Балканы разочарованы Евросоюзом(1)

Лента новостей
Нейтральный статус — это не шутки Экс-глава ФРС США о предстоящем коллапсе мировой экономоики 8 веществ, которые нормализуют уровень гормонов Президенты отреагировали на «Искандеры» Почему солдаты НАТО боятся русских женщин в Прибалтике? В ночь на четверг ожидаются морозы до -18 градусов Эмиграция: сами уедем и других увезём В Латвии существует система бесплатных медикаментов, о чем молчат врачи Как Ким Кардашьян восстанавливала тело после беременности
Eще в разделе
Почему солдаты НАТО боятся русских женщин в Прибалтике? Украинцы выдают себя за геев и коммунистов ради убежища в ЕС Собчак: Крым не отдать, а санкции бесполезны Украина пропала в глазах Запада В ЕС нет ни одной настоящей демократии
Анатолий Тарасов
13:11 07.02.2018
В мире / Евросоюз

Страны западной части Балканского полуострова разочарованы Евросоюзом: у Брюсселя отсутствует ясная концепция для региона, пишет Эрих Ратфельдер, корреспондент Tageszeitung.

«Когда в 2003 году ЕС обещал государствам — преемникам Югославии и Албании, что они смогут стать членами ЕС после становления демократического правового государства, это сначала привело к заметным подвижкам в демократизации. Однако от обещанного 20 лет назад присоединения региона к Центральной Европе мало что осталось», — отмечает журналист.

 

«Как кажется, от Сараево до Скопье упрямо распространяется настроение: если вы нас не хотите, мы найдем других партнеров. Возник политический вакуум, — пишет Ратфельдер, — и Россия, Турция и Китай пытаются заполнить этот вакуум и продвинуть свои политические, экономические и военные интересы в Юго-Восточной Европе. Если Европейская комиссия снова будет вселять надежду на вступление западнобалканских стран в ЕС до 2025 года, то это, вероятно, будет ответом на наступление указанных государств».

 

При этом ситуация в регионе усложнилась, констатирует журналист. В Сербии, Черногории, Македонии, Албании, Косово и Боснии и Герцеговине властвуют националистические, коррумпированные и лжедемократические режимы, враждующие между собой.

 

По мнению многих критиков, у Евросоюза нет стратегии по преодолению этих конфликтов.

 

«ЕС даже перестал требовать исполнения решения Европейского суда по правам человека в Страсбурге, принятого в 2009 году относительно конституционной реформы в Боснии и Герцеговине, — отмечает журналист. — Когда в хорватском парламенте проводили траурные собрания, посвященные памяти военных преступников, реакции также не последовало».

InoPressa / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
narod 13:22 07:02:2018

xe-xe, kuda stoka naxlebnikov, esli eshjo vusrainu vzjatj to ES ruhnet

« ответить

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV