Ветеран с высшим образованием это долгие пять лет на бакалавр, а потом ещё три на магистра. Экономика и организация учреждением имеют одни и те же принципы в любой сфере. Министр обороны не должен знать как собрать АК. Он должен понимать сколько АК нужны для армии, а технические детали ему предложут генервлы и полковники. Разве Шлесерс умеет управлят поездом, сли он был министром по транспорту и связьи?
А в речи телехранителя я не нашёл ничего, как только бесталковую нытьё о наказание бывших чиновников, за то, что не всё отлично. Ниодного объяснящего его позицию аргумента. "Они там все воры!" Это мнение таксиста ил дворника, который глyп и не может аргуентировать свои доводы.
Согласен с автором..И таким "диктатором" мог бы стать Нил..Сам в принципе чистый+небольшая месть нацикам за то..как они его хотели скинуть в Риге..« ответить
Идеальный вариант..но тут без Вашингтона никак..Надо , чтобы они одобрили
Снова готова... Опять лысый на экранах планшетов. Прозрели блдь...« ответить
кто мог тот бросил и уехал, кто хотел бы и мог того не пустят....ЭТО ТОЧНО....после переворота может быть...всё уже куплено и продано...думаю, что действительно поздно....государство медленно тонет...говорят это государственная тайна« ответить