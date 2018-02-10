БАДы – не беды для женщин за 50

Биологически активные добавки, или БАДы, становятся очень популярны. Особенно среди женщин после 50 лет. Но прежде чем покупать, надо понять, зачем и какие именно БАДы нужны и полезны представительницам прекрасной половины человечества, перешагнувшим 50-летний рубеж.

Оно вам надо

В процессе жизнедеятельности очень важно сбалансированное питание, чтобы организм получал все необходимые полезные вещества. Женщины особенно нуждаются в витаминах и микроэлементах, так как их гормональный фон напрямую отражается на состоянии здоровья. На протяжении всей жизни организм нуждается в дополнительной подпитке в виде витаминов, минералов и микроэлементов.

В 14–16 лет начинаются первые менструации, когда молодые девушки еще мало понимают, что организму необходимо, но уже в это время организм начинает испытывать дефицит некоторых питательных веществ. Около 20 лет могут быть изменения гормонального фона после начала половой жизни. Затем всплеск гормонов во время беременности и вынашивания ребенка, кормления грудью. Особенно нуждается организм в полезных веществах при более чем две беременностb. В итоге к 50 годам организм оказывается изношенным и нуждается во внешних источниках полезных веществ.

Новый период жизни

Существует большое разнообразие витаминных комплексов и минералов, медикаменты и различные процедуры для поддержания здоровья. Наряду с ними очень актуальными являются биологически активные добавки, получаемые из органических и неорганических комплексов. Особенно актуальны БАДы для женщин после 50 лет. В этом возрасте начинают проявляться возрастные изменения, такие как морщины, лишний вес и страх большинства женщин — климакс.

Примерно в 50 лет у женщин начинается относительно новый период в жизни. А связано это с гормональной перестройкой организма, уменьшением репродуктивных функций, снижением женских половых гормонов на протяжении нескольких лет. Такой период в медицине называют климаксом. Потребность в психологической поддержке, особой диете и дополнительных источниках жизненных сил особенно остра в это время. На помощь придут БАДы, удовлетворяющие всем требованиям.

Существует ряд полезных и радующих соотношением «цена-качество» БАДов. Приведем список наиболее популярных и безопасных.

Магний во спасение

Магний считается женским микроэлементом, так как отвечает за большинство функций и биохимических реакций в организме женщины. Во время климакса нервная возбудимость женщин очень высока, и справиться с этим под силу именно магнию, который содержится в «Магне B6» наряду с пиридоксином (сам витамин B6). В сочетании с витамином B магний лучше проникает в клетки и воздействует на организм.

Пивные дрожжи

В состав пивных дрожжей входит ряд витаминов группы В, важных для протекания всех жизненно важных процессов в организме. Стоимость упаковки из 100 таблеток составит порядка 100–150 рублей. При климаксе очень важна нормальная работа надпочечников, так как уровень эстрогена в организме падает, а он необходим для их функционирования. Пивные дрожжи в этом случае обеспечивают работоспособность надпочечников.

И кальций в придачу

В состав ряда БАДов входят кальций и витамин D3, обеспечивающие крепость костей, которые становятся хрупкими после 50 лет и при климаксе. Упаковка 60 таблеток будет стоить около 500 рублей. Главная опасность для женщин в этот период — развитие остеопороза. Из-за изменений в обмене веществ минеральные вещества вымываются из костной ткани и возрастает риск переломов.

Дружите с омега-3

При климаксе, помимо гормональных изменений, в организме женщины начинают появляться проблемы с сердечно-сосудистой системой. Повышается риск образования тромбов и отложения холестерина в большом количестве. В борьбе с этими явлениями эффективен «Доппельгерц». Жирные кислоты, входящие в состав препарата, нормализуют баланс веществ в организме.

Минуточку внимания!

К сожалению, качество БАДов неизвестных производителей в большинстве случаев очень страдает. На прилавках встречаются подделки. Поэтому прежде чем покупать то или иное средство, необходима консультация врачей и специалистов, а также подробное ознакомление со всеми инструкциями. Наш совет: покупайте БАДы только в проверенных местах и известных производителей.

Не стоит заблуждаться

Заблуждение людей, что БАДы — это лекарственное средство. Иногда люди заблуждаются и лечат серьезные заболевания биологически активными добавками вместо комплексного медикаментозного лечения. Это может вызвать совершенно непредсказуемую реакцию организма и, скорее всего, усугубит состояние больного. Любые БАДы следует принимать в соответствии с инструкциями и обязательно делать перерыв между курсами приема.

Очевидно, что БАДы для женщин после 50 лет необходимы и полезны. Благодаря воздействию на те части организма, которые наиболее подвержены изменениям по причине климакса, биологически активные добавки облегчат этот период.

Юлия ЛЕВТОВА.