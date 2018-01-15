Один политический наблюдатель, прочитав новость о выходе Ринголда Балодиса из сеймовской фракции, остроумно заметил: «В сейме случилась сердечная недостаточность целой фракции».
Четверо в поле не воины
Итак, в минувшую пятницу депутат парламента Ринголдс Балодис заявил, что покидает сеймовскую фракцию «От сердца — Латвии». Уход Балодиса фактически обвалил саму эту фракцию! Ведь минимальное количество депутатов во фракции — пять. После демарша Балодиса во фракции Ингуны Судрабы осталось лишь четверо бойцов, поскольку еще раньше фракцию покинули депутаты Сильвия Шимфа и Арвидс Платперс.
Решение Балодиса «выйти вон» окажет весьма существенное влияние на баланс сил в сейме.
«От сердца — Латвии» больше не сможет иметь своих представителей в двух комиссиях парламента — по мандатам и по нацбезопасности. Согласно закону о регламенте работы сейма, эти комиссии формируются по одинаковому количеству депутатов (соответственно по два и по одному) от каждой фракции. Раз «От сердца — Латвии» перестала существовать, то и ее депутаты обязаны будут покинуть мандатную комиссию и комиссию по нацбезопасности.
Причем в результате в комиссии по нацбезопасности останется… только четыре депутата! Ринголдс Балодис автоматически лишается членства в комиссии, а Янис Тутинс из «Согласия» не может полноценно участвовать в работе комиссии, поскольку ему было отказано в допуске к гостайне. Самое же забавное, что эта особо секретная комиссия осталась еще и без своего председателя — Аболтиня, как известно, сложила с себя депутатские полномочия.
Беспризорные олигархи
Но и это еще не все кадровые рокировки, которые вытекают из демарша Балодиса.
Дело в том, что с сегодняшнего дня под вопросом окажется председательство Ингуны Судрабы в комиссии парламента по расследованию «дела олигархов». Ведь и следственные комиссии формируются по фракционному принципу. Кого теперь собственно госпожа Судраба представляет? Фракции у нее нет, и она стала независимым депутатом.
Кстати, Р. Балодис в качестве предлога, для того чтобы покинуть фракцию, упомянул именно деятельность Судрабы в работе следственной комиссии. «Для меня неприемлем и вызывает стыд тот публичный фарс, который устроила госпожа Судраба в качестве председателя парламентской следственной комиссии. Судраба стала не парламентским контролером, а могильщиком парламентского расследования», — заявил Р. Балодис.
Так или иначе, но теперь могут возникнуть юридические сложности с тем, кто же подпишет итоговое заключение парламентской следственной комиссии.
Разлюбленные народом
Понятно, что недовольство работой Судрабы в парламентской следственной комиссии было всего лишь поводом для Балодиса. Главная же причина — весьма призрачные шансы партии «От сердца — Латвии» попасть в следующий парламент. А если говорить откровенно, то шансы уверенно стремятся к нулю.
Это значит, что депутаты от этой партии, если они хотят остаться в большой политике, должны срочно искать запасной аэродром. Можно предположить, что Балодис присоединится или к Региональному отделению, что скорее всего, или даже к TB — Visu Latvijai!.
Уже ранее покинувшие партию Судрабы депутаты Шимфа и Платперс уже фактически присоединились к Региональному объединению. А что будут делать оставшиеся еще в партии «От сердца — Латвии» депутаты? Опытнейший политик Романс Межецкис наверняка снова примкнет к «зеленым крестьянам», от которых он баллотировался в Юрмальскую думу. Не исключено, что на премьерскую партию будут ориентироваться и Гунарс Кутрис с Айваром Мейей.
А вот Ингуне Судрабе нужно срочно решать, как реформировать свою партию и с кем объединиться, чтобы не уйти в политическое небытие.
Кстати
В сейме теперь 11 независимых (внефракционных) депутатов.
Абик ЭЛКИН.
Судрабе стыдно должно быть за то, что проголосовала за приравнивание легионеров Ваффен СС к статусу ветеранов ВОВ. Что у неё на сердце теперь понятно, да и душа грязная.« ответить
Туда и дорога, а не надо было пройдох слушать.« ответить
Не захотела русского мужика слушать, так вот свои латыши и уделали козу.
А я ведь предупреждал, смотри кто к тебе в партию лезет.