Экс-спецслужбист Бабрис: в народе много быдла! Которым манипулируют...(13)

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LETA
Герман Бергер
10:36 21.01.2018
Политика / Политики

Целью открытия «мешков ЧК» является стравить народ и отвести внимание от насущным проблем — многомиллионного долга Латвии, нехватки рабочих мест, огромного риска нищеты народа, неудачной системы э-здоровья, в этом уверен предприниматель и экс-сотрудник спецслужб Латвии Арнольд Бабрис.

В интервью радио Baltkom Арнольд Бабрис, который работал высокопоставленным сотрудником Бюро по защите Сатверсме (SAB) указал, что если бы политики хотели, то вопрос с наследием КГБ уже давно был бы решен.

 

«Перед выборами надо сделать суету. Наняты психологи, знающие психологию толпы, которой бросают кость. Если бы народ состоял из интеллектуалов, то — не проблема. Но в народе есть очень большой процент быдла. И как только эти «мешки ЧК» будут публиковаться, это быдло устроит такой театр, что мало не покажется! И это является целью открытия мешков. Это сразу затмит и 10 миллиардов внешнего долга, а также то, что нет рабочих мест, начнется сведение счетов. Такова цель и надо это понимать», — указал бизнесмен.

 

Предприниматель выступает против открытия «мешков ЧК» и такой манипуляции народом.

 

По его словам, если бы власть имущие хотели конструктивного решения, то оно давно было бы найдено. Но очевидно, что этими «мешками ЧК» хотят стравить народ с тем, чтобы отвести внимание от насущных проблем.

 

«Смотрите, у нас работает комиссия историков, 20 человек пашут на деньги налогоплательщиков. Но вопрос в том, каково у них задание. Что же они хотят установить», — сказал Бабрис.

 

По его мнению, на деньги налогоплательщиков должно быть дано четкое задание.

 

«В нормальной стране было бы так. Есть преступление против народа, против конкретных лиц, которые реально пострадали. Давайте идентифицируем тех работников КГБ, агентов, которые по грязному работали. Это максимум 5%. А сейчас из-за этих 5% должны пострадать абсолютно все. То есть всех стравить. Получается, люди занимаются тем, чтобы внести раскол, чтобы нагнетать отрицательные эмоции. То есть, будет выполнена функция громоотвода и функция красной тряпки», — считает Бабрис.

 

Как сообщалось, сформированная три года назад междисциплинарная комиссия по научному изучению документов КГБ должна закончить работу 31 мая 2018 года. Однако из-за различных перипетий она толком еще так и не началась. Поэтому на заседании правительства, рассмотревшего информационный доклад о работе комиссии, прозвучали сомнения в том, что работа будет закончена в установленный срок.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (13)
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П у т и н 10:41 21:01:2018

Быдло - это там, где защита рюсских школ или БесСпермный полк на 9 мая?

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Ошибаешься 11:04 21:01:2018

Быдло,это те, кто первыми оставляют свои тупые, однотипные комментарии с набором слов, как у Эллочки Людоедочки.

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олег 12:43 21:01:2018

ПУТИНКУ-ДЕБИЛКЦ-приходи и на 9 мая ,в глаза скажи людям ;чушкан!.Дрыщ плюгавый недороль,а так с дивана тмпа смелый.да??хахаха.!!хахаха брысь под шконку.провокатор!!хахаха

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Иван 12:47 21:01:2018

Птин-ты нелюдь.придавим как клопика!дыши ровно тролль-эльф диванрый воин!!-lР адрес пассажир.ну думаю понял..

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Путину 12:53 21:01:2018

У каждого свое представление о быдле. У меня быдло начинается с тебя, у тебя - с твоего рождения.

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вопрос 10:45 21:01:2018

Пожалуйста, фамилии известного быдла в студию (т. е. на страницы СМИ).

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Саня 10:45 21:01:2018

Мешки обязательно должны быть вскрыты, чтобы папеньку бабриса вытащили на свет божий.
бабрис, ты чего разволновался-то так? Мне вот все равно, откроют или нет.

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А как же, 10:59 21:01:2018

что в истории Латвии не должно быть белых пятен?

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Потомственный аристократ, 11:04 21:01:2018

с мордой дегенерата.

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (12)

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