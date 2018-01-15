Балодис разорвал «сердце Латвии»(2)

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газета Сегодня
16:30 15.01.2018
газета Сегодня / Политика

Фракция Ингуны Судрабы в сейме перестала существовать, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Один политический наблюдатель, прочитав новость о выходе Ринголда Балодиса из сеймовской фракции, остроумно заметил: «В сейме случилась сердечная недостаточность целой фракции».

 

Четверо в поле не воины

 

Итак, в минувшую пятницу депутат парламента Ринголдс Балодис заявил, что покидает сеймовскую фракцию «От сердца — Латвии». Уход Балодиса фактически обвалил саму эту фракцию! Ведь минимальное количество депутатов во фракции — пять. После демарша Балодиса во фракции Ингуны Судрабы осталось лишь четверо бойцов, поскольку еще раньше фракцию покинули депутаты Сильвия Шимфа и Арвидс Платперс.

 

Решение Балодиса «выйти вон» окажет весьма существенное влияние на баланс сил в сейме. 

 

«От сердца — Латвии» больше не сможет иметь своих представителей в двух комиссиях парламента — по мандатам и по нацбезопасности. Согласно закону о регламенте работы сейма, эти комиссии формируются по одинаковому количеству депутатов (соответственно по два и по одному) от каждой фракции. Раз «От сердца — Латвии» перестала существовать, то и ее депутаты обязаны будут покинуть мандатную комиссию и комиссию по нацбезопасности.

 

Причем в результате в комиссии по нацбезопасности останется… только четыре депутата! Ринголдс Балодис автоматически лишается членства в комиссии, а Янис Тутинс из «Согласия» не может полноценно участвовать в работе комиссии, поскольку ему было отказано в допуске к гостайне. Самое же забавное, что эта особо секретная комиссия осталась еще и без своего председателя — Аболтиня, как известно, сложила с себя депутатские полномочия.

 

Беспризорные олигархи 

 

Но и это еще не все кадровые рокировки, которые вытекают из демарша Балодиса.

 

Дело в том, что с сегодняшнего дня под вопросом окажется председательство Ингуны Судрабы в комиссии парламента по расследованию «дела олигархов». Ведь и следственные комиссии формируются по фракционному принципу. Кого теперь собственно госпожа Судраба представляет? Фракции у нее нет, и она стала независимым депутатом.

 

Кстати, Р. Балодис в качестве предлога, для того чтобы покинуть фракцию, упомянул именно деятельность Судрабы в работе следственной комиссии. «Для меня неприемлем и вызывает стыд тот публичный фарс, который устроила госпожа Судраба в качестве председателя парламентской следственной комиссии. Судраба стала не парламентским контролером, а могильщиком парламентского расследования», — заявил Р. Балодис.

 

Так или иначе, но теперь могут возникнуть юридические сложности с тем, кто же подпишет итоговое заключение парламентской следственной комиссии.

 

Разлюбленные народом 

 

Понятно, что недовольство работой Судрабы в парламентской следственной комиссии было всего лишь поводом для Балодиса. Главная же причина — весьма призрачные шансы партии «От сердца — Латвии» попасть в следующий парламент. А если говорить откровенно, то шансы уверенно стремятся к нулю.

 

Это значит, что депутаты от этой партии, если они хотят остаться в большой политике, должны срочно искать запасной аэродром. Можно предположить, что Балодис присоединится или к Региональному отделению, что скорее всего, или даже к TB — Visu Latvijai!.

 

Уже ранее покинувшие партию Судрабы депутаты Шимфа и Платперс уже фактически присоединились к Региональному объединению. А что будут делать оставшиеся еще в партии «От сердца — Латвии» депутаты? Опытнейший политик Романс Межецкис наверняка снова примкнет к «зеленым крестьянам», от которых он баллотировался в Юрмальскую думу. Не исключено, что на премьерскую партию будут ориентироваться и Гунарс Кутрис с Айваром Мейей.

 

А вот Ингуне Судрабе нужно срочно решать, как реформировать свою партию и с кем объединиться, чтобы не уйти в политическое небытие.

 

Кстати

 

В сейме теперь 11 независимых (внефракционных) депутатов.

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (2)
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no ES 17:30 15:01:2018

Судрабе стыдно должно быть за то, что проголосовала за приравнивание легионеров Ваффен СС к статусу ветеранов ВОВ. Что у неё на сердце теперь понятно, да и душа грязная.

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Latviešu patriots 21:17 15:01:2018

Туда и дорога, а не надо было пройдох слушать.
Не захотела русского мужика слушать, так вот свои латыши и уделали козу.
А я ведь предупреждал, смотри кто к тебе в партию лезет.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)

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