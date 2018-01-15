Фракция Ингуны Судрабы в сейме перестала существовать, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Один политический наблюдатель, прочитав новость о выходе Ринголда Балодиса из сеймовской фракции, остроумно заметил: «В сейме случилась сердечная недостаточность целой фракции».

Четверо в поле не воины

Итак, в минувшую пятницу депутат парламента Ринголдс Балодис заявил, что покидает сеймовскую фракцию «От сердца — Латвии». Уход Балодиса фактически обвалил саму эту фракцию! Ведь минимальное количество депутатов во фракции — пять. После демарша Балодиса во фракции Ингуны Судрабы осталось лишь четверо бойцов, поскольку еще раньше фракцию покинули депутаты Сильвия Шимфа и Арвидс Платперс.

Решение Балодиса «выйти вон» окажет весьма существенное влияние на баланс сил в сейме.

«От сердца — Латвии» больше не сможет иметь своих представителей в двух комиссиях парламента — по мандатам и по нацбезопасности. Согласно закону о регламенте работы сейма, эти комиссии формируются по одинаковому количеству депутатов (соответственно по два и по одному) от каждой фракции. Раз «От сердца — Латвии» перестала существовать, то и ее депутаты обязаны будут покинуть мандатную комиссию и комиссию по нацбезопасности.

Причем в результате в комиссии по нацбезопасности останется… только четыре депутата! Ринголдс Балодис автоматически лишается членства в комиссии, а Янис Тутинс из «Согласия» не может полноценно участвовать в работе комиссии, поскольку ему было отказано в допуске к гостайне. Самое же забавное, что эта особо секретная комиссия осталась еще и без своего председателя — Аболтиня, как известно, сложила с себя депутатские полномочия.

Беспризорные олигархи

Но и это еще не все кадровые рокировки, которые вытекают из демарша Балодиса.

Дело в том, что с сегодняшнего дня под вопросом окажется председательство Ингуны Судрабы в комиссии парламента по расследованию «дела олигархов». Ведь и следственные комиссии формируются по фракционному принципу. Кого теперь собственно госпожа Судраба представляет? Фракции у нее нет, и она стала независимым депутатом.

Кстати, Р. Балодис в качестве предлога, для того чтобы покинуть фракцию, упомянул именно деятельность Судрабы в работе следственной комиссии. «Для меня неприемлем и вызывает стыд тот публичный фарс, который устроила госпожа Судраба в качестве председателя парламентской следственной комиссии. Судраба стала не парламентским контролером, а могильщиком парламентского расследования», — заявил Р. Балодис.

Так или иначе, но теперь могут возникнуть юридические сложности с тем, кто же подпишет итоговое заключение парламентской следственной комиссии.

Разлюбленные народом

Понятно, что недовольство работой Судрабы в парламентской следственной комиссии было всего лишь поводом для Балодиса. Главная же причина — весьма призрачные шансы партии «От сердца — Латвии» попасть в следующий парламент. А если говорить откровенно, то шансы уверенно стремятся к нулю.

Это значит, что депутаты от этой партии, если они хотят остаться в большой политике, должны срочно искать запасной аэродром. Можно предположить, что Балодис присоединится или к Региональному отделению, что скорее всего, или даже к TB — Visu Latvijai!.

Уже ранее покинувшие партию Судрабы депутаты Шимфа и Платперс уже фактически присоединились к Региональному объединению. А что будут делать оставшиеся еще в партии «От сердца — Латвии» депутаты? Опытнейший политик Романс Межецкис наверняка снова примкнет к «зеленым крестьянам», от которых он баллотировался в Юрмальскую думу. Не исключено, что на премьерскую партию будут ориентироваться и Гунарс Кутрис с Айваром Мейей.

А вот Ингуне Судрабе нужно срочно решать, как реформировать свою партию и с кем объединиться, чтобы не уйти в политическое небытие.

Кстати

В сейме теперь 11 независимых (внефракционных) депутатов.

Абик ЭЛКИН.