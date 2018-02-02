LETA

Многие из тенденций, что мы видим реализовавшимися в нынешней Латвии ещё год-полтора назад предсказал экс-спецслужбист Арнольд Бабрис. Предприниматель и бывший контрразведчик рассказал – о том, почему мы в Латвии такие бедные и что угрожает стране:

Приводим выдержки из интервью с Арнольдом Бабрисом, в недавнем прошлом высокопоставленным сотрудником Бюро по защите Сатверсме (SAB). Ведь, кто если не выходцы из латвийских спецслужб, знают устройство власти изнутри и могут объяснить тенденции?

А. Бабрис: «Любой экспорт для Латвии сейчас радость. Я поражаюсь тому, насколько все-таки наши политики близоруки. У нас в экономике отрицательный торговый баланс. То есть мы покупаем за рубежом и ввозим в страну больше, чем продаем. Торговый баланс должен быть хотя бы с маленьким, но плюсом. А он у нас с начала 90-х постоянно с минусом.»

– Однако до сих пор стране удавалось жить...

А. Бабрис: Вначале деньги поступали от приватизации. Какую-то часть дают услуги, транзит. Теперь уехавшие из страны латвийцы посылают на родину деньги оставшимся здесь родственникам. Но стране жить за счет этого ненормально. А в «тучные годы» разница между импортом и экспортом составляла минус 3 миллиарда латов в год!

– Почему?

А. Бабрис: Потому что скандинавские банки закачали в нашу экономическую систему деньги своих пенсионных фондов. Им просто некуда было их разместить, поэтому нашим жителям буквально «впихивали» кредиты. Строитель меньше чем за тысячу латов в месяц канаву не копал. На эти деньги он покупал импортные машины, телевизоры и так далее. Мне на производство тогда были нужны рабочие, но он ко мне не шел, потому что я не мог платить тысячу латов за неквалифицированный труд. И поэтому наше производство – реальный экспортный сектор, он и загибался. Зато искусственно развивались спекулятивные сделки. А когда рынок недвижимости из-за всего этого рухнул, 30% населения осталось не у дел. Если бы некуда было людям уехать, у нас была бы огромная безработица. В итоге 20% населения выехало. А обязательства по кредитам остались. Поэтому сейчас с нашего населения скандинавские банки понемногу все выкачивают, а в стране нет денег.

– Что же получается? Во всем скандинавы виноваты?

А. Бабрис: Нет. Наши политики. Скандинавам надо было куда-то разместить деньги – они и разместили. А кто у нас отвечает за экономику? Политики. Премьер-министр был Калвитис, министр финансов, министр экономики, руководитель Центробанка. Они все видели, все понимали. Но в тот момент им это было выгодно. А что будет потом, это пусть другие разгребают. Поэтому я настаиваю на том, что народ должен требовать ЛИЧНУЮ ответственность политиков и чиновников за то, что произошло.

– И как же это народ организует личную ответственность политиков?

А. Бабрис: Да очень просто. Что мешает сейчас группе депутатов потребовать возбуждения уголовного дела за «тучные годы», за массовую миграцию населения, изучить этот вопрос и устроить показательный суд?

– Легко догадаться, что мешает…





А. Бабрис: Круговая порука!

– Или, может быть, опасение «группы депутатов», что точно так же и с них могут потребовать личную ответственность?

А. Бабрис: А я скажу так: если будет прецедент, что кого-то реально посадят, остальные потом, перед тем, как принимать решения, долго будут думать, чтобы все-таки действовать правильно.

– Недавно политики приняли новые поправки к Уголовному закону. Там говорится, что за публичный призыв против государственной власти и устройства непредусмотренным Конституцией способом или за распространение подобных материалов виновный может быть наказан тюремным заключением на срок до пяти лет, принудительными работами или штрафом с надзором до трех лет. Вот вы, как бывший работник Бюро по защите Сатверсме (Конституции), можете объяснить, что происходит?

А. Бабрис: Надо понимать: латвийская политическая система построена по образцу Веймарской республики (принятое в истории наименование Германии в 1919–1932 годах. – Прим. ред.). Веймарская республика долго не просуществовала, дело кончилось диктатурой. (Мировой экономический кризис и приход к власти национал-социалистов в период с 1929 по 1933 год завершились агонией и крушением Веймарской республики. – Прим. ред.) Наш Сейм довоенный тоже кончился диктатурой Ульманиса. И в принципе мы сейчас идем по тому же самому пути. Демократия в таком исполнении, как она есть, ведет к развалу государственного строя. Система уродлива, и она может привести опять-таки к диктатуре.

– Жутковатая картина. Не хотелось бы повторения мрачных страниц истории.

А. Бабрис: Поэтому я разделяю мнение тех, кто считает, что у нас должен быть всенародно избранный президент. Это нужно для того, чтобы была здоровая политическая конкуренция. Есть Сейм и есть президент. Президента избирает народ, и президент, как арбитр, заставляет политиков все-таки работать. Если президента выбирает сам Сейм, он не может против них идти. Я также считаю, что какая-то часть депутатов парламента должна избираться по территориальному принципу. Потому что голосование по спискам политических партий показывает, что в Сейм проходят люди, которых народ вообще не знает.

– Сложившуюся в стране систему разве можно изменить?

А. Бабрис: Было бы желание. Это наш коллективный труд. Меня очень радует то, что уже и в СМИ поднимается вопрос о том, что надо личную ответственность ввести и для политиков, и для чиновников. Мы, как рядовые добропорядочные граждане своей страны, смотрим: там убытки, там убытки, там потеряли. Кто виноват? И политики должны найти виновного. Правильного виновного, не козла отпущения. И публично наказать. Все остальные чиновники понимают: «О! Кажется, мы вынуждены теперь думать». Я считаю, что нужно также ввести уголовную ответственность за обман избирателей, за невыполнение предвыборных обещаний.

– Не слишком ли жестко? Они скажут: «Мы хотели, но не получилось, не смогли».

А. Бабрис: Не лезь тогда. Не уверен – не обещай. Невозможно представить, что хирург может сказать: «Не получилось у меня, поэтому я всех порезал». А тут мы доверяем им целую страну. Все говорят: сингапурское чудо. Я почитал труды Ли Куан Ю. (С именем этого человека неразрывно связана вся история создания, развития и процветания такого уникального образования, как город-государство Сингапур. – Прим. ред.) Мне понравилась его философская мысль: неважно, какая система, важно, кто во главе системы. Они в Сингапуре подбирали и ставили на ключевые посты лучших менеджеров. Да, для таких людей есть адекватное вознаграждение, но и требования тоже есть. У нас же в госаппарате, в политике нет принципа кнута и пряника. Человек пришел и независимо от результата получает фиксированную зарплату.

– Да, жить, как в Сингапуре, хотелось бы. Да что-то не верится, что у нас такое возможно.

А. Бабрис: Хотите анекдот расскажу? Лягушки прыгают на гору. Старые лягушки сидят внизу и рассуждают: «Гора высокая, отвесная, никто не запрыгнет». Молодые прыгают, падают, разбиваются. Вдруг одна лягушка как-то допрыгнула до самого верха. Старые лягушки недоумевают: «Как она допрыгнула? Это же невозможно!» А она просто была глухая. Поэтому, если вы говорите: не верится, это неправильно. Вопрос стоит так: надо делать. Я считаю, что комиссию по оценке деятельности наших политиков за все годы независимости надо провести. И дать оценку тому, что в стране произошло. Латвия была одна из самых индустриальных республик, потенциал, образование – все было. И мы каждый раз упускали шанс.»

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