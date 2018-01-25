«Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от [президента Украины Петра] Порошенко и [бывшего премьер-министра Украины Арсения] Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали», — заявил он, выступая в Совете международных отношений США.
Затем Байден, по его словам, пригрозил от имени тогдашнего президента США Барака Обамы не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. «Они мне говорят: «Вы не имеете таких полномочий, вы не президент [Барак Обама], президент говорил, что даст». Я ответил: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я приеду через шесть часов, если ваш генпрокурор [Шокин] не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того (Юрия Севрука — прим. «Ленты.ру»), кому на то время доверяли», — добавил Байден.
Он посоветовал нынешнему президенту США Дональду Трампу и его администрации внимательно проверять то, каким образом украинские власти выполняют свои обещания. Он отметил, что коррупция остается самой главной проблемой Украины, а также рекомендовал Трампу и его команде фиксировать, что говорят и что не договаривают украинцы. Решение президента США предоставить Украине летальное оружие он назвал разумным.
О требовании Байдена уволить Шокина впервые стало известно в августе 2016 года. Политик рассказал, что свои требования он выдвинул в разговоре с Петром Порошенко.
Шокин был отправлен в отставку 29 марта 2016 года. В тот же день исполняющим обязанности генпрокурора назначили Юрия Севрука. Нынешний глава украинской прокуратуры Юрий Луценко высказывал желание занять этот пост в апреле 2016-го, однако не имел на это права из-за отсутствия соответствующего образования. В итоге он стал генеральным прокурором Украины 12 мая. В тот же день президент Порошенко подписал закон, позволяющий занять этот пост кандидату без высшего юридического образования.
Продает хохол(х) свою мать. Подходит другой хохол (Х):« ответить
(Х) - почем мамаша?
(х) - десять шекелей!
(Х) - а почему так дорого?!
(х) - Дык, деньги нужны
Страна 404« ответить
Перебежчик: «Бук», из которого был сбит MH17, принадлежит Украине« ответить
vesti.lv/news/perebezhchik-buk-iz-kotorogo-byl-sbit-mh17-prinadlezhit-ukraine
Зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, по данным следствия, был сбит пассажирский самолет Being в Донбассе, принадлежит Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил в пятницу в эфире телеканала «Звезда» бывший майор вооруженных сил Украины Юрий Батурин.
Эту информацию бывшему майору ВСУ Юрию Батурину, попросившему убежища в России, подтвердили водители, которые занимались перебазированием техники